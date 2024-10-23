Враг оккупировал Новосадово и продвинулся у Селидово, Богоявленки, Зоряного, Новодмитровки и в Кругляковке, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ оккупировали село Новосадово в Донецкой области и имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Карта обновлена! Враг оккупировал Новосадово (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), а также продвинулся в Кругляковке (село в Купянском районе Харьковской области), возле Богоявленки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины), Звездного (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области), Селидово (город Покровского района Донецкой области) и Новодмитровки (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области). Уточнена ситуация в Торецке (город Бахмутского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Новосадово



Кругляковка



Богоявленка



Зоряное



Селидово



Новодмитровка



Торецк

Ранее сообщалось, что войска РФ продвинулись возле Нелиповки и Курахово.