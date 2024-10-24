Крім США та Німеччини є інші країни НАТО, які проти запрошення України, - Politico

Німеччина та США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик України про запрошення до вступу в НАТО, але не виключають це загалом. Утім, є й інші країни Альянсу, які проти.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначає видання, ключові члени блоку НАТО і надалі стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією. Крім того, проти також Угорщина і Словаччина, їхні уряди загалом займають прокремлівську позицію. Видання вказує, що є також інші країни, які не прагнуть швидко реагувати на прохання Києва.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за спинами США та Німеччини. Вони не хочуть", – сказав виданню один з чиновників НАТО. Другий чиновник зазначив, що країни "підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації", вони почнуть виступати проти неї більш публічно.

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