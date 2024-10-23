Ворог окупував Новосадове і просунувся біля Селидового, Богоявленки, Зоряного, Новодмитрівки та в Кругляківці, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували село Новосадове на Донеччині та мають просування у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Новосадове (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), а також просунувся у Кругляківці (село у Куп'янському районі Харківської області), біля Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області України), Зоряного (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області), Селидового (місто Покровського району Донецької області) та Новодмитрівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області). Уточнено ситуацію в Торецьку (місто Бахмутського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Новосадове



Кругляківка



Богоявленка



Зоряне



Селидове



Новодмитрівка



Торецьк

Раніше повідомлялося, що війська РФ просунулись біля Неліпівки та Курахового.