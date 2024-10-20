РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6854 посетителя онлайн
Новости Война
2 656 37

Зеленский призвал партнеров к сильной реакции на привлечение военных КНДР в войну на стороне РФ: нужно реагировать и противодействовать

Звернення Володимира Зеленського 20 жовтня

Украина имеет данные, что КНДР не только передает оружие России, но и отправляет своих военных в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР в войну России против Украины.

Об этом он заявил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства назвал новой угрозой союз РФ и КНДР.

Зеленский также поблагодарил лидеров и представителей государств, которые говорят откровенно о сотрудничестве этих двух государств. В частности, о поставках оружия Северной Кореи в Россию и о том, чем россияне могут отплатить Пхеньяну за эту помощь.

"Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России", - сказал глава государства.

Читайте также: США об участии войск КНДР в войне против Украины: Это признак отчаяния, а не силы России

Президент призвал союзников к честной и сильной реакции на привлечение военных КНДР в войну России против Украины, отметив, что этому необходимо противодействовать.

"Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "шахедов", то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее", - сказал Зеленский.

Читайте также: КНДР перебросила в Россию 1,5 тыс. бойцов сил спецопераций, - The Telegraph

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Читайте также: Северная Корея хочет получить боевой опыт на войне в Украине, - председатель ПА НАТО Коннолли

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) КНДР (1225) россия (96169)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
"...закликає партнерів до чесної й сильної реакції..." - потужно...
показать весь комментарий
20.10.2024 21:54 Ответить
+6
Причому закличе у відосику, записаному для його секти дебілів.

Бо це лайно більше ніхто давно не дивиться.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:08 Ответить
+5
показать весь комментарий
20.10.2024 21:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не на часі - у партнерів вибори
показать весь комментарий
20.10.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2024 21:52 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2024 21:51 Ответить
"...закликає партнерів до чесної й сильної реакції..." - потужно...
показать весь комментарий
20.10.2024 21:54 Ответить
Партнери тільки сиділи і чекали поки незламний лідор їх закличе, щоб почати діяти.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:00 Ответить
Причому закличе у відосику, записаному для його секти дебілів.

Бо це лайно більше ніхто давно не дивиться.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:08 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2024 22:14 Ответить
НАТО оказались сцыкунами. И даже Франция, у них же есть иностранный легион, который может воевать в любой стране мира, но тоже ссут
показать весь комментарий
20.10.2024 21:56 Ответить
Малороси продовжують накидувати на НАТО і роблять вигляд, що їхній вошдь Зе раніше вже не відмовився від допомоги и французів.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:17 Ответить
они могли бы увеличить иностранный легион в три раза, но тогда бы они стали бы меньше строить дорог
показать весь комментарий
20.10.2024 22:18 Ответить
Якщо так подивитись по заявам українських чиновників, то ми відмовлялись від їх участі.

З іншої сторони було б дивно, тому що французи просили штати щоб ті зняли санкції на титан для Airbus, а французька компанія обслуговує орківські винищувачі через казахів, конкретно електроніку наведення.
показать весь комментарий
20.10.2024 23:03 Ответить
Якої реакції він чекає? Якщо НАТО не відправило війська коли на Україну напала РФ, то чому щось має змінитися, коли на Україну нападе ще й КНДР?
показать весь комментарий
20.10.2024 21:57 Ответить
КНДР-китайське ДНР пухляш залежний як південна абхазія від сосії китайці допомагають рашці тепер і солдатами.сподіваюсь це одноразова акція.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:05 Ответить
нормальні люди так би не реагували. ОТЖЕ наші партнери- ненормальні.
показать весь комментарий
21.10.2024 00:00 Ответить
Дякуємо, що нарешті немає відосіка з цим мудаком. Бажано б прибрати ще й текст, а заголовок можна і залишити.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:02 Ответить
Партнерам нас рать! Для них, чим скорiше Украiна програе, тим скорiше вони отримають дешевий кацапський газ!
показать весь комментарий
20.10.2024 22:03 Ответить
А вот хер фигушки, а не дешевый газ. Было объявлено шо это не меню, и выбирать нельзя.
Сперва НАТО вон.
Потом отмена всех санкций, и выплата убытков от их введения. А потом можите просить газ.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:57 Ответить
Проблема вся в тому що газ саме зараз дешевий продається, а коли війни не буде орки будуть вимагати ринкові ціни.
показать весь комментарий
20.10.2024 23:05 Ответить
А міг просто з косяком поговорити.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:05 Ответить
Тож йому треба стулити пельку та мовчати про пончикоголових вузькооких терористів, яких ***** завербувало проти нас ? Ти ж поговориш із Західом зі своїм косяком краще за зе ? Ти за Україну думаєш чи просто проти клоуна ?
показать весь комментарий
20.10.2024 22:32 Ответить
То ж він з ними повинен гоаорити, а не з тобою.

Але... Ти нічого не вирішуєш і перед тобою він може героя грати. А пончикоголові можуть і його і нас залишити з голою сракою.
А його спустити сходами і більше на гарматний постріл не пускати на офіційні заходи.

Тому клоун танцює перед своєю паствою.

П.С. Завжди треба пам'ятати у кого револьвер, а хто копає бо свій револьвер просрав.
показать весь комментарий
20.10.2024 23:46 Ответить
Так він про це не тільки у відосиках українцям розповідає, а й Заходу. Про пончикоголових військових на нашій території він https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3917204-zelenskij-oficeri-z-pivnicnoi-korei-vze-trenuut-rosijskih-soldativ-na-tot-ukraini.html розповідав ще декілька днів тому на засіданні Європейської ради. Але ж краще про косяк тут теревеніти.
показать весь комментарий
21.10.2024 08:29 Ответить
А ти певен, що будь-що з рота такої особи має для когось значення?
показать весь комментарий
21.10.2024 08:49 Ответить
+++
А главное, результат был бы одинаковый.

Эй, быки и носороги,

Выходите из берлоги:

И врага на рога

Поднимите-ка!

Но быки и носороги

Отвечают из берлоги:

- Мы врага бы

На рога бы,

Только шкура дорога,

И рога нынче тоже не дёшевы.

И сидят и дрожат под кусточками,

За болотными прячутся кочками.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:58 Ответить
Нарколига нехай:
1. Поголиться.
2. Одягне краватку.
3. "Закличе" прокурорів поділитися з бюджетом України.
4. Поділиться САМ з бюджетом України.
5. Піде ***** з України.
показать весь комментарий
20.10.2024 22:31 Ответить
пункт 5 потрібно замінити на пункт 1
показать весь комментарий
20.10.2024 22:40 Ответить
Тебя лжеца уже никто не слушает и не верит .Клоун на весь мир
показать весь комментарий
20.10.2024 22:44 Ответить
Вова,иди домой.
показать весь комментарий
20.10.2024 23:07 Ответить
Ни хрена вы не понимаете. Сейчас чучхераст введет в пида рассию пол миллиона вайсков и пистец пида рассии.
показать весь комментарий
21.10.2024 00:01 Ответить
Реальная помощь Украине, за 2.8 года
https://www.youtube.com/watch?v=AtZKrpLm2TI
показать весь комментарий
21.10.2024 00:07 Ответить
Можна сміливо заявити на кого працює Іларіонов, на путіна.
показать весь комментарий
21.10.2024 02:31 Ответить
0039 Коли закінчиться малозрозуміла війна
https://youtu.be/TKSJzxwEOKE?si=DflaRLU6IpuXeIRP
показать весь комментарий
21.10.2024 00:38 Ответить
Кацам допомога лише три країни нам 50, щось неспівмірна допомога, напрягатись партнери зовсім не квапляться.
показать весь комментарий
21.10.2024 02:29 Ответить
У Писюнграев есть разведка на Дальнем Востоке России!!!Лучшая шутка зеленого быдла со времен *Привида Київа*
показать весь комментарий
21.10.2024 10:56 Ответить
 
 