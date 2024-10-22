Найбільша кількість боєзіткнень сьогодні відбулася на Покровському напрямку, майже половина з них - біля Селидового, - Генштаб
За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 73. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько шістдесяти відсотків від усіх боєзіткнень на території України.
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по території України
Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Миропілля, Новоолександрівка, Новеньке, Бунякине, Лісне, Велика Писарівка, Гірськ, Михальчина Слобода та Мхи. Окрім того, російські терористи скинули керовані авіабомби на Біловоди, Кіндратівку та Малушине.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших підрозділів у районах Стариці та Вовчанська. Триває три боєзіткнення. Ситуація контрольована.
Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже сім ворожих атак. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку загарбники здійснюють штурмові дії поблизу Васюківки. Завдали ударів некерованими авіаракетами по Часовому Яру.
На Торецькому напрямку авіація агресора завдала ударів поблизу населеного пункту Дружба некерованими авіаракетами, а в район Петрівки терористи скинули три КАБи.
Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 16 атак противника на напрямку. Також противник скинув п’ять керованих авіабомб в район Мирнограду.
На Курахівському напрямку загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають.
Ситуація на Півдні
На Времівському напрямку загарбники атакують позиції українських військ - намагаються просунутися до Богоявленки з Вугледару та Водяного.
На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала ударів КАБами по району Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції українських військ, триває боєзіткнення.
Улари РФ по Курській області
Також, російські загарбники за сьогодні завдали сім авіаційних ударів по Курщині, використавши сім КАБів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Морпіхи 36-ї бригади ЗСУ спільно з теробороною та бійцями 47-ї мехбригади завершують зачистку та витіснення рашистів із селищ Зелений Шлях та Новоівановка у Курській області.
Колона важкої техніки ЗСУ на чолі з танками Т-64БВ із боями просунулась на 2 кілометри вздовж траси «Рильськ-Коренєво-Суджа», двічі зустрівши опір під час свого просування та прорвавши позиції в лісопосадках, зайшла безпосередньо до самого селища Зелений Шлях.
Наступ морпіхів відбувався за підтримки розвідувальних безпілотників та артилерії, що використовувала касетні **********.
Вже біля самого населеного пункту морпіхи ЗСУ відбили контратаку кількох броньованих машин супротивника за допомогою танків та ударних дронів. Проект WarArchive геолокував місця боїв, зокрема, розташування знищених позицій рашистів у посадках та їхньої розбитої техніки.
Поки невідомо, чи вдалося передовим підрозділам ЗСУ закріпитись у Зеленому Шляху. Однак, у разі успіху, це дозволить створити передумови для повного витіснення окупантів з Новоіванівки, що розташована поруч."
" Українські ВПС, використовуючи дві французькі керовані авіабомби AASM Hammer, завдали удару по будинку з російськими операторами БПЛА у Курській області."
@"Курахівський напрямок.
Противник за підтримки бронетехніки атакував дачне селище «Шахтобудівник», зайнявши його центральну частину. Зіткнення тривають у решті в західній частині дач на східній околиці Курахового.
На південному фланзі маневрена група противника атакувала східну частину Антонівки. По кадрах з ворожих дронів, бойові сутички йшли у східній частині вулиці Набережна. Результат бою та конфігурація фронту на уточнення.
Торецьк.
Тривають бойові зіткнення в районі колишнього заводу на вулиці Героїв Праці та за квартали багатоповерхових будинків уздовж вулиць Дружби та Василя Стуса."