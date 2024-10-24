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Новини
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На Хмельниччині звільнили директора Департаменту охорони здоров’я Завроцького через зловживання МСЕК

Хмельницька ОВА звільнила Олександра Завроцького

Директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Фейсбуці.

"Вчора звільнив директора Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького. Відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ, в Україні будуть ліквідовані усі МСЕК. На центральному рівні прийнято кадрові рішення", - зазначив Тюрін.

За його словами, медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину, а "зловживанням у ній не має бути місця".

"Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення", - додав очільник області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора 

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що звільнив директора Департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник звільнився за власним бажанням, - Офіс Генпрокурора

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Автор: 

звільнення (2691) Тюрін Сергій (3) МСЕК (103) Хмельницька область (983)


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Топ коментарі
+7
... і знову "кінці у воду"!!!
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24.10.2024 12:51 Відповісти
+7
А директор жив на одну зарплату! Коли його звільнили, мабуть,поїде з горя на Канари...або,як ніщеброд у Київ....
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24.10.2024 12:52 Відповісти
+5
Нарешті звільнений чинуша застосує військовий одяг там де треба - піде на фронт
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24.10.2024 12:53 Відповісти
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... і знову "кінці у воду"!!!
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24.10.2024 12:51 Відповісти
Хмельницьку ОВА перевіряли??? Чи не на часі???
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24.10.2024 12:52 Відповісти
А директор жив на одну зарплату! Коли його звільнили, мабуть,поїде з горя на Канари...або,як ніщеброд у Київ....
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24.10.2024 12:52 Відповісти
"Директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК" - місце радника в ОПі Зе готово, чекаємо..... (дЄрмак)
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24.10.2024 12:55 Відповісти
Нарешті звільнений чинуша застосує військовий одяг там де треба - піде на фронт
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24.10.2024 12:53 Відповісти
уже десь в Молдові, або на кордоні...
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24.10.2024 12:56 Відповісти
так звісно поїде командувати, чи ти вважаешь що буде на НУЛІ бігати з автоматом ?
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24.10.2024 12:58 Відповісти
всі вже бачили "реформу" ТЦК та СП ?
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24.10.2024 12:57 Відповісти
Де ж стільки послів пристроїти??? Ніхто їх саджати не збирається. Зеля, зробить як з ТЦК. Демонстративно всіх звільнить, назначить нових, які мінімум півроку будуть пробувати ознайомитись зі справами. За цей час там все ляже трупом. Нікого зі звільнених не посадять. Але глядачі Шмарклемарафону знову обісцуться від захвату Найпотужнішого борцуна з корупцією.
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24.10.2024 12:58 Відповісти
Жоцко и потужно.... а конфіскація де ? чи він бідний ...
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24.10.2024 12:58 Відповісти
І все? а розслідування на причетність до корупціі?
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24.10.2024 13:00 Відповісти
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24.10.2024 13:00 Відповісти
А цей "охоронець здоров*я" мобілізований та служить?
Інакше чому він в однострої?
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24.10.2024 13:04 Відповісти
Зате міністр охорони здоров"я як дружина Цезаря "вне подозрений". Ну зовсім не має ніякого відношення до МСЕК, вони не є його підлеглими?
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24.10.2024 13:05 Відповісти
А як щодо розслідування і на цей час до СІЗО? Чи воно "не в курсі"? А якщо в курсі, значить співучасник і має СИДІТИ, а не гуляти з мільйонами, котрими з ним поділились "колеги" по злочинам. Або ж давайте всіх так - вчинив злочин, то найстрашніше покарання хай буде звільнення з роботи!!!
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24.10.2024 13:06 Відповісти
ЦИРК НА ДРОТІ. ОДНОГО ЗВІЛЬНЯТЬ, ПРИЙДЕ ДРУГИЙ, ТІЛЬКИ ВЖЕ ДОРОЖЧЕ БУДЕ, А ТОЙ ВЛАШТУЄТЬСЯ В І НШІЙ ОБЛАСТІ З ЧАСОМ😂😂😂
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24.10.2024 13:06 Відповісти
А де кримінальні справи , обшуки, конфіскації ? Тема київських , дніпровських, одеських , львівських прокурорів не розкрита. Всі святі? Чи уже занесли всім кому треба.
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24.10.2024 13:15 Відповісти
Та нічого, через пів-року, через Зелений( не корумпований) суд повернеться, ще й отримає виплати за "незаконне відсторонення"...
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24.10.2024 13:24 Відповісти
вертикаль така...
зе призначає ляшка.
ляшко бере заступників, радників, які разом узгоджують кандидатів директорів департаментів областей
директори розставляють начмедів, директорів поліклінік, начальників мсек!!!!
але все це відбувається з одобрямса МОЗ та ОПИ.
без цього ніяк
круг замкнувся..
але ляшко нідочого.
він ***** був не в курсі що з областей, кожен місяць гінці везли йому кеш.
не бачив, ****.
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24.10.2024 13:26 Відповісти
прям как грузчика за пьянку и дебош, уволили , не арестовали/не посадили, УВОЛИЛИ)))
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24.10.2024 13:27 Відповісти
от щоб зе вцяв собі начбезпеки, той набрав людей
ті люди здали локацію перебування чи грохнули зе, а начбезпеки сказав в суді:
а я тут до чого??
людський фактор.
персональна відповідальність того порушив...
проканалоб таке у начбезпеки преза чи ні?????
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24.10.2024 13:31 Відповісти
Бедный-бедный Завроцкий. Кто-то ворует, а ему, бедолаге отдуваться
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24.10.2024 13:45 Відповісти
Що вони їдять, що у них усіх такі рила? Як перед смертю. Сирітки з Ільфа та Петрова у "Дванадцяти стільцях"
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24.10.2024 14:06 Відповісти
Ну з МСЕКами, прокурорами інвалідами, тцкашниками все зрозуміло, а коли інших інвалидів шукати почнемо???
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24.10.2024 16:36 Відповісти
 
 