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Новости Война
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Враг оккупировал Новосадово и продвинулся у Селидово, Богоявленки, Зоряного, Новодмитровки и в Кругляковке, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ оккупировали село Новосадово в Донецкой области и имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Враг оккупировал Новосадово (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), а также продвинулся в Кругляковке (село в Купянском районе Харьковской области), возле Богоявленки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины), Звездного (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области), Селидово (город Покровского района Донецкой области) и Новодмитровки (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области). Уточнена ситуация в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Новосадове карта
Новосадово

Кругляківка карта
Кругляковка

Богоявленка карта
Богоявленка

Зоряне карта
Зоряное

Селидове карта
Селидово

Новодмитрівка карта
Новодмитровка

Торецьк карта
Торецк

Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись возле Нелиповки и Курахово.

Автор: 

Донецкая область (10001) боевые действия (4324)


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Топ комментарии
+16
А пам'ятаєте як, на стадіоні, найпопулярніший актор-комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ, кращий проект Маслякова, з єхидною посмішкою заявив діючому Президенту України ;Я ваш вирок!;?
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23.10.2024 07:13 Ответить
+11
І не збрехав - це дійсно може бути наш вирок.
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23.10.2024 07:59 Ответить
+7
Декілька днів тому мене за пост, що біля Кругляківкі повна дупа, а нам локшину на вуха вішають мене на ресурсі забанили на три дні. І ось. Егей, модератори. Вибачення буде?
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23.10.2024 09:48 Ответить
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А пам'ятаєте як, на стадіоні, найпопулярніший актор-комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ, кращий проект Маслякова, з єхидною посмішкою заявив діючому Президенту України ;Я ваш вирок!;?
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23.10.2024 07:13 Ответить
І не збрехав - це дійсно може бути наш вирок.
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23.10.2024 07:59 Ответить
Чому може? Він вже є.
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23.10.2024 08:06 Ответить
К весне. Верь, товарищ.
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23.10.2024 08:51 Ответить
Декілька днів тому мене за пост, що біля Кругляківкі повна дупа, а нам локшину на вуха вішають мене на ресурсі забанили на три дні. І ось. Егей, модератори. Вибачення буде?
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23.10.2024 09:48 Ответить
Дивлюсь на мапу, і не можу зрозуміти тактику нашої оборони - ладно, кацапи десь прогризли нашу оборону та вклинилися на якусь глибину. Але чому ці клини не зрізати, адже вони прострілюються наскрізь? Особливо такі, як на мапі Зоряне-Островське.
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23.10.2024 09:51 Ответить
Тому , що 🤢🤡:» ВСЕ ІДЄ ПО ПЛАНУ , як путлер в омані прописав» ! ТЛЯ ТОГО І БУВ ЦИНІЧНО ВИГНАНВалерій Залужний» , щоб через коліно здпти пів України
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23.10.2024 12:34 Ответить
Нова мантра зелених ідіотів: "Та навіщо нам та _______ - тм п'ять домів в яких ніхто не живе".
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23.10.2024 09:52 Ответить
Я не лох тільки вчора розказував, як він власноруч з бакановим і арестовичем стабілізував ситуацію на Харківщині
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23.10.2024 10:05 Ответить
Это уже ЗЕплан победы или еще нет?
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23.10.2024 10:06 Ответить
сьогодні перелік окупованого такий "потужний", такий , який зелений ******** ********...
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23.10.2024 10:54 Ответить
Такоцє 🤢🦠🤡:» ПОТУЖНО» Ермак андруша задоволен
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23.10.2024 12:35 Ответить
 
 