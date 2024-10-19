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Новини
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Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 19 жовтня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Куди поцілив ворог?

За його словами, цього разу росіяни поцілили у приватний сектор нашого обласного центру, де велика кількість житлових будинків.

"Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено більше десяти приватних будинків.
Попередньо - люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Загарбники вдарили по Одесі, пошкоджено житлову забудову

наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі

Як повідомлялося, 14 жовтня війська РФ атакували портову інфраструктуру Одещини: 1 людина загинула, 8 постраждали. Пошкоджено судна "OPTIMA" та "NS Moon

Автор: 

обстріл (29128) Одеса (5499) ракети (4068)


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******. Всё вернется...
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19.10.2024 11:01 Відповісти
Моцковитские уроды не способны понять простую вещь:

дронами войны не выигрываются.

Эти тупые злые твари за 3 года войны не смогли докарабкаться даже до административной границы Донецкой области.
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20.10.2024 00:28 Відповісти
Зеленський , як там потужний План Перемоги та Курський наступ?
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19.10.2024 11:14 Відповісти
Зеленський не читає нічого в інтернеті. Він читає тільки татарова, єрмака і арахамію. Якби вони читали щось в інтернеті, можна було б запитати: А де це мля наша така потужна ракета-дрон "паляниця". Нема? То всього навсього був найоб?
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19.10.2024 15:37 Відповісти
 
 