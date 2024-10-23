УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14715 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 174 13

Ворог окупував Новосадове і просунувся біля Селидового, Богоявленки, Зоряного, Новодмитрівки та в Кругляківці, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували село Новосадове на Донеччині та мають просування у Донецькій області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Новосадове (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), а також просунувся у Кругляківці (село у Куп'янському районі Харківської області), біля Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області України), Зоряного (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області), Селидового (місто Покровського району Донецької області) та Новодмитрівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області). Уточнено ситуацію в Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці Інгулецької бригади одним снарядом ліквідували одразу двох окупантів. ВIДЕО

Новосадове карта
Новосадове 

Кругляківка карта
Кругляківка 

Богоявленка карта
Богоявленка 

Зоряне карта
Зоряне 

Селидове карта
Селидове 

Новодмитрівка карта
Новодмитрівка

Торецьк карта
Торецьк 

Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулись біля Неліпівки та Курахового.

Автор: 

Донецька область (8816) бойові дії (4079)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
А пам'ятаєте як, на стадіоні, найпопулярніший актор-комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ, кращий проект Маслякова, з єхидною посмішкою заявив діючому Президенту України ;Я ваш вирок!;?
показати весь коментар
23.10.2024 07:13 Відповісти
+11
І не збрехав - це дійсно може бути наш вирок.
показати весь коментар
23.10.2024 07:59 Відповісти
+7
Декілька днів тому мене за пост, що біля Кругляківкі повна дупа, а нам локшину на вуха вішають мене на ресурсі забанили на три дні. І ось. Егей, модератори. Вибачення буде?
показати весь коментар
23.10.2024 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А пам'ятаєте як, на стадіоні, найпопулярніший актор-комік РФ, власник трьох кінокомпаній в РФ, кращий проект Маслякова, з єхидною посмішкою заявив діючому Президенту України ;Я ваш вирок!;?
показати весь коментар
23.10.2024 07:13 Відповісти
І не збрехав - це дійсно може бути наш вирок.
показати весь коментар
23.10.2024 07:59 Відповісти
Чому може? Він вже є.
показати весь коментар
23.10.2024 08:06 Відповісти
К весне. Верь, товарищ.
показати весь коментар
23.10.2024 08:51 Відповісти
Декілька днів тому мене за пост, що біля Кругляківкі повна дупа, а нам локшину на вуха вішають мене на ресурсі забанили на три дні. І ось. Егей, модератори. Вибачення буде?
показати весь коментар
23.10.2024 09:48 Відповісти
Дивлюсь на мапу, і не можу зрозуміти тактику нашої оборони - ладно, кацапи десь прогризли нашу оборону та вклинилися на якусь глибину. Але чому ці клини не зрізати, адже вони прострілюються наскрізь? Особливо такі, як на мапі Зоряне-Островське.
показати весь коментар
23.10.2024 09:51 Відповісти
Тому , що 🤢🤡:» ВСЕ ІДЄ ПО ПЛАНУ , як путлер в омані прописав» ! ТЛЯ ТОГО І БУВ ЦИНІЧНО ВИГНАНВалерій Залужний» , щоб через коліно здпти пів України
показати весь коментар
23.10.2024 12:34 Відповісти
Нова мантра зелених ідіотів: "Та навіщо нам та _______ - тм п'ять домів в яких ніхто не живе".
показати весь коментар
23.10.2024 09:52 Відповісти
Я не лох тільки вчора розказував, як він власноруч з бакановим і арестовичем стабілізував ситуацію на Харківщині
показати весь коментар
23.10.2024 10:05 Відповісти
Это уже ЗЕплан победы или еще нет?
показати весь коментар
23.10.2024 10:06 Відповісти
сьогодні перелік окупованого такий "потужний", такий , який зелений ******** ********...
показати весь коментар
23.10.2024 10:54 Відповісти
Такоцє 🤢🦠🤡:» ПОТУЖНО» Ермак андруша задоволен
показати весь коментар
23.10.2024 12:35 Відповісти
 
 