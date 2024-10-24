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Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова на Харківщині: спалахнула пожежа

Росіяни обстріляли Харківський район

Ввечері 24 жовтня росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова в Харківському районі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"О 21:11 окупанти завдали удар по с. Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок влучання горить трава на відкритій території", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що інформація про постраждалих не надходила.

Читайте: Темпи евакуації з Куп’янщини знижуються, дві родини з дітьми переховуються, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (29282) Харківщина (6054)


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