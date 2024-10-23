Війська РФ концентрували зусилля поблизу Селидового та намагалися прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 22 жовтня 2024 року, на фронті було зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, а також 104 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 149 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Біловоди, Кіндратівка, Малушине, П’ятихатки, Черкаська Лозова, Харків, Гороховатка, Борівська-Андріївка, Зелений Гай, Богуславка, Куп’янськ-Вузловий, Новоплатонівка, Лісна Стінка, Стінки, Слов’янськ, Часів Яр, Дружба, Петрівка, Мирноград, Черкаська Лозова, Сіверськ, Семенівка, Краматорськ, Олександропіль та Новоукраїнка.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та два засоби ППО.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 30 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 106 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу - 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

"На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Времівському напрямку минулої доби агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів в острівній зоні дельти Дніпра.

Обстановка на Півночі

На Сіверському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також Генштаб інформує, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.