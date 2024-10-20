Зеленський закликав партнерів до сильної реакції на залучення військових КНДР у війну на боці РФ: треба реагувати та протидіяти

Україна має дані, що КНДР не лише передає зброю Росії, а й відправляє своїх військових до РФ. Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів до чесної й сильної реакції на залучення військових КНДР у війну Росії проти України.

Про це він заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав новою загрозою союз РФ та КНДР.

Зеленський також подякував лідерам і представникам держав, які говорять відверто про співпрацю цих двох держав. Зокрема, про постачання зброї Північної Кореї в Росію та про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу.

"Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії", - сказав очільник держави.

Читайте також: США про участь військ КНДР у війні проти України: Це ознака відчаю, а не сили Росії

Президент закликав союзників до чесної й сильної реакції на залучення військових КНДР у війну Росії проти України, зазначивши, що цьому необхідно протидіяти.

"Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - сказав Зеленський.

Читайте також: КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. бійців сил спецоперацій, - The Telegraph

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Читайте також: Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні, - голова ПА НАТО Конноллі