За добу на фронті майже 200 боєзіткнень. Найбільше на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Біловоди, Велика Писарівка, Журавка Сумської області; Куп'янськ, Петропавлівка, Андріївка Харківської області; Терни, Сіверськ, Дружківка, Торецьк, Суха Балка, Стара Миколаївка, Волноваха, Розлив Донецької області; Малі Щербаки, Тернове, Мала Токмачка Запорізької області; Новотягинка Херсонської області.

Бойові дії на сході

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Ситуація на півдні та півночі. Курська операція

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів.

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На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 33 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, дві РСЗВ, засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки.

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