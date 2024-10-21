Германия пока не комментирует перебрасывание войск КНДР в Россию: Нет собственных данных для подтверждения

Германия пока не готова выражать свою реакцию из-за возможной отправки на фронт северокорейских солдат.

Об этом на брифинге в понедельник заявила заместитель спикера федерального правительства Германии Кристине Хоффманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы не хотим спекулировать на эту тему. Мы обнародуем нашу реакцию в надлежащий момент, когда такие данные будут подтверждены", - сказала Хоффманн.

Представитель Минобороны Арно Коллац отметил, что у немецкой стороны нет собственных данных о переброске северокорейских солдат с целью участия в боевых действиях против Украины.

"Сейчас я не могу этого подтвердить... Но мы, конечно, наблюдаем за ситуацией, насколько позволяют возможности в сотрудничестве со всеми спецслужбами", - добавил офицер.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Катрин Дешауэр отметила в свою очередь, что "это было бы эскалацией, которую Берлин осуждает". Дипломат констатировала, что Берлин и партнеры уже давно замечают все более тесное сотрудничество между Россией и КНДР, "которое принимает форму поставки ракет и амуниции".

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"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от любых форм поддержки российской захватнической войны против Украины. Мы решительно осуждаем такую поддержку", - сказала Дешауэр.

Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.