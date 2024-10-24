На фронте с начала суток произошло более 100 боестолкновений, на четырех направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб
С начала суток по состоянию на это время количество боевых столкновений на фронте возросло до 101. На Купянском, Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях еще продолжаются девять боев.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 24 октября, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы территории Украины
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Новенькое, Локня, Басовка, Княжичи, Турья, Шалыгино Сумской области; Леоновка Черниговской области.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Басовки, Беловодов и Большой Писаревки.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы.
На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боестолкновений еще продолжаются. По Петропавловке, Андреевке и Купянску вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами и четырьмя КАБами.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
В районе населенного пункта Выемка на Северском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших позиций. Ситуация под контролем защитников Украины.
На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали две атаки российских захватчиков вблизи Часова Яра и Предтечино.
На Торецком направлении агрессор совершил четыре авиационных удара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торецк семь управляемых авиационных бомб.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Красного Яра, Селидово, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 10 раз в сторону населенных пунктов Новодмитровка, Зоряное, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимильяновка, Антоновка, Екатериновка и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
Ситуация на Юге
На Времевском направлении произошло две вражеские атаки в сторону Богоявленки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили один штурм врага вблизи Новоданиловки, одновременно враг применял штурмовую авиацию вблизи населенного пункта Малые Щербаки.
Удары РФ по Курской области
В Курской области авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 16 авиаударов 18 КАБами по собственной территории.
Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях - без особых изменений.
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На південь від н.п. Виїмка противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 400 метрів.
Вугледарський напрямок.
Противник зайняв лісосмугу на південний схід від Богоявленки (уточнення до вчорашнього ) і просунувся в лісопосадці на північ від шахтного вентствола на ділянці шириною до 1.75 км на глибину до 750 метрів."