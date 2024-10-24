С начала суток на фронте 157 боевых столкновений, 47 из них на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 157 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 67 авиаударов, сбросив 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 580 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник восемь раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново и Вишневого.

Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще пять продолжаются до сих пор.

Читайте также: На фронте с начала суток произошло более 100 боестолкновений, на четырех направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Катериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции у Часова Яра и Предтечино. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 43 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки и Николаевки. Наши защитники отразили 36 штурмовых действий врага, еще продолжаются семь боестолкновений.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 684 280 человек (+1240 за сутки), 9090 танков, 19 719 артсистем, 18 254 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 289 оккупантов, из них 126 - безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и две артиллерийские системы. Еще один танк, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, один зенитный ракетный комплекс и четыре автомобиля были повреждены.

На Кураховском направлении враг осуществил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Дальнее, Новоселидовка и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершены, еще восемь - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 61 оккупант. Также уничтожено одну боевую бронированную машину и автомобиль.

Читайте также: Оккупанты бьют по переправам на реке Оскол, что усложняет эвакуационные мероприятия, - Харьковская ОВА

Обстановка на юге

На Времевском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Богоявленки и Новоукраинки. Все атаки отражены.

На Ореховском направлении в районах Новоданиловки и Новоандреевки наши защитники отражали четыре атаки врага. Ситуация под контролем наших защитников.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Смотрите также: Карта боевых действий. Ситуация на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, известно о 16 авиационных ударах 18-ю КАБами.

Сегодня стоит отметить воинов 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 65-й отдельной механизированной бригады, а также 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.