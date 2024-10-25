Ворог просунувся біля Невського, - Deepstate. КАРТА

Російські загарбники мають просування на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Deepstate.

"Ворог просунувся біля Невського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналітики Deepstate повідомляли про просування ворога у Селидовому та Костянтинівці, а також про окупацію Новосадового.

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