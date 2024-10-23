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США ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів РФ, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент заявив, що Сполучені Штати вже ухвалили рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів нараду з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком – про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовка деяких військових питань на наступну Ставку.

Була доповідь Головкома Сирського: фронт і Курська операція. Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-ма окрема бригада морської піхоти – це Покровський напрямок – та 79-та бригада ДШВ – це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці!

Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи".", - сказав Зеленський.

Також читайте: "План перемоги" Зеленського у США назвали "безперспективним", - The Economist

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) звернення (628)


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Топ коментарі
+20
Дуже добре. Можна прибарахлитися- онукам вистачить.
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23.10.2024 20:25 Відповісти
+7
аби лиш зброєю дали......
бо відновиться "велике будівництво"
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23.10.2024 20:39 Відповісти
+6
Ну норм , буде за що будувати будинки різним швабрам за 20 лямів, потім її на поруки беруть а не судять і не саджають в тюрягу. А ти біжи на фронт резикуй життям за копійки, а коли повернешся калікою , якщо ще пощастить повернутись, будеш жебрачити на 700 грн в місяць. Геніальний і потужний план перемоги.
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23.10.2024 20:55 Відповісти
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Дуже добре. Можна прибарахлитися- онукам вистачить.
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23.10.2024 20:25 Відповісти
Може на дрони хоч трішки відщепить?... нє?
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23.10.2024 20:32 Відповісти
Найбільше мене бісить, що ура патріоти вважають посадовців Заходу настільки тупими, що не здогадаються проконтролювати , на що підуть подарованих ними 50 лярдів кацапських баксів
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23.10.2024 20:50 Відповісти
серьозно, прям все можуть проконтролювати? а тобі не приходить в голову думка, що гроші що виділив захід можуть пійти на покриття дефіциту, в той сами час, гроші з дефіцітного бюджету можуть розподіляти своїм фірмам, за неіснуючу роботу?
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23.10.2024 20:56 Відповісти
Та два года видим как уже контролируют.
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23.10.2024 20:59 Відповісти
розслабся, все на оздоровлення прокурорів
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23.10.2024 21:31 Відповісти
аби лиш зброєю дали......
бо відновиться "велике будівництво"
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23.10.2024 20:39 Відповісти
байден рішив під кінець урвати
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23.10.2024 20:26 Відповісти
Надеюсь все ети деньги пойдут на дроны, ракеты и другое оружие а не на асфальт, зарплаты и премии а так же автомобили для полицаев и прокуроров.
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23.10.2024 20:30 Відповісти
Надіємось
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23.10.2024 20:34 Відповісти
Ну-ну...
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23.10.2024 20:35 Відповісти
Ось тільки не треба зі своїми "потужними менеджерами" слину пускати на ці 20млрд.
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23.10.2024 20:40 Відповісти
Може не вистачить, пыдростає нова партія топ інвалідів пєнсіонерів від 35 років і вище аж до 43, як вони бідні витримують такі навантаження, давайте Я до них завітаю і подивлюся як вони пашуть на благо Українських громадян.
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23.10.2024 20:41 Відповісти
Це як раз доречно для інвалидів-судочинців. Американці дають а ми п.здемо!!!
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23.10.2024 20:47 Відповісти
Пля...він в Пороха футболку спер?
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23.10.2024 20:47 Відповісти
А чому **бло таке не життєрадісне? дєрьмак показав кукіш?
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23.10.2024 20:49 Відповісти
Пля....я рукожоп не можу вставити світлину-в бригинця в телеграмі є відео Пороха в такій футболці.Єрмак не хіло лідора виставив на посміховисько
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23.10.2024 21:03 Відповісти
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23.10.2024 20:51 Відповісти
Брат голови Верховної Ради задекларував 103 тис. грн пенсії
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23.10.2024 21:06 Відповісти
Пиляти не перепиляти.
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23.10.2024 20:51 Відповісти
русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
И если мы будем с русскими - то мы тоже будем жить в диктаторском строе.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, свободу выборов, свободу митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!

Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.

Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали. В помощью отрицательной генетической селекции вывели нацию рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.

На день рождения путина русских рабов выгнали, чтобы они выстроились в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=C453BKHY4UY

На день рождения путина второклассников поставили на колени и выстроили их в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=CZMUlBWnKi8
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23.10.2024 20:54 Відповісти
Вони раби, а ми зараз дуже вільні люди в Україні? , у них все так само починалось, влада краде гроші, а ти всім все винен, маєш працювати на податки, а якщо не будеш відразу в окоп. Зміни влади немає, кордони закрити, корупція процвітає, тцк узаконені бандити які можуть вбити людину і їм за це нічого не буде, мусора це все прикривають а за зйомку правопорушень тюрма. Прям вільна країна, вільної людини ага.
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23.10.2024 20:58 Відповісти
Ну норм , буде за що будувати будинки різним швабрам за 20 лямів, потім її на поруки беруть а не судять і не саджають в тюрягу. А ти біжи на фронт резикуй життям за копійки, а коли повернешся калікою , якщо ще пощастить повернутись, будеш жебрачити на 700 грн в місяць. Геніальний і потужний план перемоги.
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23.10.2024 20:55 Відповісти
Цих "заморожених" кацапських мільярдів на Заході ще багато. Можна на якийсь час заспокоїти жадібних платників податків.
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23.10.2024 20:55 Відповісти
Внукам то хоть хватіт?
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23.10.2024 20:55 Відповісти
20-00 На момент оголошення Зеленським і брехливими "українськими ЗМІ" повідомлення про рішення США про виділення Україні $20 млрд. рішення не було. https://www.politico.com/news/2024/10/22/yellen-us-finalize-g7-loan-ukraine-00184880
Зеленський бреше тематична підбірка (постійне оновлення) https://link.medium.com/Iyo8dOzeMNb
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23.10.2024 20:56 Відповісти
Эти деньги пойдут на новые хатынки на Западе, новые люксовые тачки и пенсии для чиновников.
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23.10.2024 20:58 Відповісти
Сподіваюсь що США прослідкують куди підуть ці гроші
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23.10.2024 21:00 Відповісти
Прес-служба держапратаменту звітує.
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23.10.2024 21:01 Відповісти
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23.10.2024 21:02 Відповісти
ого сколько набрэнькал членограй
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23.10.2024 21:07 Відповісти
Такий крапельний метод допомоги нічого не дасть.
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23.10.2024 21:07 Відповісти
Крутий подарунок! Представниця Грузії подарувала Петру Порошенку футболку із надписом: «Зробимо росію маленькою. https://www.instagram.com/es_zt_ua/reel/DAjcHNqovUb/
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23.10.2024 21:13 Відповісти
Он даже идею с футболкой у Порошенко "украл". Что будет с деньгами - догадаться не сложно...
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23.10.2024 21:24 Відповісти
На нари ішака!
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23.10.2024 21:26 Відповісти
А може то такий у 🤡 тактичний прийом ,я такий як у Пороха фудболка ?! чи я фудболкою до Пороху притираюся ?
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23.10.2024 21:34 Відповісти
Фуд-болка - це та на якій залишки котлет та кетчупа? 😁
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24.10.2024 00:53 Відповісти
Я це мала на увазі ...коліни катлети ...
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24.10.2024 01:08 Відповісти
Цікаво скілтки з цих 20 ярдів дійдуть до цільового використання повз липкі рученятка ЗЕлених покидьків.
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24.10.2024 00:51 Відповісти
Ну, понєслась! Згадую старий анекдот про ментальність: Спитали що б ти робив якби став царем. Кацап- "нагналі би брагі, водкі-і піровал би всьо время". Єврей-"о! я би жіл ещьо лучше чем царь, я б ещьо шіл по ночам". Українець- "а я б нацарював сто рублів -і втік би!".
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24.10.2024 08:26 Відповісти
 
 