На Хмельниччині звільнили директора Департаменту охорони здоров’я Завроцького через зловживання МСЕК

Директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Фейсбуці.

"Вчора звільнив директора Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького. Відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ, в Україні будуть ліквідовані усі МСЕК. На центральному рівні прийнято кадрові рішення", - зазначив Тюрін.

За його словами, медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину, а "зловживанням у ній не має бути місця".

"Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення", - додав очільник області.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

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У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.