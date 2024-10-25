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Новости Война
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Вооруженные силы Великобритании не готовы к войне, - министр обороны Гили

Джон Гілі про готовність армії Великої Британії до війни

Армия Великобритании не готова вести войну и должна быть более эффективной в случае необходимости сдержать агрессию против НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на The Independent, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Издание отмечает, Гили признал, что армия Британии готова к проведению "военных операций", но не к боям.

"Великобритания, как и многие другие страны, по сути стала очень опытной и готовой к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к бою. Если мы не готовы к бою, мы не можем сдерживать. Это является основой мышления НАТО. Мы должны не просто быть способными защищать наши страны НАТО, но, что еще важнее, мы должны быть более эффективными в сдерживании, которое мы обеспечиваем против любой будущей агрессии", - сказал министр.

По его словам, состояние вооруженных сил было "гораздо хуже, чем мы думали" после того, как лейбористы пришли к власти в июле.

Напомним, немецкий командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

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Автор: 

Великобритания (5027) НАТО (10096) Гилли Джон (52)


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Топ комментарии
+23
Ми теж не були готові, але нас ніхто не питав. І Вас не запитає...
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25.10.2024 11:13 Ответить
+12
Десять років ЗСУ дало їм часу підготуватись і ще не готові?! Чи вони чекають що ми маємо зробити все самі??? Дайте зброю, авіацію, поверніть ядерну зброю яку сприяли у віддібрані в України і готуйтесь свої сто років!!! Дуже прикро це читиати!
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25.10.2024 11:17 Ответить
+8
зате НАТО - сильне як ніколи раніше
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25.10.2024 11:13 Ответить
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зате НАТО - сильне як ніколи раніше
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25.10.2024 11:13 Ответить
Ми теж не були готові, але нас ніхто не питав. І Вас не запитає...
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25.10.2024 11:13 Ответить
Ясєнь пєнь))) нати готова тільки до занепокоювань та загляданням в дупу диктаторам)))
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25.10.2024 11:14 Ответить
НАТО нам нічого не винно
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25.10.2024 15:12 Ответить
НАТО нам винно хоча б тому, що завдяки нам воно ще існує.
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09.11.2024 18:56 Ответить
Натівські військові мають шанс постажуватися у наших козаків .
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25.10.2024 11:15 Ответить
за гроші. І тут головне щоб не було ескалації
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25.10.2024 22:58 Ответить
Десять років ЗСУ дало їм часу підготуватись і ще не готові?! Чи вони чекають що ми маємо зробити все самі??? Дайте зброю, авіацію, поверніть ядерну зброю яку сприяли у віддібрані в України і готуйтесь свої сто років!!! Дуже прикро це читиати!
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25.10.2024 11:17 Ответить
Хто дасть зброю? Великобританія? У них її немає. А вся ця балаканина міжпартійна гра.
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25.10.2024 11:23 Ответить
Ви ще не зрозуміли за 10 років? Все що говорять в Європі це порожня балаканина для виборців. Вони нічого ніколи не роблять насправді.
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25.10.2024 11:28 Ответить
У Європи вже вигребли усі склади, зброя залишилася зараз у США, які не хочуть програшу росії.
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25.10.2024 11:28 Ответить
ой, а чи не по накладним тільки вона є. Це ж так просто отримали заказ - "виготовили", через 10 років "утилізували"
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25.10.2024 12:40 Ответить
Про що й мова. Головне, що по словам США, ботокс у відчаї, а те, що вже навколо нього усі диктатури об'єдналися у боротьбі проти ні, не України, а саме Заходу, Захід розуміти не бажає. Вони навіть не помітять, як ботокс їх зварить повільно гібридними та проксі війнами.
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25.10.2024 11:19 Ответить
для них головне боротьба за рівність сексуальних меншин
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25.10.2024 11:20 Ответить
НАТО в цілому теж, ні до чого не готове..
Вивіска на дверях і все
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25.10.2024 11:19 Ответить
Маєтє можливість підготуватись до бою, як і інши країни заходу. Як шо чучхеісти направили війська в Україну то хто, або шо, вам заважає зробить так само? По дві - три механізованих бригади та по дві - три ескадрільї на ротаціоному підгрунті дадуть вам та заходу розкошну можливість підготуватить до бою у реальних умовах бою.
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25.10.2024 11:22 Ответить
Тільки зе цього не хоче.
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25.10.2024 12:38 Ответить
До-до-до, только Зеля не дает, а так бы давно прискакали, как французы, так и американцы. Откуда вы такие деганы, вообще беретесь.
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25.10.2024 13:40 Ответить
так готуйтесь
wellcome до нас на підготовку
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25.10.2024 11:23 Ответить
А це не таємна інформація?! Якесь словесне нетримання. Що в Україні, що в Европі, що в Штатах.
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25.10.2024 11:24 Ответить
ееехххх....
де часи залізної маргарет?
в більш складній ситуації, брити зібралися і наваляли піздюлєй аргентині, за тисячі міль за якийсь маленькій острівець.
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25.10.2024 11:27 Ответить
Та да...Англосакси вже не ті.
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25.10.2024 12:22 Ответить
Ну, тогда ждите что вас опять начнут бомбить, как в 40-е. В Европе уже 10 лет война идет, а они " не готовы". ...пи...цкакой то
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25.10.2024 11:29 Ответить
Третій рік війни в Європі, а вони не готові.... Ну то готуйтесь.
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25.10.2024 11:31 Ответить
кацапи вас почули
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25.10.2024 11:32 Ответить
Чмирі.
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25.10.2024 11:35 Ответить
предлагаю расее напасть оне не готовы
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25.10.2024 11:53 Ответить
Це він відрапортував Путіну? Запросив десант на Лондон? Таке враження, що західними державами управляють ідіоти. Корисні, відверті і дуже демократичні.
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25.10.2024 12:06 Ответить
І чому це вони не готові? Мабуть, 73% британців проголосували за якогось британського Zelyu?
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25.10.2024 12:09 Ответить
Британці і до Другої Світової не були готові.
А от Франція була готова.

І Франція лягла, а Британія встояла.
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25.10.2024 12:11 Ответить
Пусть пишет заявление на увольнение по собственному желанию!
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25.10.2024 13:01 Ответить
визнання проблеми, це повинен бути перший крок до вирішення

сподіваюсь так і буде, а то нам всім триндець
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25.10.2024 13:28 Ответить
 
 