Монтян лишили права на ведение адвокатской деятельности в Украине, - Офис Генпрокурора

Адвоката Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую агрессию в Украине, лишили права на занятие адвокатской деятельностью.





Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По жалобе Офиса Генерального прокурора Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области лишила адвоката права на занятие адвокатской деятельностью.

Ранее, в марте 2023 года, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российской пропагандистки, которая была адвокатом.

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Она обвиняется в осуществлении публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвату государственной власти Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины, публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также оправдании войны (ст. 109, ст. 110, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

Расследованием установлено, что обвиняемая после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с марта 2022 года, на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Как отмечается, идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывала вооруженную агрессию РФ. Публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и активно участвует в ИПСО вражеских спецслужб.

В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян. Ему объявлено о подозрении.