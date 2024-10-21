Німеччина поки не коментує перекидання військ КНДР в Росію: Не має власних даних для підтвердження

Німеччина наразі не готова висловлювати свою реакцію через можливу відправку на фронт північнокорейських солдатів.

Про це на брифінгу в понеділок заявила заступниця речника федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми не хочемо спекулювати на цю тему. Ми оприлюднимо нашу реакцію в належний момент, коли такі дані будуть підтверджені", - сказала Гоффманн.

Представник Міноборони Арно Коллац зазначив, що в німецької сторони немає власних даних щодо перекидання північнокорейських солдатів з метою участі у бойових діях проти України.

"Наразі я не можу цього підтвердити… Але ми, звісно, спостерігаємо за ситуацією, наскільки дозволяють можливості у співпраці з усіма спецслужбами", - додав офіцер.

Речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер зазначила своєю чергою, що "це було би ескалацією, яку Берлін засуджує". Дипломатка констатувала, що Берлін і партнери вже давно помічають дедалі більш тісну співпрацю між Росією і КНДР, "яка приймає форму постачання ракет і амуніції".

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"Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від будь-яких форм підтримки російської загарбницької війни проти України. Ми рішуче засуджуємо таку підтримку", - сказала Дешауер.

Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.