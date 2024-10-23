Порошенко представил план действий для победы Украины: обеспечение ВСУ, производство оружия и членство в НАТО

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко представил план действий для победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Первый пункт - стабилизация фронта и защита украинских военных.

"Я требую, чтобы был утвержден и обнародован список, которым мы должны обеспечить каждого украинского воина. Речь идет о мотивации для человека, который идет служить в ВСУ, что он защищен и обеспечен. Что есть в этом списке? Кевларовый шлем, бронежилет, разгрузка, радиостанция, на отделение минимум 2-3 прибора ночного видения, необходимое количество радиостанций на отделение. Необходимы детекторы дронов каждому воину", - подчеркнул лидер "ЕС".

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Порошенко считает, что программа "Збережи солдата" должна быть принята и утверждена на правительственном уровне по предложению СНБО.

Также пятый президент считает, что мобилизация должна быть справедливой, включая бронирование, демобилизацию и возможность ротаций.

"Фортификации - это то, что должно финансироваться за счет строительства дорог. Хочу подчеркнуть, что о фортификации мы говорили с лета прошлого года. Россиянам для построения линии Суровикина было достаточно 2 месяца. Были там и "зубы дракона", и капониры, были и блиндажи в три наката, были и десятикилометровые минные поля. А у нас фортификации не строятся, не существует второй, третьей линии обороны. Не существует заранее подготовленных позиций", - продолжил он.

Другим пунктом является бюджетное обеспечение.

"Надо создать специальный фонд, и любые программы для Вооруженных Сил, начиная от военного сбора и заканчивая военными облигациями, должны быть сконцентрированы с запретом использования этих средств для любых других программ", - пояснил лидер "ЕС".

Также необходимо собственное производство оружия, добавил он.

"У нас все еще предприятия оборонно-промышленного комплекса, как государственные, так и негосударственные, находятся под бешеным давлением правоохранительных органов, под судебными процессами министерства обороны, а в первую очередь, прокуратуры. Это приводит к ликвидации предприятий, которые способны обеспечивали фронт", - сказал парламентарий.

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По его словам, Украина способна сама производить как ракеты большой дальности вроде "Нептуна", так и средства РЭБ, дроны и другое оборудование для фронта - это лучше, чем брать подержанную западную технику, которая уже заканчивается у партнеров.

Также, должна быть отдельная программа финансирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Это должно касаться тех, чье оружие эффективно применяется ВСУ и имеет убедительные доказательства эффективности применения.

Следующая позиция - это усиление санкций против РФ.

"Мы имеем только один критерий эффективности санкций: это сокращение российского экспорта. В России экспорт не должен превышать 200 миллиардов долларов в год, тогда у путина просто физически не будет средств финансировать войну", - сказал Порошенко, добавив, что украинские санкции должны координироваться с западными: "Я вообще не понимаю, почему до сих пор этого не сделано. Но мы должны дублировать санкции ЕС и США".

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Также, украинская экономика должна быть мобилизована и переведена на военные рельсы.

"В первую очередь экономика должна быть сориентирована на обеспечение армии. Налогоплательщики, которые имеют уровень налоговой нагрузки выше, чем средний по отрасли, должны быть защищены государством. И это главный критерий, которым мы должны руководствоваться. Экономика должна иметь фискальное стимулирование. Когда вместо того, чтобы обложить налогами игорку, табачку, алкоголь, обирают честных налогоплательщиков, наемных работников, это может привести к тому, что экономика уйдет в тень, люди будут продолжать выезжать из страны и у нас просто физически некому будет работать", - добавил лидер "ЕС".

Возвращение доверия общества к украинскому государству

"Это сверхважный пункт. Более 74% украинцев сегодня возмущает коррупция. Государственные институты должны соответствовать четким европейским критериям. Мы сделали необходимые реформы публичного сектора, необходимые конкурсные процедуры. Они, к сожалению, были уничтожены. Мы должны их восстановить", - прокомментировал он.

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Ключевым пунктом является членство в НАТО, отметил пятый президент.

"Вопрос приглашения является сверхактуальным. Приглашение должно корреспондироваться с реформами и гарантиями безопасности. Нас удовлетворит, если членство в НАТО Украина получит в первый день мира. Будет встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО 4 декабря этого года. Это компетенции и полномочия этой встречи предоставить нам приглашение. Это уже будет после выборов в США. Украине надо не упустить свой шанс", - сказал Порошенко.

"Мы должны принимать быстро решения, быстро реализовывать, быстро реформировать страну. Это - наши эффективные шаги по приближению нашей победы", - подытожил он.

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