Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине: вспыхнул пожар

Вечером 24 октября россияне ударили по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В 21:11 оккупанты нанесли удар по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории", - отметил Синегубов.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

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