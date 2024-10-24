МЗС РФ про футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову": "Для цього нам потрібен Київ, придурку"

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 жовтня був одягнутий у футболку із написом "Make Russia small again" (Зробимо Росію малою знову). Російське МЗС обурилося.

Про це йдеться в дописі МЗС Росії у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на напис на футболці, у якій був Володимир Зеленський, назвавши його "придурком".

"Малою, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку", - прокоментувала Захарова.

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