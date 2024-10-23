США ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів РФ, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент заявив, що Сполучені Штати вже ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Провів нараду з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком – про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовка деяких військових питань на наступну Ставку.
Була доповідь Головкома Сирського: фронт і Курська операція. Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-ма окрема бригада морської піхоти – це Покровський напрямок – та 79-та бригада ДШВ – це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці!
Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи".", - сказав Зеленський.
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И если мы будем с русскими - то мы тоже будем жить в диктаторском строе.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!
Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.
Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, свободу выборов, свободу митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.
И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.
Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.
путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.
путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".
Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.
У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!
Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.
Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.
Всю историю россии у них свободолюбивых убивали. В помощью отрицательной генетической селекции вывели нацию рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.
На день рождения путина русских рабов выгнали, чтобы они выстроились в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=C453BKHY4UY
На день рождения путина второклассников поставили на колени и выстроили их в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=CZMUlBWnKi8
Зеленський бреше тематична підбірка (постійне оновлення) https://link.medium.com/Iyo8dOzeMNb