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Новини Війна
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Ворог просунувся біля Невського, - Deepstate. КАРТА

Російські загарбники мають просування на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Deepstate.

"Ворог просунувся біля Невського", - йдеться в повідомленні.

Карта просування біля Невського

Нагадаємо, раніше аналітики Deepstate повідомляли про просування ворога у Селидовому та Костянтинівці, а також про окупацію Новосадового.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Карта бойових дій. Ситуація на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4096) Луганська область (4894)


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Кожного дня ворог просувається, а наш Потужний кожного дня все більше потужно бреше у своїх відосах і марафоні і все потужніше його команда обдирає бюджет і бідних знедолених українців.
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25.10.2024 08:52 Відповісти
"По делам их узнаете, кто они"
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25.10.2024 14:14 Відповісти
Все згідно плана, Оманського плана
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25.10.2024 09:58 Відповісти
курва, жодного дня без втрат...
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25.10.2024 10:54 Відповісти
Cкоро корейці підійдуть, ще веселіше стане.
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25.10.2024 17:28 Відповісти
Потужний План Перемоги в дії! Слава Найвеличнішому Генералісімусу військ КВН! І це ще не підійшли війська КвНДР.
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25.10.2024 13:57 Відповісти
 
 