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Новини Війна
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РФ в обмін на людей та ракети передає КНДР технології для ядерної зброї, - Буданов

Що передає Росія КНДР в обмін на людей та зброю: відповідь Буданова

КНДР передає Росії зброю та людей в обмін на технології для тактичної ядерної зброї.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що КНДР не дає Росії своїх людей та зброю з метою благодійності. Розширення співпраці є результатом договору про взаємодопомогу, підписаного Путіним і Кім Чен Ином у Пхеньяні в червні 2024 року.

Буданов описує секретні положення угоди як quid pro quo (щось за щось): російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети.

За словами очільника ГУР МО, РФ допомагає КНДР обійти санкції та "зміцнити" свій ядерний потенціал. Так, Росія передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

Читайте: Зеленський: Я не збирався міняти Буданова

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Читайте також: НАТО не може підтвердити факт залучення військ КНДР у війну в Україні на боці РФ, чекаємо інформацію від Південної Кореї, - Рютте

Автор: 

Буданов Кирило (496) КНДР (1252) росія (66080)


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генералисимус кирилка, ты инвалид?
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23.10.2024 09:23 Відповісти
тссс.....
у нас інвалідність, це хліб прокурорів.
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23.10.2024 09:42 Відповісти
Не тільки, будь-яких мажорів
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23.10.2024 09:58 Відповісти
Передає технології на ЯО? Розумний хід. Потім закупить тактичне ЯО.
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23.10.2024 09:26 Відповісти
Ванга - бАданга,,,,
Гадалка на кавовій гущі!
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23.10.2024 09:27 Відповісти
Він це "знає" чи йому так "здається"?
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23.10.2024 09:31 Відповісти
йому здається, що він це знає....
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23.10.2024 09:42 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що він нібито хотів звільнити начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова.

ясна річ, зе!поцу потрібен якийсь клоун, що відволікає увагу у потрібний момент.
але, буданов та безугла це козирні карти.
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23.10.2024 09:44 Відповісти
Ты смотри шо делается!!!В 2022 году это писюнграевское быдло не видело армию вторжения кацапа,при том что американцы полгода предуприждали,а тут оно прозрело и видет что в Сев.Кореи происходит
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23.10.2024 11:21 Відповісти
 
 