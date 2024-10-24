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В Хмельницкой области уволили директора Департамента здравоохранения Завроцкого из-за злоупотребления МСЭК

Хмельницька ОВА звільнила Олександра Завроцького

Директора Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александра Завроцкого уволили из-за злоупотреблений в системе МСЭК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил в Фейсбуке.

"Вчера уволил директора Департамента здравоохранения ОГА Александра Завроцкого. В соответствии с решением СНБО и выводов Минздрава, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. На центральном уровне приняты кадровые решения", - отметил Тюрин.

По его словам, медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека, а "злоупотреблениям в ней не должно быть места".

"Очевидно, что координация по этим вопросам выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения", - добавил глава области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що звільнив директора Департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Автор: 

увольнение (2685) Хмельницький (479) Тюрин Сергей (2) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+7
... і знову "кінці у воду"!!!
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24.10.2024 12:51 Ответить
+7
А директор жив на одну зарплату! Коли його звільнили, мабуть,поїде з горя на Канари...або,як ніщеброд у Київ....
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24.10.2024 12:52 Ответить
+5
Нарешті звільнений чинуша застосує військовий одяг там де треба - піде на фронт
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24.10.2024 12:53 Ответить
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... і знову "кінці у воду"!!!
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24.10.2024 12:51 Ответить
Хмельницьку ОВА перевіряли??? Чи не на часі???
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24.10.2024 12:52 Ответить
А директор жив на одну зарплату! Коли його звільнили, мабуть,поїде з горя на Канари...або,як ніщеброд у Київ....
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24.10.2024 12:52 Ответить
"Директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК" - місце радника в ОПі Зе готово, чекаємо..... (дЄрмак)
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24.10.2024 12:55 Ответить
Нарешті звільнений чинуша застосує військовий одяг там де треба - піде на фронт
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24.10.2024 12:53 Ответить
уже десь в Молдові, або на кордоні...
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24.10.2024 12:56 Ответить
так звісно поїде командувати, чи ти вважаешь що буде на НУЛІ бігати з автоматом ?
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24.10.2024 12:58 Ответить
всі вже бачили "реформу" ТЦК та СП ?
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24.10.2024 12:57 Ответить
Де ж стільки послів пристроїти??? Ніхто їх саджати не збирається. Зеля, зробить як з ТЦК. Демонстративно всіх звільнить, назначить нових, які мінімум півроку будуть пробувати ознайомитись зі справами. За цей час там все ляже трупом. Нікого зі звільнених не посадять. Але глядачі Шмарклемарафону знову обісцуться від захвату Найпотужнішого борцуна з корупцією.
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24.10.2024 12:58 Ответить
Жоцко и потужно.... а конфіскація де ? чи він бідний ...
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24.10.2024 12:58 Ответить
І все? а розслідування на причетність до корупціі?
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24.10.2024 13:00 Ответить
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24.10.2024 13:00 Ответить
А цей "охоронець здоров*я" мобілізований та служить?
Інакше чому він в однострої?
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24.10.2024 13:04 Ответить
Зате міністр охорони здоров"я як дружина Цезаря "вне подозрений". Ну зовсім не має ніякого відношення до МСЕК, вони не є його підлеглими?
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24.10.2024 13:05 Ответить
А як щодо розслідування і на цей час до СІЗО? Чи воно "не в курсі"? А якщо в курсі, значить співучасник і має СИДІТИ, а не гуляти з мільйонами, котрими з ним поділились "колеги" по злочинам. Або ж давайте всіх так - вчинив злочин, то найстрашніше покарання хай буде звільнення з роботи!!!
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24.10.2024 13:06 Ответить
ЦИРК НА ДРОТІ. ОДНОГО ЗВІЛЬНЯТЬ, ПРИЙДЕ ДРУГИЙ, ТІЛЬКИ ВЖЕ ДОРОЖЧЕ БУДЕ, А ТОЙ ВЛАШТУЄТЬСЯ В І НШІЙ ОБЛАСТІ З ЧАСОМ😂😂😂
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24.10.2024 13:06 Ответить
А де кримінальні справи , обшуки, конфіскації ? Тема київських , дніпровських, одеських , львівських прокурорів не розкрита. Всі святі? Чи уже занесли всім кому треба.
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24.10.2024 13:15 Ответить
Та нічого, через пів-року, через Зелений( не корумпований) суд повернеться, ще й отримає виплати за "незаконне відсторонення"...
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24.10.2024 13:24 Ответить
вертикаль така...
зе призначає ляшка.
ляшко бере заступників, радників, які разом узгоджують кандидатів директорів департаментів областей
директори розставляють начмедів, директорів поліклінік, начальників мсек!!!!
але все це відбувається з одобрямса МОЗ та ОПИ.
без цього ніяк
круг замкнувся..
але ляшко нідочого.
він ***** був не в курсі що з областей, кожен місяць гінці везли йому кеш.
не бачив, ****.
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24.10.2024 13:26 Ответить
прям как грузчика за пьянку и дебош, уволили , не арестовали/не посадили, УВОЛИЛИ)))
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24.10.2024 13:27 Ответить
от щоб зе вцяв собі начбезпеки, той набрав людей
ті люди здали локацію перебування чи грохнули зе, а начбезпеки сказав в суді:
а я тут до чого??
людський фактор.
персональна відповідальність того порушив...
проканалоб таке у начбезпеки преза чи ні?????
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24.10.2024 13:31 Ответить
Бедный-бедный Завроцкий. Кто-то ворует, а ему, бедолаге отдуваться
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24.10.2024 13:45 Ответить
Що вони їдять, що у них усіх такі рила? Як перед смертю. Сирітки з Ільфа та Петрова у "Дванадцяти стільцях"
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24.10.2024 14:06 Ответить
Ну з МСЕКами, прокурорами інвалідами, тцкашниками все зрозуміло, а коли інших інвалидів шукати почнемо???
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24.10.2024 16:36 Ответить
 
 