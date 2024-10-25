За сутки на фронте - почти 200 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 153 КАБа. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Великая Писаревка, Журавка Сумской области; Купянск, Петропавловка, Андреевка Харьковской области; Терны, Сиверск, Дружковка, Торецк, Сухая Балка, Старая Николаевка, Волноваха, Разлив Донецкой области; Малые Щербаки, Терновое, Малая Токмачка Запорожской области; Новотягинка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

За минувшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

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На Сиверском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районах Часова Яра и Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Зоряного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

На Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере. Курская операция

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 23 авиаудара, артиллерия противника осуществили более ста обстрелов.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство ПВО, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект оккупантов.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1630 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 33 боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 22 единицы специальной техники.

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