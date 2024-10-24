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Кроме США и Германии есть другие страны НАТО, которые против приглашения Украины, - Politico

нато

Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Украины о приглашении к вступлению в НАТО, но не исключают этого в целом. Но есть и другие страны Альянса, которые против.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как отмечает издание, ключевые члены блока НАТО и далее обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией. Кроме того, против также Венгрия и Словакия, их правительства в целом занимают прокремлевскую позицию. Издание указывает, что есть также другие страны, которые не стремятся быстро реагировать на просьбы Киева.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят", - сказал изданию один из чиновников НАТО. Второй чиновник отметил, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично.

Также читайте: Приглашение Украины в НАТО неизбежно, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

НАТО (10096) членство в НАТО (1536)


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Топ комментарии
+14
Все как бы проще простого еще два года назад было. Но если ничего не делать и надеется на чудо, то имеем что имеем.

Что надо было сделать?
1. Организовать эффективное управление и избавится от всех русских агентов. От рыгов и бандитов, которые продажны по своей сути до всяких причастных к России, типа, попов.
2. Заняться военным производством.
3. Беречь людей и разработать тактику победы.

Что было сделано.
1. Правление отдали челам, которые просрали наступление России и те сохранили всех русских за исключением кучки ритуальных жертв.
2. Заводы были уничтожены ракетами и особо ничего не сделано в этом направлении.
3. Людей тратят как будто они бесконечны и отсутствие стратегии.

Так что наша стратегия сейчас - надеется что России надоест нас избивать.
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24.10.2024 00:53 Ответить
+12
Куколди спеціально Орбана тримають в хаті, щоб отаку муйню видавати.
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24.10.2024 00:34 Ответить
+10
схожа ситуація була і з безвізовим режимом! тільки завдяки професіональним дипломатом змогли передавити країни, які займали негативну позицію з цього питання!
це знову ж таки, повертає нас до того, що потрібно мати професійних дипломатів а не кодло ї6ланів кулєба-сибіг
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24.10.2024 01:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Куколди спеціально Орбана тримають в хаті, щоб отаку муйню видавати.
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24.10.2024 00:34 Ответить
схожа ситуація була і з безвізовим режимом! тільки завдяки професіональним дипломатом змогли передавити країни, які займали негативну позицію з цього питання!
це знову ж таки, повертає нас до того, що потрібно мати професійних дипломатів а не кодло ї6ланів кулєба-сибіг
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24.10.2024 01:31 Ответить
Все правильно, винні не наскрізь корумпована влада і мудрий народ, який все це добровільно обрав, а західні муділи, які не хочуть в свій дім пускати неадекватних гостей
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24.10.2024 08:41 Ответить
А дякувати за це потрібно усім українцям, хто в 90-ті голосував за корупцію, "нейтральність", комуністів, соціалістів, Кучму............................................ Робили такий вибір, коли в ЄС та НАТО, приймали усіх бажаючих. А тепер можна лише спостерігати за наслідками цього рішення.
В ЄС нас не пустять "любі" сусіди типу Польщі та Угорщини. А в НАТО, усі хто не бажає навіть 1% шансу вступити через це в війну.
Тому в ЄС, лише тоді коли станемо на коліна перед згаданими країнами. А в НАТО, поки не завершиться війна твердим миром, та і то це не гарантія. Найймовірніше будемо кандидатами на вступ. Вічними кандидатами.
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24.10.2024 00:34 Ответить
а вам большое спасибо зеленым *********
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24.10.2024 00:37 Ответить
А після 90-х, ви тепер на усю критику, яка не подобається, репетуєте - "ти зелений п*дарас!" "ти порохобот!"
Якщо хочеться знайти п*дараса, то раджу подивитись в дзеркало, там буде стояти той хто послідовно знищував майбутнє країни на кожних виборах.
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24.10.2024 00:51 Ответить
Байдуже кому за що дякувати, що робити зараз, щоб відстояти свою країну?... бо з тим що я бачу щодня зі звітів DeepState війна завершиться твердим миром, коли війська РФ дійдуть до кордону Польщі...
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24.10.2024 00:41 Ответить
Все как бы проще простого еще два года назад было. Но если ничего не делать и надеется на чудо, то имеем что имеем.

Что надо было сделать?
1. Организовать эффективное управление и избавится от всех русских агентов. От рыгов и бандитов, которые продажны по своей сути до всяких причастных к России, типа, попов.
2. Заняться военным производством.
3. Беречь людей и разработать тактику победы.

Что было сделано.
1. Правление отдали челам, которые просрали наступление России и те сохранили всех русских за исключением кучки ритуальных жертв.
2. Заводы были уничтожены ракетами и особо ничего не сделано в этом направлении.
3. Людей тратят как будто они бесконечны и отсутствие стратегии.

Так что наша стратегия сейчас - надеется что России надоест нас избивать.
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24.10.2024 00:53 Ответить
Вообще почти каждое действие нашей власти за эти два года это одни ошибки. При этом бездеятельность это само по себе ошибка.
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24.10.2024 00:54 Ответить
Якби ж то були помилки?!
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24.10.2024 08:30 Ответить
Мені сподобався коментар якоїсь пані яка написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.
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24.10.2024 09:16 Ответить
1. А избавляться от избавляторов кто будет?

У вас есть живой пример - ТЦК, люди которые сами пошли в армию и получали зарплату, сейчас в тылу отлавливают в эту армию старых трактористов и слепых ботанов в эту, и гребут лопатами деньги по сути шантажируя людей смертью под соусом "ухилянтства" и "захисту землi".

У вас есть бизнес? Оу, оконный заводик, здорово. Вы русский агент !
Что, вы против? Так вы не только русский агент, а еще и поддерживаете Россию.
Ах, вы зовете на помощь коллег? Не раскачивайте лодку, работаете на врага !
В общем так, половина прибыли+фотка в вышиванке и мы вас не трогаем.

2. Чтобы заняться военным производством, вся страна без исключения должна понимать что сейчас важно военное производство, а не мова на переменах в школе. Все начинается с расстановки приоритетов: если власть на сессиях занята переименованием городов, а люди как послушные пёсики прям текут от этого - забудьте о военном производстве, и приготовьтесь к тому что пузатые дяди будут подкидывать вам кость за костью, чтобы вы за них грызлись и не обращали внимания на пилинг бабла.

- Йосиф Виссарионович, новых шашек нет, мы нашли старые, царские, но на них гравировки "За веру, царя и отечество".
- А немецкие головы они рубят, товарищ Яковлев?
- Конечно можно, товарищ Сталин!
- Ну дай же Бог этим шашкам - за веру, царя и отечество!

3. Кому беречь людей? Тем кто прилетает в Киев и дает прямые указания Зе снижать мобилизационный возраст - плевать и на людей и на победу, им важнее не допустить развала РФ, и вы это знаете.
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24.10.2024 03:45 Ответить
Я пишу какие правильные шаги и что сделано. Это было понятно уже два года назад, весной, что идиотизм будет продолжаться. Когда еще не было никаких ТЦК и прочего, задолго до отвоевания Харьковской и Херсонской области. Вот тогда надо было начинать делать все иначе, а не "разберемся после войны".
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24.10.2024 03:52 Ответить
Одно другому не мешает.
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24.10.2024 17:19 Ответить
3. Людей тратят как будто они бесконечны
Если вы ещё не поняли,то поясняю,что людей тратят так намеренно,чтоб обезлюдить территорию Украины и преподнести на блюдечке для другого народа.И это не кацапы.
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25.10.2024 14:38 Ответить
Я думаю что все проще. Банальная лень и равнодушие. Типа, и так сойдет.
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25.10.2024 19:19 Ответить
Вот у тебя есть люди. Ты можешь
1. Обучить их, сделать из них полноценных бойцов и использовать их на пользу.
2. Просто дать им команду держать позицию.

Что легче? Вот легче второй пункт, он не требует никаких усилий от тебя.
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25.10.2024 19:21 Ответить
А навіщо ви дивитесь звіти DeepState? Проводьте дні так само, як і значна частина, а може і більшість населення - в розвагах. Сходіть в кафе чи ресторан, щоб військовим було приємно нана це дивитись. Купіть нове авто з автосалону, щоб той хто донатить останнє, відчув гордість дивлячись на нього. На дискотеку, або в клуб варто зайти, потанцювати під патріотичну музику, іноді навіть під патріотичну російську музику. Можна купити в магазині пива та посміятись з тих хто складає якісь покупки в корзину "для ЗСУ". І так далі.
Я не особисто про Вас пишу, не ображайтесь, просто бачу що людям..... пофіг. Турбує лише два питання війни - як купити інвалідність/броню собі/чоловіку/сину та як оминути патрулі ТЦК. А за виключенням цих незручностей, все ОК.
P.S. А особливо дивує пофігізм багатьох ВПО, які живуть лише думкою, куди відкочувати далі, коли фронт наблизиться. А на армію їм плювати.
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24.10.2024 00:59 Ответить
Що таке ВПО?
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24.10.2024 04:50 Ответить
Внутрішньо переміщена особа
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24.10.2024 13:39 Ответить
Так було б у всіх країнах. Та що там, скрізь було гірше. Мало хто в історії так згуртовувався і захищався як українці, мало хто так ненавидів ворога. Природа людини набагато гірше. Насправді українці можуть пишатися собою.
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24.10.2024 05:21 Ответить
Вірно! Франція після поразки в 1940 році жила в окупації як наче нічого й не трапилось. Фільм "Велика прогулянка дивились"? А в неокупованій частині при режимі Віші так ващє.
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24.10.2024 08:39 Ответить
Або коли будуть точитися боі в Вашингтоні
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24.10.2024 16:58 Ответить
А ти за кого голосував у другому турі 2010 та 2019?
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24.10.2024 14:43 Ответить
Голосував за менше зло - за Тимошенко та за Порошенка. Не фанат обох (особливо не фанат Тимошенко), але на фоні Овоча та Зе, це був кращий вибір.
Втім мушу визнати, якщо в 2019, це був простий вибір, то в другому турі 2010......це був вибір між двома сортами одного і того ж болота, яке народ обрав в першому турі.
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24.10.2024 15:24 Ответить
Ясно...не фанат Порошенка...а кого хотів би тоді й зараз бачити Президентом?
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24.10.2024 15:27 Ответить
А хіба Президент головний? Всі українці, досі несуть в собі імперський спадок - віру в царя. Багато шкоди зробив би Янукович та Зеленський, якби в ВР була адекватна більшість? І мова йде не про партії імені однієї людини. Де партії з нормальною програмою? Не з лозунгами - "за все хороше, проти всього погано", а з програмами, де можна обрати, скажімо, партію що пропонує масштабне втручання держави в ринок, і партією, що проти такого втручання? Партію котра за вступ в ЄС та НАТО, чи партія котра за ЄС і власну дуже сильну армію типу Південної Кореї. Ну і т.п.
Україні не потрібен гетьман, як хоче багато хто, нам потрібні партії влаштовані....як партії, а не група імені однієї людини. А оголошувати хто був би зараз кращим Президентом..... ну той же Порошенко з кандидатів 2019 року був самим оптимальним. Але знову повторюсь, я хочу бачити в парламенті нормальні партії, а не обирати одну особистість і чекати від неї чуда.
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24.10.2024 16:05 Ответить
А яка за роки Незалежності була, чи є нормальна за твоїм поняттям партія? назва.
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24.10.2024 17:12 Ответить
Народний Рух наприклад, особливо в 90-х. Демократична Сокира веде себе достойно. але взагалі тут уже справа особистих уподобань, та особливо спостерігання за роботою місцевих осередків партії. Тому ЄС я ніби і міг би віднести до цього списку, але лише якщо не дивитись на їх регіональну політику, праві партії, як правило вибудувані навколо лідера, що теж не добре.
Але взагалі на 100% нормальної поки не бачив. Перераховані просто більш близькі до цього ніж інші.
Взагалі тут декількома реченнями не відповіси, потрібно казати за і проти майже кожної партії, а це дуууже багато буде слів.
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24.10.2024 17:34 Ответить
Все одно все зводиться до якоїсь конкретної особи...я голосував за УНП Костенка, поки вона існувала...за Плюща голосував...за Кучму, коли він у другий тур з Симоненком вийшов...
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24.10.2024 17:42 Ответить
Це очевидно, про це ще місяць тому говорив Ердоган.
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Джерело:
Одне не зрозуміло Зеленській хіба не знав цього розкладу, перш ніж сунути НАТО у свій "мирний план", не буде ніякого НАТО ми їм нахер не потрібні, їм лише потрібна безконечна війна України і РФ на нашій території...
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24.10.2024 00:36 Ответить
ішак просто тупий, як валєнок
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24.10.2024 01:32 Ответить
Вступ в НАТО впихнули в українське законодавство ще при Кучмі,ввели в Конституцію при Порошенко.Зеля продовжуює політику-нагло пертись в НАТО як танк і нікого не слухати"
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24.10.2024 01:51 Ответить
Все почалося при Кучмі через газ. Тоді олігархічні ЗМІ почали піднімати народ на бунт проти кацапії. Немає лиха без добра.
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24.10.2024 05:33 Ответить
Так в этом и суть данной провокации, заранее зная реакцию - сделать так чтобы виновными в сдаче Украины оказалось НАТО, а не Зе.
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24.10.2024 03:48 Ответить
Вывод, дураками оказались соблазненная и покинутая Украина, и возможно Россия, поверившие в то, что Украина будет принята в НАТО, ну если только Россия на самом деле поверила, а не воспользовалась этим, что бы силой вернуть "изменщицу" в стойло Кремля.
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24.10.2024 08:43 Ответить
Второе верно.
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24.10.2024 09:20 Ответить
незрозуміло
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24.10.2024 17:22 Ответить
ермак и голобородько выполняют оманское задание.
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24.10.2024 00:51 Ответить
А 73 процента думают,что виноват Байден.
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24.10.2024 00:52 Ответить
Може НАТО вже припинить гратися в свої гнилі відмазки про корупцію і стандарти і накінець-то пропише в свому уставі що більше в свій склад приймати нікого не буде,щоб Україна спокійно вже почала розробляти ядерну зброю.
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24.10.2024 01:28 Ответить
"тупи відмазки про корупцію"? рівень корупції в Україні - це як прогнивше наскрізь відро з лайном і гнієм
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24.10.2024 01:33 Ответить
Так тупі відмазки.Вони ж не хочуть прямим текстом сказати що НАТО це ссикливе збіговище яке боїться війни з рашкою.Тому я і пропоную їм поставити крапку в цьому цирку і не парити нам мізки своїми брехливими обіцянками.
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24.10.2024 01:42 Ответить
нащо їм війна з будь-ким?
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24.10.2024 09:41 Ответить
навіть якщо вони так скажуть, яз розробляти заборонять. Їх позиція зрозуміла: швидше сдохніть, щоб ми нарешті могли повернутися до нормального життя.
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24.10.2024 01:52 Ответить
Ми в них не будем питати дозволу.
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24.10.2024 01:56 Ответить
а кому це потрібно? Президенту чи ефектимним менеджерам. У них іші цілі
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24.10.2024 09:39 Ответить
Повелись на слова про ядерку?

Ми без санкцій шахеда склепати не можемо (безпілотник на 1к км та 50-70 кг вибухівки). Яка в біса ядерка ? З голобородьком ?
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24.10.2024 02:10 Ответить
Та ти шо не можем?Чого тоді половина рашофлоту лежить на дні Чорного моря?
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24.10.2024 14:41 Ответить
1. Вчіть матчастину. Почніть з гугла і запитання, на основі чого зроблено Magura і наскільки технологічним він є.

2. А українського дрона з характеристиками шахеда як не було, так і немає .

3. Як і досі в природі не існує "українського ланцета" .

Але що я тут розпинаюсь, чекайте свою ядерку від голобородька) невиліковний зебобік
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24.10.2024 17:02 Ответить
Ну звісно,передавати сигнал і вести безпілотник на воді набагато легше ніж по повітрю.Літаючий мопед це просто вершина інтелекту. На ядерку почекаєм,а ви,зрадодрозофіли, можете і далі зрадойбити вилизуючи ірано-рашитські дупи.
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24.10.2024 22:48 Ответить
Теперь понятно почему у вас такая власть, почитаешь таких вроде тебя и все становится понятно
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24.10.2024 09:56 Ответить
Цель НАТО -- никогда ничего не делать и надеяться на бесплатную защиту от дяди из Америки. Соответственно для дяди из Америки единственный вариант обеспечить эту бесплатную защиту-- это тоже никогда ничего не делать. Как то так. Это как табличка от охранной компании, у которой охранники заняты своими делами. Напала бы Раха на Польшу в 22м-- пол Европы были бы российскими а Украина окружена и под торговыми санкциями сама решала бы на каких условиях заключать союз с Москвой
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24.10.2024 04:36 Ответить
100%
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24.10.2024 09:23 Ответить
Она и нападёт, новый "1940" Европе можна сказать уже обеспечен только теперь кроме хаоса войны, будут в придачу местные революции
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24.10.2024 17:03 Ответить
Не без этого. Мусульмане, левые разные и тд дадут просраться
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24.10.2024 19:21 Ответить
Це уже ***** готуйтеся воювати проти коаліції росія - північна корея - іран - китай.
І їм буде насрати на ваші занепокоєння, ****** імпотенти 🤦🤦🤦
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24.10.2024 05:01 Ответить
Індія , декілька держав Африки,а там і Таліби з палестинцями підтягнуться.
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24.10.2024 09:29 Ответить
Немає у вас на путлєра методів....бо багато в Оксвордах навчалися...
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24.10.2024 06:17 Ответить
Розкукурікались придурки,яке погане НАТО,а про кіма з арахаиієєю забули?
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24.10.2024 07:47 Ответить
Українці толерують корупцію і російських кротів. Не дивно, що таку інфекцію натівці не хочуть пускати до себе
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24.10.2024 07:50 Ответить
То вони пропросто не володіють ситуацією. Насправді в НАТО вже дочекатися не можуть, коли ми туди вступимо.....

Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров

Жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.

Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3917553-umerov-pro-zaprosenna-ukraini-v-nato-ne-bulo-zodnih-protivnikiv-vstupu.html заявив міністр оборони за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, передає із посиланням на Укрінформ. Джерело:
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24.10.2024 08:00 Ответить
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24.10.2024 09:29 Ответить
Зачем вообще держать в НАТО и ЕС страны, у которых видите ли прокремлевская позиция?..
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24.10.2024 09:44 Ответить
Насправді їх більше чим 3-4 країни. Ще Греція Італія Португалія Болгарія Румунія Албанія чі Хорватія з Македонією теж скорійш за все проти будуть.
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24.10.2024 10:31 Ответить
Нічо нічо, зара Трамп виграє вибори і ***** НАТО.
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24.10.2024 10:35 Ответить
Пока в Украине 73% дебилов,никакое НАТО не светит.А если учесть,что с приходом Писюнгравского быдла в 2019,уже пять лет никто в Украине не учится.Вырастет быдло еще хуже.Через некоторое время 73% дебилов гигантами мысли будут,посравнении с тем что вырастит
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24.10.2024 10:38 Ответить
Для всіх критикуючих нинішню і попередню владу України ще не зрозуміло, що країни НАТО просто сцяться раші, тому і не приймали (уть) Україну в НАТО? Це ж буде суперескалація і ядерна війна. І будь-які відмовки про корупцію, реформи - то лише відмовки. А пуйло не бачить іншої України, ніж та, яка буде схожа на Грузію, а краще на Білорусь. До 2022-ого року, взагалі, не було ніяких проблем з тим, що раша окупувала Крим і частину Донбасу. Було тільки занепокоєння і стурбованість, на які пуйлові було начхати. Тому він і поліз далі. А з НАТО лише обіцянки-цяцянки.
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24.10.2024 10:43 Ответить
в 2008м тоже сцались и не принимали?
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24.10.2024 12:35 Ответить
Так. І Ющенко розказувавв про те, як вороже до цієї ідеї ставилась Меркель.
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24.10.2024 16:05 Ответить
Вони не бачать Україну подібної до себе. От і все.
Вони знають про феодальний устрій, про ніпотізм, кумовство, російські паспорти і нерухомість. Вони знають що любий секретний план наданий з ранку після обіду вже буде в Московії. Вони знають що український чиновник коли бачить гроші забуває про все. То що від НАТО хотять?
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24.10.2024 14:46 Ответить
Цім країнам Україна не потрібна. Для них МИ- це шматок м,яса для
голодного ведмідя. Як говорив на початку ХХ сторіччя прем,єр росіі
" щоб уникнути бунту, або революціі , треба маленька переможна
війна." Як воно вийшло -- "російсько- японська війна"- пів Сахаліну та
Курили відійшли. Україна повинна мати ядерне озброення .
До Москви 486км.
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24.10.2024 15:08 Ответить
 
 