В Хмельницкой области уволили директора Департамента здравоохранения Завроцкого из-за злоупотребления МСЭК
Директора Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александра Завроцкого уволили из-за злоупотреблений в системе МСЭК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил в Фейсбуке.
"Вчера уволил директора Департамента здравоохранения ОГА Александра Завроцкого. В соответствии с решением СНБО и выводов Минздрава, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. На центральном уровне приняты кадровые решения", - отметил Тюрин.
По его словам, медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека, а "злоупотреблениям в ней не должно быть места".
"Очевидно, что координация по этим вопросам выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения", - добавил глава области.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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Інакше чому він в однострої?
зе призначає ляшка.
ляшко бере заступників, радників, які разом узгоджують кандидатів директорів департаментів областей
директори розставляють начмедів, директорів поліклінік, начальників мсек!!!!
але все це відбувається з одобрямса МОЗ та ОПИ.
без цього ніяк
круг замкнувся..
але ляшко нідочого.
він ***** був не в курсі що з областей, кожен місяць гінці везли йому кеш.
не бачив, ****.
ті люди здали локацію перебування чи грохнули зе, а начбезпеки сказав в суді:
а я тут до чого??
людський фактор.
персональна відповідальність того порушив...
проканалоб таке у начбезпеки преза чи ні?????