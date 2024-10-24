Кроме США и Германии есть другие страны НАТО, которые против приглашения Украины, - Politico
Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Украины о приглашении к вступлению в НАТО, но не исключают этого в целом. Но есть и другие страны Альянса, которые против.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Как отмечает издание, ключевые члены блока НАТО и далее обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией. Кроме того, против также Венгрия и Словакия, их правительства в целом занимают прокремлевскую позицию. Издание указывает, что есть также другие страны, которые не стремятся быстро реагировать на просьбы Киева.
"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят", - сказал изданию один из чиновников НАТО. Второй чиновник отметил, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично.
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це знову ж таки, повертає нас до того, що потрібно мати професійних дипломатів а не кодло ї6ланів кулєба-сибіг
В ЄС нас не пустять "любі" сусіди типу Польщі та Угорщини. А в НАТО, усі хто не бажає навіть 1% шансу вступити через це в війну.
Тому в ЄС, лише тоді коли станемо на коліна перед згаданими країнами. А в НАТО, поки не завершиться війна твердим миром, та і то це не гарантія. Найймовірніше будемо кандидатами на вступ. Вічними кандидатами.
Якщо хочеться знайти п*дараса, то раджу подивитись в дзеркало, там буде стояти той хто послідовно знищував майбутнє країни на кожних виборах.
Что надо было сделать?
1. Организовать эффективное управление и избавится от всех русских агентов. От рыгов и бандитов, которые продажны по своей сути до всяких причастных к России, типа, попов.
2. Заняться военным производством.
3. Беречь людей и разработать тактику победы.
Что было сделано.
1. Правление отдали челам, которые просрали наступление России и те сохранили всех русских за исключением кучки ритуальных жертв.
2. Заводы были уничтожены ракетами и особо ничего не сделано в этом направлении.
3. Людей тратят как будто они бесконечны и отсутствие стратегии.
Так что наша стратегия сейчас - надеется что России надоест нас избивать.
У вас есть живой пример - ТЦК, люди которые сами пошли в армию и получали зарплату, сейчас в тылу отлавливают в эту армию старых трактористов и слепых ботанов в эту, и гребут лопатами деньги по сути шантажируя людей смертью под соусом "ухилянтства" и "захисту землi".
У вас есть бизнес? Оу, оконный заводик, здорово. Вы русский агент !
Что, вы против? Так вы не только русский агент, а еще и поддерживаете Россию.
Ах, вы зовете на помощь коллег? Не раскачивайте лодку, работаете на врага !
В общем так, половина прибыли+фотка в вышиванке и мы вас не трогаем.
2. Чтобы заняться военным производством, вся страна без исключения должна понимать что сейчас важно военное производство, а не мова на переменах в школе. Все начинается с расстановки приоритетов: если власть на сессиях занята переименованием городов, а люди как послушные пёсики прям текут от этого - забудьте о военном производстве, и приготовьтесь к тому что пузатые дяди будут подкидывать вам кость за костью, чтобы вы за них грызлись и не обращали внимания на пилинг бабла.
- Йосиф Виссарионович, новых шашек нет, мы нашли старые, царские, но на них гравировки "За веру, царя и отечество".
- А немецкие головы они рубят, товарищ Яковлев?
- Конечно можно, товарищ Сталин!
- Ну дай же Бог этим шашкам - за веру, царя и отечество!
3. Кому беречь людей? Тем кто прилетает в Киев и дает прямые указания Зе снижать мобилизационный возраст - плевать и на людей и на победу, им важнее не допустить развала РФ, и вы это знаете.
Если вы ещё не поняли,то поясняю,что людей тратят так намеренно,чтоб обезлюдить территорию Украины и преподнести на блюдечке для другого народа.И это не кацапы.
1. Обучить их, сделать из них полноценных бойцов и использовать их на пользу.
2. Просто дать им команду держать позицию.
Что легче? Вот легче второй пункт, он не требует никаких усилий от тебя.
Я не особисто про Вас пишу, не ображайтесь, просто бачу що людям..... пофіг. Турбує лише два питання війни - як купити інвалідність/броню собі/чоловіку/сину та як оминути патрулі ТЦК. А за виключенням цих незручностей, все ОК.
P.S. А особливо дивує пофігізм багатьох ВПО, які живуть лише думкою, куди відкочувати далі, коли фронт наблизиться. А на армію їм плювати.
Втім мушу визнати, якщо в 2019, це був простий вибір, то в другому турі 2010......це був вибір між двома сортами одного і того ж болота, яке народ обрав в першому турі.
Україні не потрібен гетьман, як хоче багато хто, нам потрібні партії влаштовані....як партії, а не група імені однієї людини. А оголошувати хто був би зараз кращим Президентом..... ну той же Порошенко з кандидатів 2019 року був самим оптимальним. Але знову повторюсь, я хочу бачити в парламенті нормальні партії, а не обирати одну особистість і чекати від неї чуда.
Але взагалі на 100% нормальної поки не бачив. Перераховані просто більш близькі до цього ніж інші.
Взагалі тут декількома реченнями не відповіси, потрібно казати за і проти майже кожної партії, а це дуууже багато буде слів.
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Джерело:
Одне не зрозуміло Зеленській хіба не знав цього розкладу, перш ніж сунути НАТО у свій "мирний план", не буде ніякого НАТО ми їм нахер не потрібні, їм лише потрібна безконечна війна України і РФ на нашій території...
Ми без санкцій шахеда склепати не можемо (безпілотник на 1к км та 50-70 кг вибухівки). Яка в біса ядерка ? З голобородьком ?
2. А українського дрона з характеристиками шахеда як не було, так і немає .
3. Як і досі в природі не існує "українського ланцета" .
Але що я тут розпинаюсь, чекайте свою ядерку від голобородька) невиліковний зебобік
І їм буде насрати на ваші занепокоєння, ****** імпотенти 🤦🤦🤦
Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров
Жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.
Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3917553-umerov-pro-zaprosenna-ukraini-v-nato-ne-bulo-zodnih-protivnikiv-vstupu.html заявив міністр оборони за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, передає із посиланням на Укрінформ. Джерело:
Вони знають про феодальний устрій, про ніпотізм, кумовство, російські паспорти і нерухомість. Вони знають що любий секретний план наданий з ранку після обіду вже буде в Московії. Вони знають що український чиновник коли бачить гроші забуває про все. То що від НАТО хотять?
голодного ведмідя. Як говорив на початку ХХ сторіччя прем,єр росіі
" щоб уникнути бунту, або революціі , треба маленька переможна
війна." Як воно вийшло -- "російсько- японська війна"- пів Сахаліну та
Курили відійшли. Україна повинна мати ядерне озброення .
До Москви 486км.