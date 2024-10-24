УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13429 відвідувачів онлайн
Новини
4 084 78

Монтян позбавили права на ведення адвокатської діяльності в Україні, - Офіс Генпрокурора

Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю

Адвокатку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську агресію в Україні, позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю. 

Раніше, у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом.

Також дивіться: Соловйов звинуватив зрадницю Монтян в антисемітизмі та націоналізмі: "Ты что делаешь в моей стране, тварь?! Со своими бандеровскими идеями". ВIДЕО

Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Як зазначається, ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію РФ. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.

Автор: 

адвокат (941) Монтян Тетяна (12) Офіс Генпрокурора (3283)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Якось занадто швидко як для офісу інвалідів.
показати весь коментар
24.10.2024 19:46 Відповісти
+19
Оперативненько так...)
показати весь коментар
24.10.2024 19:47 Відповісти
+17
Цю істоту ще в 14 потрібно було закривати. Але чомусь 10 років чекали. Та й не тільки її. Один Бузина за всіх у пеклі відгрібає. Нажаль, один. Замість десятків, ба сотень достойних.
показати весь коментар
24.10.2024 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трансгендер?
показати весь коментар
24.10.2024 19:41 Відповісти
Уообище.
показати весь коментар
24.10.2024 19:45 Відповісти
Потужно...
показати весь коментар
24.10.2024 19:41 Відповісти
потужна потужність стала ще потужніше! )))
показати весь коментар
24.10.2024 19:44 Відповісти
Гальмуки знялись з ручного гальма?
показати весь коментар
24.10.2024 20:15 Відповісти
Якось занадто швидко як для офісу інвалідів.
показати весь коментар
24.10.2024 19:46 Відповісти
Тобто ще вчора вона могла адвокатити! Потужно... Впевнений , що деякі херої з пр досі отримують якісь плюшки від наших кишень...
показати весь коментар
24.10.2024 20:21 Відповісти
Вона ж за навеличнішого агітувала... одна банда путіна
показати весь коментар
25.10.2024 06:03 Відповісти
Оперативненько так...)
показати весь коментар
24.10.2024 19:47 Відповісти
Ага! "РОзродилися"... Про це Колегія адвокатів повідомила більше місяця тому...
показати весь коментар
24.10.2024 19:55 Відповісти
Риються в старому мотлоху, щоб показати хоч якусь діяльність.
Типу вони не збірна шахраїв-рєшал на побігеньках в ОПи, а щось схоже на прокуратуру.
показати весь коментар
24.10.2024 20:53 Відповісти
Та вони до цього взагалі ніякого стосунку не мають...
показати весь коментар
24.10.2024 20:55 Відповісти
Але ж хваляться, що це зроблено після скарги Генпрокуратури.
Чому так чекали? Вірили, що та божевільна одужає і буде каятись за зраду?
показати весь коментар
24.10.2024 21:06 Відповісти
Так чого ж вони про це написали тільки зараз? Треба було "піариться" відразу після позбавлення права на адвокатську діяльність... Навіть якщо-б тоді написали, що вона має право оскарження рішення - це не вигляділо-б, як "пук у калюжу"...
показати весь коментар
24.10.2024 21:11 Відповісти
Є дата скерування до суду справи :
"у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської , яка була адвокатом. " Джерело:

Є дата, позбавлення її статусу адвоката:

" Рішення було ухвалено 20 вересняі його вже внесли до Реєстру."
4 жовтня 2024
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312175-tatyanu-montyan-lishili-prava-na-osuschestvlenie-advokatskoy-deyatelnosti-v-ukraine

Дати вироку суду нема, десь у проміжку березень 2023 року - 20 вересня 2024, було рішення суду. Просто цікаво, через який час після рішення суду, зібрались адвокати, і винесли відповідне рішення.
показати весь коментар
24.10.2024 21:19 Відповісти
Який це має стосунок до мною сказаного?
показати весь коментар
24.10.2024 21:34 Відповісти
По темі бачу балакали "Яр Холодний" " Алла Новосад 5b57f84f". Бачу що розмова тільки навколо прокурори vs адвокати, третя сторона не згадується, нагадав про третього учасника, по даній темі. Поцікавився може Яр Холодний" "в темі" про роль суду
(скільки розглядалась справа, коли рішення суду було.)
, раз про "більше місяця назад " про адвокатів в курсі.
показати весь коментар
24.10.2024 23:33 Відповісти
Синку! У тебе є юридична освіта? І чи бував ти хоч раз на розгляді хоч одної судової справи? Бо я бачу, що ти такий самий "розумака", як більша половина "писарчуків" на цій темі... Судовий розгляд - це змагання ДВОХ сторін: прокурора та адвоката... А суддя лише розглядає їх доводи та виносить рішення, керуючись законом та спираючись на "доведеність" чи "недоведеність" правоти цих ДВОХ сторін... Як же ви, дилетанти, любите "засирать" тему спору! І чим тупіші - тим нахабніші та агресивніші...
показати весь коментар
24.10.2024 23:41 Відповісти
...
З розумінням про що йдеться, схоже у "Яр Холодний", трохи таки є проблема.
По іншому спитаю:

Чи знає Яр Холодний", щось про те, що наприклад до адвокатів, застосовується особливий порядок кримінального провадження, що зумовлено необхідністю захистити їх від безпідставного кримінального переслідування, в тому числі зумовленого здійсненням ними своєї професійної діяльності ?

Чи знає "Яр Холодний", коли (дата цікавить) суд по справі монтян виніс рішення, на основі якого (рішення суду), національна асоціація адвокатів, прийняла рішення, позбавити монтян права, на здійснення адвокатської діяльності в Україні ?

Якщо рішення суду
(по тому з чим зверталась прокуратура в березні 2023 року до суду)
нема, то на основі чого, 20 вересня 2024 року, національна асоціація адвокатів, прийняла рішення, позбавити монтян права, на здійснення адвокатської діяльності в Україні ?

Чи "Яр Холодний" думає, що баканов, від "нічого робити", займався тим що отримав в результаті статус адвоката ?
( "Ексголова СБУ Баканов на Полтавщині отримав свідоцтво адвоката" 19 липня 2023 https://suspilne.media/532377-eksgolova-sbu-bakanov-na-poltavsini-otrimav-svidoctvo-advokata/ )
показати весь коментар
25.10.2024 01:14 Відповісти
"Яр Холодний" про "особливий порядок" знає - сам колись одному адвокату" "яйця крутив" за фальсифікацію доказів по цивільній справі...
Якщо тебе цікавить рішення суду по Монтян, та дата винесення рішення (вироку) - то лізь у реєстр судових справ та шукай...Я писав про інші дати...
І до чого тут Баканов? Він що, був адвокатом Червінського?
показати весь коментар
25.10.2024 01:26 Відповісти
З монтян зрозуміло.

Стосовно баканова:
1. Він друг зе.
2. Щоб призначити головою СБУ, йому зі звання "рядовий" в запасі, присвоїли звання "лейтенант".
3. "Зеленський назвав свого друга баканова найчеснішим головою СБУ за час незалежності" 20 травня 2020 https://lb.ua/news/2020/05/20/457950_zelenskiy_nazval_druga.html
4. баканов про кулініча :
"«Баканов його ставив за приклад». Як олега кулініча раптово призначили до кримського главку СБУ, а звільнивши, звинуватили у держзраді"
"

"І тут раптом несподівано для всіх призначається саме Кулініч», - каже Крим.Реалії голова Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

Вона наголошує, що хоча Кулінич і розпочинав свою кар'єру в СБУ, але був відомий не так за свої заслуги, як тим, що він був представником «клану Деркачів». "
"«Кулініч вважався мало не його правою рукою. Баканов його ставив за приклад на всіляких нарадах - це чули десятки людей."

23 Липень 2022 https://ua.krymr.com/a/oleh-kulinich-krym-sbu-derzhzrada/31956314.html

5. "Баканов був відсторонений відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України. У ній зазначається, що підставою для усунення з посади є «невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків»."
19 липня 2022
https://detector.media/infospace/article/201135/2022-07-19-rada-zvilnyla-bakanova-z-posady-golovy-sbu/

6. може бути, що в зв'язку з тим що його було "просто" звільнено, а не притягнуто до відповідальності, по статті яка указана вище, баканов = "найчесніший голова СБУ за час незалежності" ( (с) зе), вирішив стати адвокатом.

Тобто, баканов тут до того, що цікавий на мій погляд, взагалі шлях його, та основне те, що саме про статус адвоката дана тема.
показати весь коментар
25.10.2024 08:40 Відповісти
Тому може і ні до чого, що от були такі дії зі сторони прокуратури до монтян, а може і до чого, що баканов адвокат, і є френдом зе.
показати весь коментар
25.10.2024 08:47 Відповісти
Відповім тобі словами Т. Шевченка:
"...Несли, несли... Та в Україну принесли
Великих слов велику силу...
Та й більш нічого..."
Ти почав за "справу Червінського"... От я тебе й запитав: до чого тут Монтян і Баканов? І який стосунок вони мають до цієї справи? Аби завалить мене "купою словесов"?
Це, дорогий мій, називається, у юриспруденції, "підміною предмету спору"... Коли адвокат чи прокурор, не маючи аргументів у доведенні своєї правоти, починає "молоть шопопало", аби хоч якось замаскувать свою недолугість...
показати весь коментар
25.10.2024 09:07 Відповісти
"Ти почав за "справу Червінського"..."
====
?
показати весь коментар
25.10.2024 10:21 Відповісти
От "молодець"! Спочатку написав про "справу Червінського" Коли я тебе "ткнув носом" і зад в конкретні питання - цей коментар "таємничим чином щез" .. А ти почав "включать дурня"...
показати весь коментар
25.10.2024 11:00 Відповісти
Посилання на допис, де нібито я про "справу Червінського" писав в цій темі, можна побачити
(або хоча би інформацію під дописом у вигляді дати створення допису приблизно такого формату "25.10.2024 10:21" )
?
показати весь коментар
25.10.2024 11:10 Відповісти
Можна так от
це посилання на допис початку діалогу в даній темі.
показати весь коментар
25.10.2024 11:14 Відповісти
................................
показати весь коментар
25.10.2024 11:26 Відповісти
Зрозумів :

1. "Яр Холодний" вигадав що я нібито почав розмову про "справу Червінського"
2. "Звинуватив" мене, за допомогою вигаданої дописувачем "Яр Холодний" події, в якій я нібито почав розмову про "справу Червінського", нібито для "переводу розмови" на іншу тему.
3. Коли я зі здивуванням запитав, де ж я почав розмову "справою Червінського", вказати прямо де нібито є вигадана дописувачем "Яр Холодний" подія, "Яр Холодний" вирішив "включити мороз".

Єдине що я не зрозумів, для чого "Яр Холодний" вигадав подію, якої не було

(бо початок розмови мій з "Яр Холодний" ось тут , і де в цьому дописі про нібито "справу Червінського", це велике питання... )

?
показати весь коментар
25.10.2024 16:41 Відповісти
Ох ти "жук"!...
показати весь коментар
25.10.2024 18:05 Відповісти
...
показати весь коментар
25.10.2024 19:04 Відповісти
Скоріше за все "Яр Холодний" спілкувався про "справу Червінського " з кимось іншим в цій (може в іншій темі = під іншою новиною.) темі, але подумав що зі мною, через це, вийшла спотворена комунікація. Але я сподівався що "Яр Холодний" знайде з ким він спілкувався по "справі Червінського" в цій темі, і вирішиться даний момент, але нажаль, цього не сталось. Особисто претензій не маю до "Яр Холодний", бувають різні моменти, "Errare humanum est", та на даний момент, завершимо цю розмову.
показати весь коментар
25.10.2024 19:15 Відповісти
.........................
показати весь коментар
25.10.2024 20:25 Відповісти
Що ж заклик до тверезості думки не допоміг. 🧐 Тоді навзаєм. ➡️🔸🔸🔸
показати весь коментар
26.10.2024 15:51 Відповісти
Цю істоту ще в 14 потрібно було закривати. Але чомусь 10 років чекали. Та й не тільки її. Один Бузина за всіх у пеклі відгрібає. Нажаль, один. Замість десятків, ба сотень достойних.
показати весь коментар
24.10.2024 19:54 Відповісти
Та невже! Та не може бути... І трьох років не пройшло... А справу про державну зраду відкрили? Ще ні? А, то ще ж зарано...
показати весь коментар
24.10.2024 19:55 Відповісти
Дело в том что в Украине традиционно существуют как прокурорская мафия-династия где титулы передаются по наследству либо покупаются,так и адвокатская мафия. Сила видна наочно:несмотря на госизмену и антигосударственную деятльность Монтян лишили статуса толко сейчас Видно то больше половины адвокатов и прокуроров Украины-они агенты Кремля и не против антиУкраинсклй и антигосударственной деятельности.
показати весь коментар
24.10.2024 20:09 Відповісти
ця курва була помічницею чи радницею Цушка
показати весь коментар
24.10.2024 20:48 Відповісти
А чого так пізно позбавили?
Думали, що перестане бути колоборанткою? Чи було ніколи?
Чи ніякої матеріальної зацікавленості?
показати весь коментар
24.10.2024 20:12 Відповісти
Ніколи було, оформляли інвалідності.
показати весь коментар
24.10.2024 20:49 Відповісти
Так согласно поданого иска это только в пределах Житомирской обл только? Вы хоть нотариальную деятельность оставьте---чем харчится будет падаль гнусная? А бондаренчиху с лукаш слабо продёрнуть? Хотя всё поздно это по любому. За-ли-пу-ха для лохтората.
показати весь коментар
24.10.2024 20:13 Відповісти
Ну прям кардинально переключили увагу суспільства)))))))))
показати весь коментар
24.10.2024 20:19 Відповісти
а оно ей надо? мундян давно в расее
показати весь коментар
24.10.2024 20:46 Відповісти
Як завжди вчасно
показати весь коментар
24.10.2024 20:50 Відповісти
Не маєте права, воно- інвалід і на лікарняному...
показати весь коментар
24.10.2024 20:51 Відповісти
Після війни поновиться, ще й бабки відсудить…
показати весь коментар
24.10.2024 21:00 Відповісти
свято місце порожнім не буває
Її вже замінив дружбан ЗЕ баканов
показати весь коментар
24.10.2024 21:18 Відповісти
ну давайте почнемо з почятку - це не далеко не корабельна сосна і агрохімія з кумом, пардон кімом,
таких на порукі не беруть.
а була б корабельною - взяли б...
показати весь коментар
24.10.2024 21:25 Відповісти
Чого було так спішити?
Можна ж було ще так через 10 років.
показати весь коментар
24.10.2024 21:34 Відповісти
так це вже було. що ще раз?
показати весь коментар
24.10.2024 23:08 Відповісти
12:38, 4 жовтня 2024
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312175-tatyanu-montyan-lishili-prava-na-osuschestvlenie-advokatskoy-deyatelnosti-v-ukraine
показати весь коментар
24.10.2024 23:10 Відповісти
таких і за гроші не беруть...
показати весь коментар
25.10.2024 03:32 Відповісти
ні на які в сраці порукі...
показати весь коментар
25.10.2024 03:34 Відповісти
Миттєва реакція, яка просто до лампочки самій Монтян.
показати весь коментар
25.10.2024 07:34 Відповісти
Та голова ассоціації адвокатів України Ізовітова та її оточення нічім не кращі за це опудало монтян...
показати весь коментар
25.10.2024 07:50 Відповісти
атрусафобілі стару відьму по самі нє куда вона аж оргазм відчула
показати весь коментар
25.10.2024 07:56 Відповісти
ці загальмовані йуристи-равлики також мільйонами зряплати-пенсії отримують з наших кишень?
до ідіота-зрадника сбушника бакланова-адвоката черга дійде років, мабуть, через 30
і чому ми досі не НАТО?
показати весь коментар
25.10.2024 07:56 Відповісти
 
 