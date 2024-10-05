10 187 18
Дружеское послание путину, ржавый карлик, справедливый конец войны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Традиционные ценности
Уже конец?
Ржавый карлик
Обновленная ядерная доктрина
Справедливый конец войны
Обратная антропология
Трудовые будни
Воистину
Титаник плывет...
Семен Скрепецкий "Икона мироточит"
Состояние дел
Дружеское послание
По аналогии
Полезное изобретение
Козак с мушкетом и кремлевским шкетом
+14 Яр Холодний
показать весь комментарий05.10.2024 11:43 Ответить Ссылка
+2 Aleks Wav
показать весь комментарий05.10.2024 13:01 Ответить Ссылка
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий06.10.2024 06:03 Ответить Ссылка
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
дякую, питання закінчив.)ТЬХУ!(
Ну так шо в тристаканостанії мабуть - саме ви, як і всі віротекантропи, що я і вказав словами - "а чо ваше яхве не знищить путіна?"
Розумієш, Ярцю, якщо орки кричать "снамебох", а "ми" чмолимось до того Ж "бога", того ж самого, то тут щось з двох одне
або тонебох, або "бох" дійсно з ними, з орками. Проте то не наш "бох".
Логіка, до копійки блін!!
вони типу тупі, проте ми сотні років в рабстві у них, а ти анекдотик скопіпастив типу...... ну так, вони блін такі тупі, шо ми розумні такі, вибрали клоуна, який за "рідісні новини" зараз тупо не віддає наказ шоб там щось залишити(Бутусова посл. стрім крайній). оборжацца блін від анекдотиків, правда?
я ж правильно спитав - чо блін ваш божок анекдотичний не влаштує путіну засос чемодану, а декому хрипатому - передоз? божок же ж блін дуже добренький? ну от, дві істоти мінус, а .... ну якось розрулиться, не кажу Байден, бо він устав і уходить.
ну реально смішно тих божків зачіпати, тупо для стада баранів хіба що.
йди, шолі, поржи під Вугліком, орки зацінять, ********** *******.
так от, згідно канонів, виходить шо всесвіту 7000 років.
ну і чи не анекдот будь-які висери з Смятенного Писцання?
але ж ти не раб, ні разу, коли цитуєш явну беліберду типу створив бох мавп 7000 років тому, разом з людьми походу, ага
тобто ви вважаєш шо оці байки впарювати це непогана канхфєта тузік, фкусна?
віротекантропи це ще тупіші за совків, але не тупіші за зелені маси виборців Зелі. навіть дивно, бо віротекантропи вроді би істоти - тупіше нікуди .
тобто всесвіту таки 7000 років, я правильно "пана" розумію?
2). Дарвіновське. Руцкіє (47хр) - втрачена ланка між мавпами(48хр) і людиною(46хр).
- Яка мова сама древня?
- Небензя підривається з місця:
- Ну, конечно же - РУССКИЙ ЯЗЫК!!!
- Чим доведете?
- Так вот: сидели три бабуина на ветке дерева, наевшись бананов..... А под деревом вожак лежал.... Один бабуин говорит: "Ба-ба-ба..." Другой подхватывает: "Бу-бу-бу.." Третий заканчивает: "Бы-бы-бы...." Вожак полежал, подумал, и выдаёт: "Бабубы....." Вот так и возник первый язык!"
Хіба що "Іржавий карлик" гарно вийшло.