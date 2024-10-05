РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
10 187 18

Дружеское послание путину, ржавый карлик, справедливый конец войны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Традиционные ценности

фотожаба

Уже конец?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Суджи смотрят заявление Захаровой о том, что украинцы создали для них "нацистский" концлагерь: "Бл#дь, вот падла!". ВИДЕО

фотожаба

Также читайте: Западные лидеры уже не боятся ядерных угроз Путина, - Time

фотожаба

Ржавый карлик

Читайте: Столтенберг о "красных линиях" Путина: Пересекли уже многие, а он ничего не сделал

фотожаба

Обновленная ядерная доктрина

фотожаба

Справедливый конец войны

фотожаба

Обратная антропология

фотожаба

Трудовые будни

фотожаба

Воистину

фотожаба

Титаник плывет...

фотожаба

Семен Скрепецкий "Икона мироточит"

фотожаба

Состояние дел

фотожаба

Дружеское послание

фотожаба

По аналогии

фотожаба

Полезное изобретение

фотожаба

Козак с мушкетом и кремлевским шкетом

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4130) политика (7246) путин владимир (32016) россия (96917) фотожаба (14674) Захарова Мария (382)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».

Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…

На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»

Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».

показать весь комментарий
05.10.2024 11:43 Ответить
+2
1). Біблійне.Адам і Єва були руцкі! Голі,босі і з їжі 1 яблуко на двох.
2). Дарвіновське. Руцкіє (47хр) - втрачена ланка між мавпами(48хр) і людиною(46хр).
показать весь комментарий
05.10.2024 13:01 Ответить
+2
Задають питання в ЮНЕСКО:
- Яка мова сама древня?
- Небензя підривається з місця:
- Ну, конечно же - РУССКИЙ ЯЗЫК!!!
- Чим доведете?
- Так вот: сидели три бабуина на ветке дерева, наевшись бананов..... А под деревом вожак лежал.... Один бабуин говорит: "Ба-ба-ба..." Другой подхватывает: "Бу-бу-бу.." Третий заканчивает: "Бы-бы-бы...." Вожак полежал, подумал, и выдаёт: "Бабубы....." Вот так и возник первый язык!"
показать весь комментарий
06.10.2024 06:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:31 Ответить
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».

Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…

На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»

Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».

показать весь комментарий
05.10.2024 11:43 Ответить
а цёй каспоть може знищити путіна?
дякую, питання закінчив.)ТЬХУ!(
показать весь комментарий
05.10.2024 12:01 Ответить
"Юрцю"! Ти знову сходив у "Страну Тристаканию"?...
показать весь комментарий
05.10.2024 13:50 Ответить
просто дуже смішно коли віропітеки верещать про Яхве хоч щось крім прокльонів(Яхве це той персонаж шо знищило взагалі 99.9..................... всього живого у т.з. "всесв. потопі")
Ну так шо в тристаканостанії мабуть - саме ви, як і всі віротекантропи, що я і вказав словами - "а чо ваше яхве не знищить путіна?"
Розумієш, Ярцю, якщо орки кричать "снамебох", а "ми" чмолимось до того Ж "бога", того ж самого, то тут щось з двох одне
або тонебох, або "бох" дійсно з ними, з орками. Проте то не наш "бох".
Логіка, до копійки блін!!
показать весь комментарий
05.10.2024 13:56 Ответить
Піди проспися!!! Я просто анекдот розказав!
показать весь комментарий
05.10.2024 14:01 Ответить
при чому тут анекдот, якщо це тупо лицемірство, хоч і типу опускає орків?
вони типу тупі, проте ми сотні років в рабстві у них, а ти анекдотик скопіпастив типу...... ну так, вони блін такі тупі, шо ми розумні такі, вибрали клоуна, який за "рідісні новини" зараз тупо не віддає наказ шоб там щось залишити(Бутусова посл. стрім крайній). оборжацца блін від анекдотиків, правда?
я ж правильно спитав - чо блін ваш божок анекдотичний не влаштує путіну засос чемодану, а декому хрипатому - передоз? божок же ж блін дуже добренький? ну от, дві істоти мінус, а .... ну якось розрулиться, не кажу Байден, бо він устав і уходить.
ну реально смішно тих божків зачіпати, тупо для стада баранів хіба що.
йди, шолі, поржи під Вугліком, орки зацінять, ********** *******.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:09 Ответить
"Юрцю"! Пить треба менше... Тоді ти відрізнятимеш анедоти від Святого Писання..... Нализався знову і на форум приперся - людей смішить...
показать весь комментарий
05.10.2024 15:01 Ответить
давай так. Канон, знаєш шо таке?
так от, згідно канонів, виходить шо всесвіту 7000 років.
ну і чи не анекдот будь-які висери з Смятенного Писцання?
але ж ти не раб, ні разу, коли цитуєш явну беліберду типу створив бох мавп 7000 років тому, разом з людьми походу, ага
показать весь комментарий
12.10.2024 12:06 Ответить
Ти "проспався"? І знову похмелився?... Поздоровляю тебе з черговим "опохмєлом"...
показать весь комментарий
12.10.2024 12:11 Ответить
ну як завжди в диванного "пана" нуль аргументів.
тобто ви вважаєш шо оці байки впарювати це непогана канхфєта тузік, фкусна?
віротекантропи це ще тупіші за совків, але не тупіші за зелені маси виборців Зелі. навіть дивно, бо віротекантропи вроді би істоти - тупіше нікуди .
тобто всесвіту таки 7000 років, я правильно "пана" розумію?
показать весь комментарий
12.10.2024 12:20 Ответить
Які потрібні аргументи "людині", яка приходить на форум, "нализавшись"? Ти тиждень не "просихав" перед тим, як звернуть увагу на мій коментар!... І зараз продовжуєш "варнякать" у тому ж напрямку...
показать весь комментарий
12.10.2024 12:30 Ответить
1). Біблійне.Адам і Єва були руцкі! Голі,босі і з їжі 1 яблуко на двох.
2). Дарвіновське. Руцкіє (47хр) - втрачена ланка між мавпами(48хр) і людиною(46хр).
показать весь комментарий
05.10.2024 13:01 Ответить
Задають питання в ЮНЕСКО:
- Яка мова сама древня?
- Небензя підривається з місця:
- Ну, конечно же - РУССКИЙ ЯЗЫК!!!
- Чим доведете?
- Так вот: сидели три бабуина на ветке дерева, наевшись бананов..... А под деревом вожак лежал.... Один бабуин говорит: "Ба-ба-ба..." Другой подхватывает: "Бу-бу-бу.." Третий заканчивает: "Бы-бы-бы...." Вожак полежал, подумал, и выдаёт: "Бабубы....." Вот так и возник первый язык!"
показать весь комментарий
06.10.2024 06:03 Ответить
Ну "так собі" сьогодні фотожаби - на трійочку.
Хіба що "Іржавий карлик" гарно вийшло.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:50 Ответить
''Дружнє послання''? Ніі, краще ''новічьок'' йому послати.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:07 Ответить
 
 