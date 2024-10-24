Монтян позбавили права на ведення адвокатської діяльності в Україні, - Офіс Генпрокурора

Адвокатку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську агресію в Україні, позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю.





Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю.

Раніше, у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом.

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Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Як зазначається, ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію РФ. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.