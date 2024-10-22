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Китай и ЕС должны решать проблемные вопросы путем переговоров, - Ван И

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Глава МИД Китая Ван И во время встречи с президентом Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом выразил убеждение, что Китай и Европейский Союз должны находить пути урегулирования проблем в отношениях путем постоянных консультаций и диалога.

Об этом сообщили в МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Некоторые неудачи в экономических и торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом не в интересах обеих сторон. Мы надеемся, что ЕС будет исходить из общих и долгосрочных интересов и будет решать проблемные вопросы путем переговоров и консультаций с Китаем", - сказал Ван И.

Министр также добавил, что Пекин и Париж должны придерживаться независимости в своей внешней политике и поддерживать глобальную стабильность.

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"Китай и Франция выступают за независимость и против вмешательства и давления извне, что соответствует общей тенденции движения мира к многополярности и способствует сохранению глобального мира и стабильности", - отметил китайский топ-дипломат.

Фабиус, в свою очередь, отметил, что для французской дипломатии является традицией отстаивать независимость и поддерживать дружеские отношения с Китаем, добавив, что Франция всегда выступала против навязывания собственной воли другим и за поиск правильных решений путем диалога.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, не раскрывая подробностей, что стороны также обменялись мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Китае называют агрессивную войну РФ против Украины. - Ред.).

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Британия предупредила Китай, что помощь России может навредить отношениям Пекина с Европой.

Автор: 

Китай (3045) Евросоюз (17274) Ван И (74)


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Знову ця обізяна маніпулює ,ой дарма в 90 _х і нульових західні компанії вкладали велеезні кошти і новітні технології в модернізацію комуністичного Китаю.
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22.10.2024 09:49 Ответить
Жизни миллионов людей стали лучше.
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22.10.2024 09:54 Ответить
А якщо один (не будемо показувати на наглу вузькооку морду ) постійно хоче наіпать?
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22.10.2024 10:08 Ответить
Ті компанії з модернізації Китаю отримали величезний дохід і зараз отримують.
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22.10.2024 10:21 Ответить
Ну якщо все вирішують гроші ,а не принципи то західна цивілізація деградує.
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22.10.2024 10:25 Ответить
Все вирішує гроші, сила і влада. Подорослішайте нарешті. І не лише на заході а скрізь.
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22.10.2024 10:36 Ответить
неперевершене брехло
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22.10.2024 10:17 Ответить
Розумно і очевидно.
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22.10.2024 10:20 Ответить
 
 