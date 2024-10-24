МЗС РФ про футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову": "Для цього нам потрібен Київ, придурку"
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 жовтня був одягнутий у футболку із написом "Make Russia small again" (Зробимо Росію малою знову). Російське МЗС обурилося.
Про це йдеться в дописі МЗС Росії у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на напис на футболці, у якій був Володимир Зеленський, назвавши його "придурком".
"Малою, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку", - прокоментувала Захарова.
Топ коментарі
+48 Старый зольдат
показати весь коментар24.10.2024 09:59 Відповісти Посилання
+20 drowsy_cat
показати весь коментар24.10.2024 10:03 Відповісти Посилання
+16 володимир омельянов
показати весь коментар24.10.2024 10:12 Відповісти Посилання
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Всі *роси походять з "малой родіни" - тобто від малоросів.
А Великороссией - территория нынешней россии.
Так что, Зеленский действительно в очередной раз сказал глупость.
"Зробимо Росію малою знову"
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Он что, захотел Украину сделать россией?
в перекладі з грецької
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Назви «Мала Русь» і «Велика Русь» виникли задовго до того, як на землях ******** Росії сформувалась єдина держава. Їх започаткували галицько-волинські князі, ініціювавши створення власної митрополії в межах колишньої загальноруської (близько 1303 року).
У XIV-XVII століттях використовується в окремих іноземних джерелах для визначення земель новгородської та псковської республік та московського великого князівства
Напис на футболці англійською, а не грецькою, ваапщє-то !
Кстаті, до Румунії є претнзії по назві ?
Але коли пересічна людина без знання грецької читає - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ср.-грец. Ῥωσία, і з цього якось виходь "русія" чи "россія" ...
МЕГАЛО по гречески значит БОЛЬШАЯ, а не ВЕЛИКАЯ
Історія - то історія і нехай нею вчені займаються, а вислуховувати брєд дебілів - то дурне діло
Якби не історія, вони б проти бойових гусей почали б війну, або проти комарів, які вирізняють людей в залежності від громадянства.
якщо хочете повторювати побрехеньки за московитами, які не знали як їм примазатись до Русі і приміряти на себе чужеземні назви - то будь ласка, але не треба українцям розповідати байки про те що руссія = Русь, а "мала руссія" = Україна.
це наука історія.
а якшо українці хочуть чути лише приємну для себе пропаганду, то хай дивляться телемарафон.
продовжуйте повторювати за московитами їх побрехеньки, угу
"землі ******** України" - писати довше, але правильніше
"Київські землі" це не назва країни чи держави.
Він мав на увазі зробити їх московією!!! Ти б хоч карту глянув...
Мав одно, а сказал другое, так как Зеленский не знает ни историю (в 95 квартале не преподавали), ни на карты не смотрел.
А чего на карту мне смотреть? Древних и старых карт у меня в моем архиве больше 50 штук.
Это тебе надо не на забор смотреть и читать, что там написано, а историческую литературу (не российскую) почитать и в архиве, хотя бы месяц поработать.
Гляди, глазки у тебя откроются и перестанешь указывать там, где ты баран.
А когда появилась россия, московского царства уже не было.
Так что, глупо иметь ввиду одно, а говорить о другом.
Скоріше б.
Но для начала надо бы зробить коррупцию хотя бы малою, а иначе это всё балачки и шутки квн-95 квартал.
Отака мусить бути small russia!
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw Зеленский в Юрмале на фестивале
І трошки на злобу дня:
"Make Trump great again"-???????????!!!!!!!!!!!!