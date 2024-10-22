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Новини
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Заступник Кличка Прокопів написав заяву про звільнення: готовий до перевірки

Заступник Кличка Прокопів написав заяву про звільнення

Заступник мера Києва Володимир Прокопів написав заяву на звільнення після розслідування журналістів Bihus.Info.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, звичайно, я подивився першу і другу частину розслідування bihus.інфо, яка стосувалася мене та моєї родини. За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів", - зазначив він.

За словами Прокопіва, якщо правоохоронці вбачатимуть у його діях ознаки порушень, то він готовий і відкритий до перевірки.

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"Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі. За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови", - підсумував він.

Раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому зазначалося, що друзі заступника Кличка Прокопіва стали власниками низки об’єктів комунальної нерухомості в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва та закликав правоохоронців перевірити викладені у ЗМІ факти щодо нього.

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Заступник Кличка Прокопів написав заяву про звільнення

Автор: 

Київ (19665) Кличко Віталій (3527) Прокопів Володимир (75)


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22.10.2024 11:05 Відповісти
Кличко сам нічого не знав, то все заступники, цар хароший а баярє плахіє.
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22.10.2024 11:07 Відповісти
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22.10.2024 11:11 Відповісти
Министр юстиции - фигурант уголовного дела... Такой "феномен" возможен наверное, только в Украине.
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22.10.2024 11:13 Відповісти
Мудра людина - якого іглесіаса далі працювати, якщо вже накрав стількі що й правнукам хватить.Прикордоннику на лапу - і в Ландон.
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22.10.2024 11:10 Відповісти
всі розслідування бугуса слід ділити на порядок - зазвичай, там лише 10% правди
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22.10.2024 11:17 Відповісти
А менеджери Зеленського не збираються у відставку після стільких років крадівницьтва??
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22.10.2024 11:18 Відповісти
Иллюстрация к слову "исполнять". Если б ещё гиганта мысли и полиглота, Педалю, тряхнуть. Тоже о#уели бы.
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22.10.2024 11:30 Відповісти
 
 