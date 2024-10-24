На Хмельниччині звільнили директора Департаменту охорони здоров’я Завроцького через зловживання МСЕК
Директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Фейсбуці.
"Вчора звільнив директора Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького. Відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ, в Україні будуть ліквідовані усі МСЕК. На центральному рівні прийнято кадрові рішення", - зазначив Тюрін.
За його словами, медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину, а "зловживанням у ній не має бути місця".
"Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення", - додав очільник області.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інакше чому він в однострої?
зе призначає ляшка.
ляшко бере заступників, радників, які разом узгоджують кандидатів директорів департаментів областей
директори розставляють начмедів, директорів поліклінік, начальників мсек!!!!
але все це відбувається з одобрямса МОЗ та ОПИ.
без цього ніяк
круг замкнувся..
але ляшко нідочого.
він ***** був не в курсі що з областей, кожен місяць гінці везли йому кеш.
не бачив, ****.
ті люди здали локацію перебування чи грохнули зе, а начбезпеки сказав в суді:
а я тут до чого??
людський фактор.
персональна відповідальність того порушив...
проканалоб таке у начбезпеки преза чи ні?????