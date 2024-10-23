Порошенко презентував план дій для перемоги України: забезпечення ЗСУ, виробництво зброї та членство в НАТО

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко представив план дій для перемоги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Перший пункт - стабілізація фронту та захист українських військових.

"Я вимагаю, щоб був затверджений і оприлюднений список, яким ми маємо забезпечити кожного українського воїна. Йдеться про мотивацію для людини, яка йде служити в ЗСУ, що вона захищена і забезпечена. Що є в цьому списку? Кевларовий шолом, бронежилет, розгрузка, радіостанція, на відділення мінімум 2-3 прилади нічного бачення, необхідна кількість радіостанцій на відділення. Необхідні детектори дронів кожному воїну", - наголосив лідер "ЄС".

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Порошенко вважає, що програма "Збережи солдата" має бути прийнята і затверджена на урядовому рівні за пропозицією РНБО.

Також п'ятий президент вважає, що мобілізація має бути справедлива включно з бронюванням, демобілізацією і можливістю ротацій.

"Фортифікації – це те, що має фінансуватися за рахунок будівництва доріг. Хочу наголосити, що про фортифікації ми говорили з літа минулого року. Росіянам для побудови лінії Суровікіна було достатньо 2 місяці. Були там і "зуби дракона", і капоніри, були і бліндажі в три накати, були і десятикілометрові мінні поля. А в нас фортифікації не будуються, не існує другої, третьої лінії оборони. Не існує заздалегідь підготовлених позицій", - продовжив він.

Іншим пунктом є бюджетне забезпечення.

"Треба створити спеціальний фонд, і будь-які програми для Збройних Сил, починаючи від військового збору і закінчуючи військовими облігаціями, мають бути сконцентровані із забороною використання цих коштів для будь-яких інших програм", - пояснив лідер "ЄС".

Також необхідне власне виробництво зброї, додав він.

"У нас все ще підприємства оборонно-промислового комплексу, як державні, так і недержавні, знаходяться під шаленим тиском правоохоронних органів, під судовими процесами міністерства оборони, а в першу чергу, прокуратури. Це призводить до ліквідації підприємств, які здатні забезпечували фронт", - сказав парламентар.

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За його словами, Україна здатна сама виготовляти як ракети великої дальності на зразок "Нептуна", так і засоби РЕБ, дрони та інше обладнання для фронту – це краще, аніж брати вживану західну техніку, яка вже закінчується у партнерів.

Також, має бути окрема програма фінансування оборонно-промислового комплексу України. Це має стосуватися тих, чия зброя ефективно застосовується ЗСУ і має переконливі докази ефективності застосування.

Наступна позиція – це посилення санкцій проти РФ.

"Ми маємо лише один критерій ефективності санкцій: це скорочення російського експорту. В росії експорт не має перевищувати 200 мільярдів доларів на рік, тоді в путіна просто фізично не буде коштів фінансувати війну", - пояснив Порошенко, додавши, що українські санкції мають координуватись із західними: "я взагалі не розумію, чому досі цього не зроблено. Але ми мажмо дублювати санкції ЄС та США.

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Також, українська економіка має бути мобілізована і переведена на військові рейки.

"В першу чергу економіка має бути зорієнтована на забезпечення армії. Платники податків, які мають рівень податкового навантаження вищий, ніж середній по галузі, мають бути захищені державою. І це є головний критерій, яким ми маємо керуватися. Економіка повинна мати фіскальне стимулювання. Коли замість того, щоб обкласти податками ігорку, табачку, алкоголь, оббирають чесних платників податків, найманих працівників, це може призвести до того, що економіка піде в тінь, люди будуть продовжувати виїжджати з країни і у нас просто фізично не буде кому працювати", - додав лідер "ЄС".

Повернення довіри суспільства до української держави

"Це надважливий пункт. Більше 74% українців сьогодні обурює корупція. Державні інституції мають відповідати чітким європейським критеріям. Ми зробили необхідні реформи публічного сектору, необхідні конкурсні процедури. Вони, на жаль, були знищені. Ми маємо їх відновити", - прокоментував він.

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Ключовим пунктом є членство в НАТО, зазначив п'ятий президент.

"Питання запрошення є надактуальним. Запрошення має кореспондуватися з реформами і безпековими гарантіями. Нас задовільнить, якщо членство в НАТО Україна отримає в перший день миру. Буде зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО 4 грудня цього року. Це є компетенції і повноваження цієї зустрічі надати нам запрошення. Це вже буде після виборів у США. Україні треба не змарнувати свій шанс", - сказав Порошенко.

"Ми маємо приймати швидко рішення, швидко реалізовувати, швидко реформувати країну. Це – наші ефективні кроки по наближенню нашої перемоги", - підсумував він.

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