Самое большое количество боестолкновений сегодня произошло на Покровском направлении, почти половина из них - у Селидового, - Генштаб
За сегодня количество вражеских атак возросло до 73. Наиболее активно враг продолжает действовать на Покровском и Кураховском направлениях, где провел около шестидесяти процентов от всех боестолкновений на территории Украины.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 октября, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Мирополье, Новоалександровка, Новенькое, Бунякино, Лесное, Большая Писаревка, Горск, Михальчина Слобода и Мхи. Кроме того, российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на Беловоды, Кондратовку и Малушино.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Старицы и Волчанска. Продолжается три боестолкновения. Ситуация контролируемая.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Бои продолжаются.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже семь вражеских атак. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении захватчики осуществляют штурмовые действия вблизи Васюковки. Нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по Часову Яру.
На Торецком направлении авиация агрессора нанесла удары вблизи населенного пункта Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Петровки террористы сбросили три КАБа.
Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 16 атак противника на направлении. Также противник сбросил пять управляемых авиабомб в район Мирнограда.
На Кураховском направлении захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Бои продолжаются.
Ситуация на Юге
На Времевском направлении захватчики атакуют позиции украинских войск - пытаются продвинуться к Богоявленке из Угледара и Водяного.
На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла удары КАБами по району Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг совершил две атаки на позиции украинских войск, продолжается боестолкновение.
Улары РФ по Курской области
Также, российские захватчики за сегодня нанесли семь авиационных ударов по Курщине, использовав семь КАБов.
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"Морпіхи 36-ї бригади ЗСУ спільно з теробороною та бійцями 47-ї мехбригади завершують зачистку та витіснення рашистів із селищ Зелений Шлях та Новоівановка у Курській області.
Колона важкої техніки ЗСУ на чолі з танками Т-64БВ із боями просунулась на 2 кілометри вздовж траси «Рильськ-Коренєво-Суджа», двічі зустрівши опір під час свого просування та прорвавши позиції в лісопосадках, зайшла безпосередньо до самого селища Зелений Шлях.
Наступ морпіхів відбувався за підтримки розвідувальних безпілотників та артилерії, що використовувала касетні **********.
Вже біля самого населеного пункту морпіхи ЗСУ відбили контратаку кількох броньованих машин супротивника за допомогою танків та ударних дронів. Проект WarArchive геолокував місця боїв, зокрема, розташування знищених позицій рашистів у посадках та їхньої розбитої техніки.
Поки невідомо, чи вдалося передовим підрозділам ЗСУ закріпитись у Зеленому Шляху. Однак, у разі успіху, це дозволить створити передумови для повного витіснення окупантів з Новоіванівки, що розташована поруч."
" Українські ВПС, використовуючи дві французькі керовані авіабомби AASM Hammer, завдали удару по будинку з російськими операторами БПЛА у Курській області."
@"Курахівський напрямок.
Противник за підтримки бронетехніки атакував дачне селище «Шахтобудівник», зайнявши його центральну частину. Зіткнення тривають у решті в західній частині дач на східній околиці Курахового.
На південному фланзі маневрена група противника атакувала східну частину Антонівки. По кадрах з ворожих дронів, бойові сутички йшли у східній частині вулиці Набережна. Результат бою та конфігурація фронту на уточнення.
Торецьк.
Тривають бойові зіткнення в районі колишнього заводу на вулиці Героїв Праці та за квартали багатоповерхових будинків уздовж вулиць Дружби та Василя Стуса."