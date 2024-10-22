Китай и ЕС должны решать проблемные вопросы путем переговоров, - Ван И
Глава МИД Китая Ван И во время встречи с президентом Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом выразил убеждение, что Китай и Европейский Союз должны находить пути урегулирования проблем в отношениях путем постоянных консультаций и диалога.
Об этом сообщили в МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Некоторые неудачи в экономических и торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом не в интересах обеих сторон. Мы надеемся, что ЕС будет исходить из общих и долгосрочных интересов и будет решать проблемные вопросы путем переговоров и консультаций с Китаем", - сказал Ван И.
Министр также добавил, что Пекин и Париж должны придерживаться независимости в своей внешней политике и поддерживать глобальную стабильность.
"Китай и Франция выступают за независимость и против вмешательства и давления извне, что соответствует общей тенденции движения мира к многополярности и способствует сохранению глобального мира и стабильности", - отметил китайский топ-дипломат.
Фабиус, в свою очередь, отметил, что для французской дипломатии является традицией отстаивать независимость и поддерживать дружеские отношения с Китаем, добавив, что Франция всегда выступала против навязывания собственной воли другим и за поиск правильных решений путем диалога.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, не раскрывая подробностей, что стороны также обменялись мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Китае называют агрессивную войну РФ против Украины. - Ред.).
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Британия предупредила Китай, что помощь России может навредить отношениям Пекина с Европой.
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