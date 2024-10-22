США на 99% узгодили надання своєї частки в кредиті G7 на 50 млрд дол. для України, - Єллен

США практично узгодили надання американської частки в кредиті на 50 мільярдів доларів, який планують надати Україні країни "Групи семи".

Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми дуже близькі до остаточного узгодження американської частки в кредиті на 50 млрд доларів", - сказала Єллен і уточнила, що рішення узгоджене на 99%.

"Ми очікуємо, що зможемо зробити внесок в 20 мільярдів доларів до пакету "Групи семи" на 50 мільярдів доларів, хоча потрібно ще трохи попрацювати над деталями", - заявила Єллен.

Союзники України знерухомили майже 300 млрд доларів російських державних активів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Більшість коштів знаходяться в бельгійському "Євроклір". Європейські країни мають одноголосно продовжувати дію санкцій кожні пів року, щоб ці активи залишались знерухомленими.

В ЄС намагались подовжити цей термін необхідних схвалень, адже США прагнули отримати більших запевнень, що активи залишатимуться замороженими, однак Угорщина виступала проти цього. Попри те, що США не отримали формальних запевнень від Європи, що гроші залишаться знерухомленими на весь строк кредиту, Єллен висловила "глибоке переконання", що ЄС продовжуватиме санкції проти Росії, поки війна триває.

Також читайте: G7 планує зберегти активи РФ замороженими навіть після закінчення війни, - Nikkei

США також прагнуть отримати запевнення від України, що навіть у випадку завершення війни та досягнення перемир'я, цей кредит буде виплачуватись коштом російських коштів і не стане тягарем для американських платників податків. Це стане предметом зустрічі Єллен з міністром фінансів України Сергієм Марченком у середу, каже посадовиця.

"Завтра я зустрінусь із моїм українським партнером і зокрема, очікую на запевнення в тому, що доходи від російських активів підуть на виплату цього кредиту", - сказала посадовиця під час пресконференції.

Єллен зауважила, що саме Росія має платити за кредитом: "Хочу наголосити: джерело фінансування цих кредитів – це не американський платник податків. Саме Росія платить за цю підтримку 50 мільярдів доларів, яку ми маємо намір дати Україні до кінця цього року. Це доходи на російські державні активи, знерухомлені в "Євроклір". Ось джерело виплат, і ми домовились з Україною, що навіть якщо буде остаточне врегулювання чи перемир’я, російські кошти підуть на виплату за цими кредитами. Так ми змушуємо Росію брати на себе витрати за ту шкоду, якої вони завдають Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $50 млрд від заморожених активів РФ - це не заміна репарацій, - Зеленський

Раніше сьогодні Європейський парламент остаточно схвалив надання Україні позики до 35 мільярдів євро, яка буде погашена коштом доходів від знерухомлених на Заході активів російського центробанку. Сьогодні ж Велика Британія оголосила про готовність надати Україні позики обсягом 2,94 мільярда доларів в рамках цього пакету.

Кошти з пакету мають піти на бюджетну підтримку України, щоб забезпечити стійкість економіки України, а уряд продовжував виконувати соціальні зобов'язання, йдеться в останньому перегляді програми Міжнародного валютного фонду для України.