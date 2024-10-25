Ворог просунувся біля Невського, - Deepstate. КАРТА
Російські загарбники мають просування на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Deepstate.
"Ворог просунувся біля Невського", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше аналітики Deepstate повідомляли про просування ворога у Селидовому та Костянтинівці, а також про окупацію Новосадового.
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Поділля16
показати весь коментар25.10.2024 08:52 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Mart
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Підлога Маккартні
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Андрій Богатир
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Александр Мовчан #575353
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