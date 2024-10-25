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Новини Війна
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Збройні сили Великої Британії не готові до війни, - міністр оборони Гілі

Джон Гілі про готовність армії Великої Британії до війни

Армія Великої Британії не готова вести війну і має бути більш ефективною у разі потреби стримати агресію проти НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  The Independent, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Видання зазначає, Гілі визнав, що армія Британії готова до проведення "військових операцій", але не до боїв.

"Велика Британія, як і багато інших країн, по суті стала дуже досвідченою і готовою до проведення військових операцій. До чого ми не були готові, то це до бою. Якщо ми не готові до бою, ми не можемо стримувати. Це є основою мислення НАТО. Ми повинні не просто бути спроможними захищати наші країни НАТО, але, що ще важливіше, ми маємо бути більш ефективними у стримуванні, яке ми забезпечуємо проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав міністр.

За його словами, стан збройних сил був "набагато гіршим, ніж ми думали" після того, як лейбористи прийшли до влади у липні.

Нагадаємо, німецький командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

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Автор: 

Велика Британія (5666) НАТО (6563) Гілі Джон (53)


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Топ коментарі
+23
Ми теж не були готові, але нас ніхто не питав. І Вас не запитає...
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25.10.2024 11:13 Відповісти
+12
Десять років ЗСУ дало їм часу підготуватись і ще не готові?! Чи вони чекають що ми маємо зробити все самі??? Дайте зброю, авіацію, поверніть ядерну зброю яку сприяли у віддібрані в України і готуйтесь свої сто років!!! Дуже прикро це читиати!
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25.10.2024 11:17 Відповісти
+8
зате НАТО - сильне як ніколи раніше
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25.10.2024 11:13 Відповісти
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зате НАТО - сильне як ніколи раніше
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25.10.2024 11:13 Відповісти
Ми теж не були готові, але нас ніхто не питав. І Вас не запитає...
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25.10.2024 11:13 Відповісти
Ясєнь пєнь))) нати готова тільки до занепокоювань та загляданням в дупу диктаторам)))
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25.10.2024 11:14 Відповісти
НАТО нам нічого не винно
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25.10.2024 15:12 Відповісти
НАТО нам винно хоча б тому, що завдяки нам воно ще існує.
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09.11.2024 18:56 Відповісти
Натівські військові мають шанс постажуватися у наших козаків .
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25.10.2024 11:15 Відповісти
за гроші. І тут головне щоб не було ескалації
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25.10.2024 22:58 Відповісти
Десять років ЗСУ дало їм часу підготуватись і ще не готові?! Чи вони чекають що ми маємо зробити все самі??? Дайте зброю, авіацію, поверніть ядерну зброю яку сприяли у віддібрані в України і готуйтесь свої сто років!!! Дуже прикро це читиати!
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25.10.2024 11:17 Відповісти
Хто дасть зброю? Великобританія? У них її немає. А вся ця балаканина міжпартійна гра.
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25.10.2024 11:23 Відповісти
Ви ще не зрозуміли за 10 років? Все що говорять в Європі це порожня балаканина для виборців. Вони нічого ніколи не роблять насправді.
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25.10.2024 11:28 Відповісти
У Європи вже вигребли усі склади, зброя залишилася зараз у США, які не хочуть програшу росії.
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25.10.2024 11:28 Відповісти
ой, а чи не по накладним тільки вона є. Це ж так просто отримали заказ - "виготовили", через 10 років "утилізували"
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25.10.2024 12:40 Відповісти
Про що й мова. Головне, що по словам США, ботокс у відчаї, а те, що вже навколо нього усі диктатури об'єдналися у боротьбі проти ні, не України, а саме Заходу, Захід розуміти не бажає. Вони навіть не помітять, як ботокс їх зварить повільно гібридними та проксі війнами.
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25.10.2024 11:19 Відповісти
для них головне боротьба за рівність сексуальних меншин
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25.10.2024 11:20 Відповісти
НАТО в цілому теж, ні до чого не готове..
Вивіска на дверях і все
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25.10.2024 11:19 Відповісти
Маєтє можливість підготуватись до бою, як і інши країни заходу. Як шо чучхеісти направили війська в Україну то хто, або шо, вам заважає зробить так само? По дві - три механізованих бригади та по дві - три ескадрільї на ротаціоному підгрунті дадуть вам та заходу розкошну можливість підготуватить до бою у реальних умовах бою.
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25.10.2024 11:22 Відповісти
Тільки зе цього не хоче.
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25.10.2024 12:38 Відповісти
До-до-до, только Зеля не дает, а так бы давно прискакали, как французы, так и американцы. Откуда вы такие деганы, вообще беретесь.
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25.10.2024 13:40 Відповісти
так готуйтесь
wellcome до нас на підготовку
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25.10.2024 11:23 Відповісти
А це не таємна інформація?! Якесь словесне нетримання. Що в Україні, що в Европі, що в Штатах.
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25.10.2024 11:24 Відповісти
ееехххх....
де часи залізної маргарет?
в більш складній ситуації, брити зібралися і наваляли піздюлєй аргентині, за тисячі міль за якийсь маленькій острівець.
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25.10.2024 11:27 Відповісти
Та да...Англосакси вже не ті.
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25.10.2024 12:22 Відповісти
Ну, тогда ждите что вас опять начнут бомбить, как в 40-е. В Европе уже 10 лет война идет, а они " не готовы". ...пи...цкакой то
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25.10.2024 11:29 Відповісти
Третій рік війни в Європі, а вони не готові.... Ну то готуйтесь.
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25.10.2024 11:31 Відповісти
кацапи вас почули
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25.10.2024 11:32 Відповісти
Чмирі.
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25.10.2024 11:35 Відповісти
предлагаю расее напасть оне не готовы
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25.10.2024 11:53 Відповісти
Це він відрапортував Путіну? Запросив десант на Лондон? Таке враження, що західними державами управляють ідіоти. Корисні, відверті і дуже демократичні.
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25.10.2024 12:06 Відповісти
І чому це вони не готові? Мабуть, 73% британців проголосували за якогось британського Zelyu?
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25.10.2024 12:09 Відповісти
Британці і до Другої Світової не були готові.
А от Франція була готова.

І Франція лягла, а Британія встояла.
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25.10.2024 12:11 Відповісти
Пусть пишет заявление на увольнение по собственному желанию!
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25.10.2024 13:01 Відповісти
визнання проблеми, це повинен бути перший крок до вирішення

сподіваюсь так і буде, а то нам всім триндець
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25.10.2024 13:28 Відповісти
 
 