США ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів РФ, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент заявив, що Сполучені Штати вже ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів нараду з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком – про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовка деяких військових питань на наступну Ставку.

Була доповідь Головкома Сирського: фронт і Курська операція. Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-ма окрема бригада морської піхоти – це Покровський напрямок – та 79-та бригада ДШВ – це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці!

Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи".", - сказав Зеленський.

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