Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 19 жовтня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Куди поцілив ворог?

За його словами, цього разу росіяни поцілили у приватний сектор нашого обласного центру, де велика кількість житлових будинків.

"Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено більше десяти приватних будинків.

Попередньо - люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 14 жовтня війська РФ атакували портову інфраструктуру Одещини: 1 людина загинула, 8 постраждали. Пошкоджено судна "OPTIMA" та "NS Moon