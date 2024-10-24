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Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая на Харьковщине: вспыхнул пожар

Росіяни обстріляли Харківський район

Вечером 24 октября россияне ударили по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В 21:11 оккупанты нанесли удар по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории", - отметил Синегубов.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

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обстрел (27913) Харьковщина (5577)


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