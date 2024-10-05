УКР
10 187 18

Дружнє послання путіну, іржавий карлик, справедливий кінець війни. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Традиційні цінності

фотожаба

Вже кінець?

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагаченні на мільйони доларів. ФОТО

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": У керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

фотожаба

Іржавий карлик

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні лідери вже не бояться ядерних погроз Путіна, - Time

фотожаба

Оновлена ядерна доктрина

фотожаба

Справедливий кінець війни

фотожаба

Зворотня антропологія

фотожаба

Трудові будні

фотожаба

Воістину

фотожаба

Титанік пливе...

фотожаба

Семен Скрепецький "Икона мироточит"

фотожаба

Стан справ

фотожаба

Дружнє послання

фотожаба

За аналогією

фотожаба

Корисний винахід

фотожаба

Козак з мушкетом і кремлівським шкетом

Медведєв Дмитро (1941) політика (4695) путін володимир (24642) росія (67283) фотожаба (14152) Захарова Марія (362)
Топ коментарі
+14
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».

Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…

На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»

Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».

05.10.2024 11:43 Відповісти
+2
1). Біблійне.Адам і Єва були руцкі! Голі,босі і з їжі 1 яблуко на двох.
2). Дарвіновське. Руцкіє (47хр) - втрачена ланка між мавпами(48хр) і людиною(46хр).
05.10.2024 13:01 Відповісти
+2
Задають питання в ЮНЕСКО:
- Яка мова сама древня?
- Небензя підривається з місця:
- Ну, конечно же - РУССКИЙ ЯЗЫК!!!
- Чим доведете?
- Так вот: сидели три бабуина на ветке дерева, наевшись бананов..... А под деревом вожак лежал.... Один бабуин говорит: "Ба-ба-ба..." Другой подхватывает: "Бу-бу-бу.." Третий заканчивает: "Бы-бы-бы...." Вожак полежал, подумал, и выдаёт: "Бабубы....." Вот так и возник первый язык!"
06.10.2024 06:03 Відповісти
!!!
05.10.2024 11:31 Відповісти
05.10.2024 11:43 Відповісти
а цёй каспоть може знищити путіна?
дякую, питання закінчив.)ТЬХУ!(
05.10.2024 12:01 Відповісти
"Юрцю"! Ти знову сходив у "Страну Тристаканию"?...
05.10.2024 13:50 Відповісти
просто дуже смішно коли віропітеки верещать про Яхве хоч щось крім прокльонів(Яхве це той персонаж шо знищило взагалі 99.9..................... всього живого у т.з. "всесв. потопі")
Ну так шо в тристаканостанії мабуть - саме ви, як і всі віротекантропи, що я і вказав словами - "а чо ваше яхве не знищить путіна?"
Розумієш, Ярцю, якщо орки кричать "снамебох", а "ми" чмолимось до того Ж "бога", того ж самого, то тут щось з двох одне
або тонебох, або "бох" дійсно з ними, з орками. Проте то не наш "бох".
Логіка, до копійки блін!!
05.10.2024 13:56 Відповісти
Піди проспися!!! Я просто анекдот розказав!
05.10.2024 14:01 Відповісти
при чому тут анекдот, якщо це тупо лицемірство, хоч і типу опускає орків?
вони типу тупі, проте ми сотні років в рабстві у них, а ти анекдотик скопіпастив типу...... ну так, вони блін такі тупі, шо ми розумні такі, вибрали клоуна, який за "рідісні новини" зараз тупо не віддає наказ шоб там щось залишити(Бутусова посл. стрім крайній). оборжацца блін від анекдотиків, правда?
я ж правильно спитав - чо блін ваш божок анекдотичний не влаштує путіну засос чемодану, а декому хрипатому - передоз? божок же ж блін дуже добренький? ну от, дві істоти мінус, а .... ну якось розрулиться, не кажу Байден, бо він устав і уходить.
ну реально смішно тих божків зачіпати, тупо для стада баранів хіба що.
йди, шолі, поржи під Вугліком, орки зацінять, ********** *******.
05.10.2024 14:09 Відповісти
"Юрцю"! Пить треба менше... Тоді ти відрізнятимеш анедоти від Святого Писання..... Нализався знову і на форум приперся - людей смішить...
05.10.2024 15:01 Відповісти
давай так. Канон, знаєш шо таке?
так от, згідно канонів, виходить шо всесвіту 7000 років.
ну і чи не анекдот будь-які висери з Смятенного Писцання?
але ж ти не раб, ні разу, коли цитуєш явну беліберду типу створив бох мавп 7000 років тому, разом з людьми походу, ага
12.10.2024 12:06 Відповісти
Ти "проспався"? І знову похмелився?... Поздоровляю тебе з черговим "опохмєлом"...
показати весь коментар
ну як завжди в диванного "пана" нуль аргументів.
тобто ви вважаєш шо оці байки впарювати це непогана канхфєта тузік, фкусна?
віротекантропи це ще тупіші за совків, але не тупіші за зелені маси виборців Зелі. навіть дивно, бо віротекантропи вроді би істоти - тупіше нікуди .
тобто всесвіту таки 7000 років, я правильно "пана" розумію?
12.10.2024 12:20 Відповісти
Які потрібні аргументи "людині", яка приходить на форум, "нализавшись"? Ти тиждень не "просихав" перед тим, як звернуть увагу на мій коментар!... І зараз продовжуєш "варнякать" у тому ж напрямку...
показати весь коментар
05.10.2024 13:01 Відповісти
06.10.2024 06:03 Відповісти
Ну "так собі" сьогодні фотожаби - на трійочку.
Хіба що "Іржавий карлик" гарно вийшло.
показати весь коментар
''Дружнє послання''? Ніі, краще ''новічьок'' йому послати.
показати весь коментар
