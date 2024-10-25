Збройні сили Великої Британії не готові до війни, - міністр оборони Гілі

Армія Великої Британії не готова вести війну і має бути більш ефективною у разі потреби стримати агресію проти НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Видання зазначає, Гілі визнав, що армія Британії готова до проведення "військових операцій", але не до боїв.

"Велика Британія, як і багато інших країн, по суті стала дуже досвідченою і готовою до проведення військових операцій. До чого ми не були готові, то це до бою. Якщо ми не готові до бою, ми не можемо стримувати. Це є основою мислення НАТО. Ми повинні не просто бути спроможними захищати наші країни НАТО, але, що ще важливіше, ми маємо бути більш ефективними у стримуванні, яке ми забезпечуємо проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав міністр.

За його словами, стан збройних сил був "набагато гіршим, ніж ми думали" після того, як лейбористи прийшли до влади у липні.

Нагадаємо, німецький командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс заявив, що вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

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