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Новини Війна
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Зеленський закликав партнерів до сильної реакції на залучення військових КНДР у війну на боці РФ: треба реагувати та протидіяти

Звернення Володимира Зеленського 20 жовтня

Україна має дані, що КНДР не лише передає зброю Росії, а й відправляє своїх військових до РФ. Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів до чесної й сильної реакції на залучення військових КНДР у війну Росії проти України.

Про це він заявив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав новою загрозою союз РФ та КНДР.

Зеленський також подякував лідерам і представникам держав, які говорять відверто про співпрацю цих двох держав. Зокрема, про постачання зброї Північної Кореї в Росію та про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу.

"Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії", - сказав очільник держави.

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Президент закликав союзників до чесної й сильної реакції на залучення військових КНДР у війну Росії проти України, зазначивши, що цьому необхідно протидіяти.

"Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24339) КНДР (1250) росія (66037)


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Топ коментарі
+7
"...закликає партнерів до чесної й сильної реакції..." - потужно...
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20.10.2024 21:54 Відповісти
+6
Причому закличе у відосику, записаному для його секти дебілів.

Бо це лайно більше ніхто давно не дивиться.
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20.10.2024 22:08 Відповісти
+5
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20.10.2024 21:51 Відповісти
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20.10.2024 21:51 Відповісти
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20.10.2024 21:52 Відповісти
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20.10.2024 21:51 Відповісти
"...закликає партнерів до чесної й сильної реакції..." - потужно...
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20.10.2024 21:54 Відповісти
Партнери тільки сиділи і чекали поки незламний лідор їх закличе, щоб почати діяти.
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20.10.2024 22:00 Відповісти
Причому закличе у відосику, записаному для його секти дебілів.

Бо це лайно більше ніхто давно не дивиться.
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20.10.2024 22:08 Відповісти
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20.10.2024 22:14 Відповісти
НАТО оказались сцыкунами. И даже Франция, у них же есть иностранный легион, который может воевать в любой стране мира, но тоже ссут
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20.10.2024 21:56 Відповісти
Малороси продовжують накидувати на НАТО і роблять вигляд, що їхній вошдь Зе раніше вже не відмовився від допомоги и французів.
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20.10.2024 22:17 Відповісти
они могли бы увеличить иностранный легион в три раза, но тогда бы они стали бы меньше строить дорог
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20.10.2024 22:18 Відповісти
Якщо так подивитись по заявам українських чиновників, то ми відмовлялись від їх участі.

З іншої сторони було б дивно, тому що французи просили штати щоб ті зняли санкції на титан для Airbus, а французька компанія обслуговує орківські винищувачі через казахів, конкретно електроніку наведення.
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20.10.2024 23:03 Відповісти
Якої реакції він чекає? Якщо НАТО не відправило війська коли на Україну напала РФ, то чому щось має змінитися, коли на Україну нападе ще й КНДР?
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20.10.2024 21:57 Відповісти
КНДР-китайське ДНР пухляш залежний як південна абхазія від сосії китайці допомагають рашці тепер і солдатами.сподіваюсь це одноразова акція.
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20.10.2024 22:05 Відповісти
нормальні люди так би не реагували. ОТЖЕ наші партнери- ненормальні.
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21.10.2024 00:00 Відповісти
Дякуємо, що нарешті немає відосіка з цим мудаком. Бажано б прибрати ще й текст, а заголовок можна і залишити.
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20.10.2024 22:02 Відповісти
Партнерам нас рать! Для них, чим скорiше Украiна програе, тим скорiше вони отримають дешевий кацапський газ!
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20.10.2024 22:03 Відповісти
А вот хер фигушки, а не дешевый газ. Было объявлено шо это не меню, и выбирать нельзя.
Сперва НАТО вон.
Потом отмена всех санкций, и выплата убытков от их введения. А потом можите просить газ.
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20.10.2024 22:57 Відповісти
Проблема вся в тому що газ саме зараз дешевий продається, а коли війни не буде орки будуть вимагати ринкові ціни.
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20.10.2024 23:05 Відповісти
А міг просто з косяком поговорити.
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20.10.2024 22:05 Відповісти
Тож йому треба стулити пельку та мовчати про пончикоголових вузькооких терористів, яких ***** завербувало проти нас ? Ти ж поговориш із Західом зі своїм косяком краще за зе ? Ти за Україну думаєш чи просто проти клоуна ?
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20.10.2024 22:32 Відповісти
То ж він з ними повинен гоаорити, а не з тобою.

Але... Ти нічого не вирішуєш і перед тобою він може героя грати. А пончикоголові можуть і його і нас залишити з голою сракою.
А його спустити сходами і більше на гарматний постріл не пускати на офіційні заходи.

Тому клоун танцює перед своєю паствою.

П.С. Завжди треба пам'ятати у кого револьвер, а хто копає бо свій револьвер просрав.
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20.10.2024 23:46 Відповісти
Так він про це не тільки у відосиках українцям розповідає, а й Заходу. Про пончикоголових військових на нашій території він https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3917204-zelenskij-oficeri-z-pivnicnoi-korei-vze-trenuut-rosijskih-soldativ-na-tot-ukraini.html розповідав ще декілька днів тому на засіданні Європейської ради. Але ж краще про косяк тут теревеніти.
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21.10.2024 08:29 Відповісти
А ти певен, що будь-що з рота такої особи має для когось значення?
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21.10.2024 08:49 Відповісти
+++
А главное, результат был бы одинаковый.

Эй, быки и носороги,

Выходите из берлоги:

И врага на рога

Поднимите-ка!

Но быки и носороги

Отвечают из берлоги:

- Мы врага бы

На рога бы,

Только шкура дорога,

И рога нынче тоже не дёшевы.

И сидят и дрожат под кусточками,

За болотными прячутся кочками.
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20.10.2024 22:58 Відповісти
Нарколига нехай:
1. Поголиться.
2. Одягне краватку.
3. "Закличе" прокурорів поділитися з бюджетом України.
4. Поділиться САМ з бюджетом України.
5. Піде ***** з України.
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20.10.2024 22:31 Відповісти
пункт 5 потрібно замінити на пункт 1
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20.10.2024 22:40 Відповісти
Тебя лжеца уже никто не слушает и не верит .Клоун на весь мир
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20.10.2024 22:44 Відповісти
Вова,иди домой.
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20.10.2024 23:07 Відповісти
Ни хрена вы не понимаете. Сейчас чучхераст введет в пида рассию пол миллиона вайсков и пистец пида рассии.
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21.10.2024 00:01 Відповісти
Реальная помощь Украине, за 2.8 года
https://www.youtube.com/watch?v=AtZKrpLm2TI
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21.10.2024 00:07 Відповісти
Можна сміливо заявити на кого працює Іларіонов, на путіна.
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21.10.2024 02:31 Відповісти
0039 Коли закінчиться малозрозуміла війна
https://youtu.be/TKSJzxwEOKE?si=DflaRLU6IpuXeIRP
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21.10.2024 00:38 Відповісти
Кацам допомога лише три країни нам 50, щось неспівмірна допомога, напрягатись партнери зовсім не квапляться.
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21.10.2024 02:29 Відповісти
У Писюнграев есть разведка на Дальнем Востоке России!!!Лучшая шутка зеленого быдла со времен *Привида Київа*
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21.10.2024 10:56 Відповісти
 
 