Враг продвинулся около Невского, - Deepstate. КАРТА
Российские захватчики имеют продвижение на Луганщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Deepstate.
"Враг продвинулся возле Невского", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее аналитики Deepstate сообщали о продвижении врага в Селидово и Константиновке, а также об оккупации Новосадового.
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Поділля16
показать весь комментарий25.10.2024 08:52 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Mart
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Підлога Маккартні
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Андрій Богатир
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Mart #595231
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Александр Мовчан #575353
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