Зеленский призвал партнеров к сильной реакции на привлечение военных КНДР в войну на стороне РФ: нужно реагировать и противодействовать

Украина имеет данные, что КНДР не только передает оружие России, но и отправляет своих военных в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР в войну России против Украины.

Об этом он заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства назвал новой угрозой союз РФ и КНДР.

Зеленский также поблагодарил лидеров и представителей государств, которые говорят откровенно о сотрудничестве этих двух государств. В частности, о поставках оружия Северной Кореи в Россию и о том, чем россияне могут отплатить Пхеньяну за эту помощь.

"Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России", - сказал глава государства.

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Президент призвал союзников к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР в войну России против Украины, отметив, что этому необходимо противодействовать.

"Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее", - сказал Зеленский.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

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