США на 99% согласовали предоставление своей доли в кредите на 50 млрд дол. для Украины, - Еллен

США практически согласовали предоставление американской доли в кредите на 50 миллиардов долларов, который планируют предоставить Украине страны "Группы семи".

Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы очень близки к окончательному согласованию американской доли в кредите на 50 млрд долларов", - сказала Еллен и уточнила, что решение согласовано на 99%.

"Мы ожидаем, что сможем сделать вклад в 20 миллиардов долларов в пакет "Группы семи" на 50 миллиардов долларов, хотя нужно еще немного поработать над деталями", - заявила Еллен.

Союзники Украины обездвижили почти 300 млрд долларов российских государственных активов после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство средств находятся в бельгийском "Евроклир". Европейские страны должны единогласно продлевать действие санкций каждые полгода, чтобы эти активы оставались обездвиженными.

В ЕС пытались продлить этот срок необходимых одобрений, ведь США стремились получить больше заверений, что активы будут оставаться замороженными, однако Венгрия выступала против этого. Несмотря на то, что США не получили формальных заверений от Европы, что деньги останутся обездвиженными на весь срок кредита, Еллен выразила "глубокое убеждение", что ЕС будет продолжать санкции против России, пока война продолжается.

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США также стремятся получить заверения от Украины, что даже в случае завершения войны и достижения перемирия, этот кредит будет выплачиваться за счет российских средств и не станет бременем для американских налогоплательщиков. Это станет предметом встречи Йеллен с министром финансов Украины Сергеем Марченко в среду, говорит чиновница.

"Завтра я встречусь с моим украинским партнером и, в частности, ожидаю заверения в том, что доходы от российских активов пойдут на выплату этого кредита", - сказала чиновница во время пресс-конференции.

Еллен отметила, что именно Россия должна платить по кредиту: "Хочу подчеркнуть: источник финансирования этих кредитов - это не американский налогоплательщик. Именно Россия платит за эту поддержку 50 миллиардов долларов, которую мы намерены дать Украине до конца этого года. Это доходы на российские государственные активы, обездвиженные в "Евроклир". Вот источник выплат, и мы договорились с Украиной, что даже если будет окончательное урегулирование или перемирие, российские средства пойдут на выплату по этим кредитам. Так мы заставляем Россию брать на себя расходы за тот вред, который они наносят Украине".

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Ранее сегодня Европейский парламент окончательно одобрил предоставление Украине займа до 35 миллиардов евро, который будет погашен за счет доходов от обездвиженных на Западе активов российского центробанка. Сегодня же Великобритания объявила о готовности предоставить Украине займы объемом 2,94 миллиарда долларов в рамках этого пакета.

Средства из пакета должны пойти на бюджетную поддержку Украины, чтобы обеспечить устойчивость экономики Украины, а правительство продолжало выполнять социальные обязательства, говорится в последнем пересмотре программы Международного валютного фонда для Украины.