Войска РФ концентрировали усилия вблизи Селидово и пытались прорвать нашу оборону на Кураховском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 22 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 104 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 149 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Беловоды, Кондратовка, Малушино, Пятихатки, Черкасская Лозовая, Харьков, Гороховатка, Боровская-Андреевка, Зеленый Гай, Богуславка, Купянск-Узловой, Новоплатоновка, Лесная Стенка, Стенки, Славянск, Часов Яр, Дружба, Петровка, Мирноград, Черкасская Лозовая, Северск, Семеновка, Краматорск, Александрополь и Новоукраинка.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 30 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 106 автомобилей и десять единиц специальной техники врага.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак за сутки - 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

"На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Времовском направлении за прошедшие сутки агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось одно боевое столкновение в районе Работино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха при штурме наших оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

Обстановка на Севере

На Северском, Торецком и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также Генштаб информирует, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.