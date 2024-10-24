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Монтян лишили права на ведение адвокатской деятельности в Украине, - Офис Генпрокурора

Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю

Адвоката Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую агрессию в Украине, лишили права на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По жалобе Офиса Генерального прокурора Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью.

Ранее, в марте 2023 года, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российской пропагандистки, которая была адвокатом.

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Она обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвату государственной власти Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины, публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

Расследованием установлено, что обвиняемая после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с марта 2022 года, на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Как отмечается, идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и активно участвует в ИПСО вражеских спецслужб.

В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян. Ему объявлено о подозрении.

Автор: 

адвокат (1436) Монтян Татьяна (91) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+35
Якось занадто швидко як для офісу інвалідів.
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24.10.2024 19:46 Ответить
+19
Оперативненько так...)
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24.10.2024 19:47 Ответить
+17
Цю істоту ще в 14 потрібно було закривати. Але чомусь 10 років чекали. Та й не тільки її. Один Бузина за всіх у пеклі відгрібає. Нажаль, один. Замість десятків, ба сотень достойних.
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24.10.2024 19:54 Ответить
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Трансгендер?
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24.10.2024 19:41 Ответить
Уообище.
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24.10.2024 19:45 Ответить
Потужно...
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24.10.2024 19:41 Ответить
потужна потужність стала ще потужніше! )))
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24.10.2024 19:44 Ответить
Гальмуки знялись з ручного гальма?
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24.10.2024 20:15 Ответить
Якось занадто швидко як для офісу інвалідів.
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24.10.2024 19:46 Ответить
Тобто ще вчора вона могла адвокатити! Потужно... Впевнений , що деякі херої з пр досі отримують якісь плюшки від наших кишень...
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24.10.2024 20:21 Ответить
Вона ж за навеличнішого агітувала... одна банда путіна
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25.10.2024 06:03 Ответить
Оперативненько так...)
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24.10.2024 19:47 Ответить
Ага! "РОзродилися"... Про це Колегія адвокатів повідомила більше місяця тому...
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24.10.2024 19:55 Ответить
Риються в старому мотлоху, щоб показати хоч якусь діяльність.
Типу вони не збірна шахраїв-рєшал на побігеньках в ОПи, а щось схоже на прокуратуру.
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24.10.2024 20:53 Ответить
Та вони до цього взагалі ніякого стосунку не мають...
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24.10.2024 20:55 Ответить
Але ж хваляться, що це зроблено після скарги Генпрокуратури.
Чому так чекали? Вірили, що та божевільна одужає і буде каятись за зраду?
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24.10.2024 21:06 Ответить
Так чого ж вони про це написали тільки зараз? Треба було "піариться" відразу після позбавлення права на адвокатську діяльність... Навіть якщо-б тоді написали, що вона має право оскарження рішення - це не вигляділо-б, як "пук у калюжу"...
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24.10.2024 21:11 Ответить
Є дата скерування до суду справи :
"у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно російської , яка була адвокатом. " Джерело:

Є дата, позбавлення її статусу адвоката:

" Рішення було ухвалено 20 вересняі його вже внесли до Реєстру."
4 жовтня 2024
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312175-tatyanu-montyan-lishili-prava-na-osuschestvlenie-advokatskoy-deyatelnosti-v-ukraine

Дати вироку суду нема, десь у проміжку березень 2023 року - 20 вересня 2024, було рішення суду. Просто цікаво, через який час після рішення суду, зібрались адвокати, і винесли відповідне рішення.
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24.10.2024 21:19 Ответить
Який це має стосунок до мною сказаного?
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24.10.2024 21:34 Ответить
По темі бачу балакали "Яр Холодний" " Алла Новосад 5b57f84f". Бачу що розмова тільки навколо прокурори vs адвокати, третя сторона не згадується, нагадав про третього учасника, по даній темі. Поцікавився може Яр Холодний" "в темі" про роль суду
(скільки розглядалась справа, коли рішення суду було.)
, раз про "більше місяця назад " про адвокатів в курсі.
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24.10.2024 23:33 Ответить
Синку! У тебе є юридична освіта? І чи бував ти хоч раз на розгляді хоч одної судової справи? Бо я бачу, що ти такий самий "розумака", як більша половина "писарчуків" на цій темі... Судовий розгляд - це змагання ДВОХ сторін: прокурора та адвоката... А суддя лише розглядає їх доводи та виносить рішення, керуючись законом та спираючись на "доведеність" чи "недоведеність" правоти цих ДВОХ сторін... Як же ви, дилетанти, любите "засирать" тему спору! І чим тупіші - тим нахабніші та агресивніші...
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24.10.2024 23:41 Ответить
...
З розумінням про що йдеться, схоже у "Яр Холодний", трохи таки є проблема.
По іншому спитаю:

Чи знає Яр Холодний", щось про те, що наприклад до адвокатів, застосовується особливий порядок кримінального провадження, що зумовлено необхідністю захистити їх від безпідставного кримінального переслідування, в тому числі зумовленого здійсненням ними своєї професійної діяльності ?

Чи знає "Яр Холодний", коли (дата цікавить) суд по справі монтян виніс рішення, на основі якого (рішення суду), національна асоціація адвокатів, прийняла рішення, позбавити монтян права, на здійснення адвокатської діяльності в Україні ?

Якщо рішення суду
(по тому з чим зверталась прокуратура в березні 2023 року до суду)
нема, то на основі чого, 20 вересня 2024 року, національна асоціація адвокатів, прийняла рішення, позбавити монтян права, на здійснення адвокатської діяльності в Україні ?

Чи "Яр Холодний" думає, що баканов, від "нічого робити", займався тим що отримав в результаті статус адвоката ?
( "Ексголова СБУ Баканов на Полтавщині отримав свідоцтво адвоката" 19 липня 2023 https://suspilne.media/532377-eksgolova-sbu-bakanov-na-poltavsini-otrimav-svidoctvo-advokata/ )
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25.10.2024 01:14 Ответить
"Яр Холодний" про "особливий порядок" знає - сам колись одному адвокату" "яйця крутив" за фальсифікацію доказів по цивільній справі...
Якщо тебе цікавить рішення суду по Монтян, та дата винесення рішення (вироку) - то лізь у реєстр судових справ та шукай...Я писав про інші дати...
І до чого тут Баканов? Він що, був адвокатом Червінського?
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25.10.2024 01:26 Ответить
З монтян зрозуміло.

Стосовно баканова:
1. Він друг зе.
2. Щоб призначити головою СБУ, йому зі звання "рядовий" в запасі, присвоїли звання "лейтенант".
3. "Зеленський назвав свого друга баканова найчеснішим головою СБУ за час незалежності" 20 травня 2020 https://lb.ua/news/2020/05/20/457950_zelenskiy_nazval_druga.html
4. баканов про кулініча :
"«Баканов його ставив за приклад». Як олега кулініча раптово призначили до кримського главку СБУ, а звільнивши, звинуватили у держзраді"
"

"І тут раптом несподівано для всіх призначається саме Кулініч», - каже Крим.Реалії голова Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

Вона наголошує, що хоча Кулінич і розпочинав свою кар'єру в СБУ, але був відомий не так за свої заслуги, як тим, що він був представником «клану Деркачів». "
"«Кулініч вважався мало не його правою рукою. Баканов його ставив за приклад на всіляких нарадах - це чули десятки людей."

23 Липень 2022 https://ua.krymr.com/a/oleh-kulinich-krym-sbu-derzhzrada/31956314.html

5. "Баканов був відсторонений відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України. У ній зазначається, що підставою для усунення з посади є «невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків»."
19 липня 2022
https://detector.media/infospace/article/201135/2022-07-19-rada-zvilnyla-bakanova-z-posady-golovy-sbu/

6. може бути, що в зв'язку з тим що його було "просто" звільнено, а не притягнуто до відповідальності, по статті яка указана вище, баканов = "найчесніший голова СБУ за час незалежності" ( (с) зе), вирішив стати адвокатом.

Тобто, баканов тут до того, що цікавий на мій погляд, взагалі шлях його, та основне те, що саме про статус адвоката дана тема.
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25.10.2024 08:40 Ответить
Тому може і ні до чого, що от були такі дії зі сторони прокуратури до монтян, а може і до чого, що баканов адвокат, і є френдом зе.
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25.10.2024 08:47 Ответить
Відповім тобі словами Т. Шевченка:
"...Несли, несли... Та в Україну принесли
Великих слов велику силу...
Та й більш нічого..."
Ти почав за "справу Червінського"... От я тебе й запитав: до чого тут Монтян і Баканов? І який стосунок вони мають до цієї справи? Аби завалить мене "купою словесов"?
Це, дорогий мій, називається, у юриспруденції, "підміною предмету спору"... Коли адвокат чи прокурор, не маючи аргументів у доведенні своєї правоти, починає "молоть шопопало", аби хоч якось замаскувать свою недолугість...
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25.10.2024 09:07 Ответить
"Ти почав за "справу Червінського"..."
====
?
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25.10.2024 10:21 Ответить
От "молодець"! Спочатку написав про "справу Червінського" Коли я тебе "ткнув носом" і зад в конкретні питання - цей коментар "таємничим чином щез" .. А ти почав "включать дурня"...
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25.10.2024 11:00 Ответить
Посилання на допис, де нібито я про "справу Червінського" писав в цій темі, можна побачити
(або хоча би інформацію під дописом у вигляді дати створення допису приблизно такого формату "25.10.2024 10:21" )
?
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25.10.2024 11:10 Ответить
Можна так от
це посилання на допис початку діалогу в даній темі.
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25.10.2024 11:14 Ответить
................................
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25.10.2024 11:26 Ответить
Зрозумів :

1. "Яр Холодний" вигадав що я нібито почав розмову про "справу Червінського"
2. "Звинуватив" мене, за допомогою вигаданої дописувачем "Яр Холодний" події, в якій я нібито почав розмову про "справу Червінського", нібито для "переводу розмови" на іншу тему.
3. Коли я зі здивуванням запитав, де ж я почав розмову "справою Червінського", вказати прямо де нібито є вигадана дописувачем "Яр Холодний" подія, "Яр Холодний" вирішив "включити мороз".

Єдине що я не зрозумів, для чого "Яр Холодний" вигадав подію, якої не було

(бо початок розмови мій з "Яр Холодний" ось тут , і де в цьому дописі про нібито "справу Червінського", це велике питання... )

?
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25.10.2024 16:41 Ответить
Ох ти "жук"!...
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25.10.2024 18:05 Ответить
...
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25.10.2024 19:04 Ответить
Скоріше за все "Яр Холодний" спілкувався про "справу Червінського " з кимось іншим в цій (може в іншій темі = під іншою новиною.) темі, але подумав що зі мною, через це, вийшла спотворена комунікація. Але я сподівався що "Яр Холодний" знайде з ким він спілкувався по "справі Червінського" в цій темі, і вирішиться даний момент, але нажаль, цього не сталось. Особисто претензій не маю до "Яр Холодний", бувають різні моменти, "Errare humanum est", та на даний момент, завершимо цю розмову.
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25.10.2024 19:15 Ответить
.........................
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25.10.2024 20:25 Ответить
Що ж заклик до тверезості думки не допоміг. 🧐 Тоді навзаєм. ➡️🔸🔸🔸
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26.10.2024 15:51 Ответить
Цю істоту ще в 14 потрібно було закривати. Але чомусь 10 років чекали. Та й не тільки її. Один Бузина за всіх у пеклі відгрібає. Нажаль, один. Замість десятків, ба сотень достойних.
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24.10.2024 19:54 Ответить
Та невже! Та не може бути... І трьох років не пройшло... А справу про державну зраду відкрили? Ще ні? А, то ще ж зарано...
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24.10.2024 19:55 Ответить
Дело в том что в Украине традиционно существуют как прокурорская мафия-династия где титулы передаются по наследству либо покупаются,так и адвокатская мафия. Сила видна наочно:несмотря на госизмену и антигосударственную деятльность Монтян лишили статуса толко сейчас Видно то больше половины адвокатов и прокуроров Украины-они агенты Кремля и не против антиУкраинсклй и антигосударственной деятельности.
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24.10.2024 20:09 Ответить
ця курва була помічницею чи радницею Цушка
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24.10.2024 20:48 Ответить
А чого так пізно позбавили?
Думали, що перестане бути колоборанткою? Чи було ніколи?
Чи ніякої матеріальної зацікавленості?
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24.10.2024 20:12 Ответить
Ніколи було, оформляли інвалідності.
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24.10.2024 20:49 Ответить
Так согласно поданого иска это только в пределах Житомирской обл только? Вы хоть нотариальную деятельность оставьте---чем харчится будет падаль гнусная? А бондаренчиху с лукаш слабо продёрнуть? Хотя всё поздно это по любому. За-ли-пу-ха для лохтората.
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24.10.2024 20:13 Ответить
Ну прям кардинально переключили увагу суспільства)))))))))
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24.10.2024 20:19 Ответить
а оно ей надо? мундян давно в расее
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24.10.2024 20:46 Ответить
Як завжди вчасно
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24.10.2024 20:50 Ответить
Не маєте права, воно- інвалід і на лікарняному...
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24.10.2024 20:51 Ответить
Після війни поновиться, ще й бабки відсудить…
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24.10.2024 21:00 Ответить
свято місце порожнім не буває
Її вже замінив дружбан ЗЕ баканов
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24.10.2024 21:18 Ответить
ну давайте почнемо з почятку - це не далеко не корабельна сосна і агрохімія з кумом, пардон кімом,
таких на порукі не беруть.
а була б корабельною - взяли б...
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24.10.2024 21:25 Ответить
Чого було так спішити?
Можна ж було ще так через 10 років.
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24.10.2024 21:34 Ответить
так це вже було. що ще раз?
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24.10.2024 23:08 Ответить
12:38, 4 жовтня 2024
https://sud.ua/uk/news/ukraine/312175-tatyanu-montyan-lishili-prava-na-osuschestvlenie-advokatskoy-deyatelnosti-v-ukraine
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24.10.2024 23:10 Ответить
таких і за гроші не беруть...
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25.10.2024 03:32 Ответить
ні на які в сраці порукі...
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25.10.2024 03:34 Ответить
Миттєва реакція, яка просто до лампочки самій Монтян.
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25.10.2024 07:34 Ответить
Та голова ассоціації адвокатів України Ізовітова та її оточення нічім не кращі за це опудало монтян...
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25.10.2024 07:50 Ответить
атрусафобілі стару відьму по самі нє куда вона аж оргазм відчула
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25.10.2024 07:56 Ответить
ці загальмовані йуристи-равлики також мільйонами зряплати-пенсії отримують з наших кишень?
до ідіота-зрадника сбушника бакланова-адвоката черга дійде років, мабуть, через 30
і чому ми досі не НАТО?
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25.10.2024 07:56 Ответить
 
 