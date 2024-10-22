Заместитель Кличко Прокопив написал заявление об увольнении: готов к проверке

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив написал заявление на увольнение после расследования журналистов Bihus.Info.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, конечно, я посмотрел первую и вторую часть расследования bihus.инфо, которая касалась меня и моей семьи. За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открытым к журналистам. Что, собственно, они и подтвердили в своем материале. Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все вопросы, которые интересовали журналистов", - отметил он.

По словам Прокопива, если правоохранители будут видеть в его действиях признаки нарушений, то он готов и открыт к проверке.

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"Для меня важна моя репутация и честное имя моей семьи. О причинах заинтересованности мной, как глава крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше. За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы", - подытожил он.

Ранее журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором отмечалось, что друзья заместителя Кличко Прокопива стали владельцами ряда объектов коммунальной недвижимости в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя Прокопива и призвал правоохранителей проверить изложенные в СМИ факты в отношении него.

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