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Новости Война
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Враг продвинулся около Невского, - Deepstate. КАРТА

Российские захватчики имеют продвижение на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики Deepstate.

"Враг продвинулся возле Невского", - говорится в сообщении.

Карта просування біля Невського

Напомним, ранее аналитики Deepstate сообщали о продвижении врага в Селидово и Константиновке, а также об оккупации Новосадового.

Также смотрите: Карта боевых действий. Ситуация на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4332) Луганская область (6510)


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Кожного дня ворог просувається, а наш Потужний кожного дня все більше потужно бреше у своїх відосах і марафоні і все потужніше його команда обдирає бюджет і бідних знедолених українців.
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25.10.2024 08:52 Ответить
"По делам их узнаете, кто они"
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25.10.2024 14:14 Ответить
Все згідно плана, Оманського плана
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25.10.2024 09:58 Ответить
курва, жодного дня без втрат...
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25.10.2024 10:54 Ответить
Cкоро корейці підійдуть, ще веселіше стане.
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25.10.2024 17:28 Ответить
Потужний План Перемоги в дії! Слава Найвеличнішому Генералісімусу військ КВН! І це ще не підійшли війська КвНДР.
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25.10.2024 13:57 Ответить
 
 