Враг продвинулся около Невского, - Deepstate. КАРТА

Российские захватчики имеют продвижение на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Deepstate.

"Враг продвинулся возле Невского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики Deepstate сообщали о продвижении врага в Селидово и Константиновке, а также об оккупации Новосадового.

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