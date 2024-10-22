Китай та ЄС повинні вирішувати проблемні питання шляхом переговорів, - Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі з президентом Конституційної ради Франції Лораном Фабіусом висловив переконання, що Китай та Європейський Союз мають знаходити шляхи врегулювання проблем у відносинах шляхом постійних консультацій та діалогу.

Про це повідомили в МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Деякі невдачі в економічних і торгових відносинах між Китаєм і Європейським Союзом не в інтересах обох сторін. Ми сподіваємося, що ЄС буде виходити із загальних і довгострокових інтересів та вирішуватиме проблемні питання шляхом переговорів і консультацій із Китаєм", - сказав Ван Ї.

Міністр також додав, що Пекін і Париж мають дотримуватись незалежності у своїй зовнішній політиці та підтримувати глобальну стабільність.

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"Китай і Франція виступають за незалежність і проти втручання й тиску ззовні, що відповідає загальній тенденції руху світу до багатополярності та сприяє збереженню глобального миру і стабільності", - зазначив китайський топдипломат.

Фабіус, своєю чергою, зауважив, що для французької дипломатії є традицією відстоювати незалежність і підтримувати дружні відносини з Китаєм, додавши, що Франція завжди виступала проти нав’язування власної волі іншим та за пошук правильних рішень шляхом діалогу.

У зовнішньополітичному відомстві додали, не розкриваючи подробиць, що сторони також обмінялися думками з приводу "української кризи" (так у Китаї називають агресивну війну РФ проти України. - Ред.).

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Британія попередила Китай, що допомога Росії може зашкодити стосункам Пекіна з Європою.