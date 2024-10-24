Монтян позбавили права на ведення адвокатської діяльності в Україні, - Офіс Генпрокурора
Адвокатку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську агресію в Україні, позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За скаргою Офісу Генерального прокурора Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю.
Раніше, у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської пропагандистки, яка була адвокатом.
Вона обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.
Як зазначається, ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію РФ. Публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.
Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.
У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.
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Типу вони не збірна шахраїв-рєшал на побігеньках в ОПи, а щось схоже на прокуратуру.
Чому так чекали? Вірили, що та божевільна одужає і буде каятись за зраду?
"у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської , яка була адвокатом. " Джерело:
Є дата, позбавлення її статусу адвоката:
" Рішення було ухвалено 20 вересняі його вже внесли до Реєстру."
4 жовтня 2024
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312175-tatyanu-montyan-lishili-prava-na-osuschestvlenie-advokatskoy-deyatelnosti-v-ukraine
Дати вироку суду нема, десь у проміжку березень 2023 року - 20 вересня 2024, було рішення суду. Просто цікаво, через який час після рішення суду, зібрались адвокати, і винесли відповідне рішення.
(скільки розглядалась справа, коли рішення суду було.)
, раз про "більше місяця назад " про адвокатів в курсі.
З розумінням про що йдеться, схоже у "Яр Холодний", трохи таки є проблема.
По іншому спитаю:
Чи знає Яр Холодний", щось про те, що наприклад до адвокатів, застосовується особливий порядок кримінального провадження, що зумовлено необхідністю захистити їх від безпідставного кримінального переслідування, в тому числі зумовленого здійсненням ними своєї професійної діяльності ?
Чи знає "Яр Холодний", коли (дата цікавить) суд по справі монтян виніс рішення, на основі якого (рішення суду), національна асоціація адвокатів, прийняла рішення, позбавити монтян права, на здійснення адвокатської діяльності в Україні ?
Якщо рішення суду
(по тому з чим зверталась прокуратура в березні 2023 року до суду)
нема, то на основі чого, 20 вересня 2024 року, національна асоціація адвокатів, прийняла рішення, позбавити монтян права, на здійснення адвокатської діяльності в Україні ?
Чи "Яр Холодний" думає, що баканов, від "нічого робити", займався тим що отримав в результаті статус адвоката ?
( "Ексголова СБУ Баканов на Полтавщині отримав свідоцтво адвоката" 19 липня 2023 https://suspilne.media/532377-eksgolova-sbu-bakanov-na-poltavsini-otrimav-svidoctvo-advokata/ )
Якщо тебе цікавить рішення суду по Монтян, та дата винесення рішення (вироку) - то лізь у реєстр судових справ та шукай...Я писав про інші дати...
І до чого тут Баканов? Він що, був адвокатом Червінського?
Стосовно баканова:
1. Він друг зе.
2. Щоб призначити головою СБУ, йому зі звання "рядовий" в запасі, присвоїли звання "лейтенант".
3. "Зеленський назвав свого друга баканова найчеснішим головою СБУ за час незалежності" 20 травня 2020 https://lb.ua/news/2020/05/20/457950_zelenskiy_nazval_druga.html
4. баканов про кулініча :
"«Баканов його ставив за приклад». Як олега кулініча раптово призначили до кримського главку СБУ, а звільнивши, звинуватили у держзраді"
"
"І тут раптом несподівано для всіх призначається саме Кулініч», - каже Крим.Реалії голова Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.
Вона наголошує, що хоча Кулінич і розпочинав свою кар'єру в СБУ, але був відомий не так за свої заслуги, як тим, що він був представником «клану Деркачів». "
"«Кулініч вважався мало не його правою рукою. Баканов його ставив за приклад на всіляких нарадах - це чули десятки людей."
23 Липень 2022 https://ua.krymr.com/a/oleh-kulinich-krym-sbu-derzhzrada/31956314.html
5. "Баканов був відсторонений відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України. У ній зазначається, що підставою для усунення з посади є «невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків»."
19 липня 2022
https://detector.media/infospace/article/201135/2022-07-19-rada-zvilnyla-bakanova-z-posady-golovy-sbu/
6. може бути, що в зв'язку з тим що його було "просто" звільнено, а не притягнуто до відповідальності, по статті яка указана вище, баканов = "найчесніший голова СБУ за час незалежності" ( (с) зе), вирішив стати адвокатом.
Тобто, баканов тут до того, що цікавий на мій погляд, взагалі шлях його, та основне те, що саме про статус адвоката дана тема.
"...Несли, несли... Та в Україну принесли
Великих слов велику силу...
Та й більш нічого..."
Ти почав за "справу Червінського"... От я тебе й запитав: до чого тут Монтян і Баканов? І який стосунок вони мають до цієї справи? Аби завалить мене "купою словесов"?
Це, дорогий мій, називається, у юриспруденції, "підміною предмету спору"... Коли адвокат чи прокурор, не маючи аргументів у доведенні своєї правоти, починає "молоть шопопало", аби хоч якось замаскувать свою недолугість...
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?
(або хоча би інформацію під дописом у вигляді дати створення допису приблизно такого формату "25.10.2024 10:21" )
?
це посилання на допис початку діалогу в даній темі.
1. "Яр Холодний" вигадав що я нібито почав розмову про "справу Червінського"
2. "Звинуватив" мене, за допомогою вигаданої дописувачем "Яр Холодний" події, в якій я нібито почав розмову про "справу Червінського", нібито для "переводу розмови" на іншу тему.
3. Коли я зі здивуванням запитав, де ж я почав розмову "справою Червінського", вказати прямо де нібито є вигадана дописувачем "Яр Холодний" подія, "Яр Холодний" вирішив "включити мороз".
Єдине що я не зрозумів, для чого "Яр Холодний" вигадав подію, якої не було
(бо початок розмови мій з "Яр Холодний" ось тут , і де в цьому дописі про нібито "справу Червінського", це велике питання... )
?
Думали, що перестане бути колоборанткою? Чи було ніколи?
Чи ніякої матеріальної зацікавленості?
Її вже замінив дружбан ЗЕ баканов
таких на порукі не беруть.
а була б корабельною - взяли б...
Можна ж було ще так через 10 років.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312175-tatyanu-montyan-lishili-prava-na-osuschestvlenie-advokatskoy-deyatelnosti-v-ukraine
до ідіота-зрадника сбушника бакланова-адвоката черга дійде років, мабуть, через 30
і чому ми досі не НАТО?