Армия Великобритании не готова вести войну и должна быть более эффективной в случае необходимости сдержать агрессию против НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на The Independent, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Издание отмечает, Гили признал, что армия Британии готова к проведению "военных операций", но не к боям.

"Великобритания, как и многие другие страны, по сути стала очень опытной и готовой к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к бою. Если мы не готовы к бою, мы не можем сдерживать. Это является основой мышления НАТО. Мы должны не просто быть способными защищать наши страны НАТО, но, что еще важнее, мы должны быть более эффективными в сдерживании, которое мы обеспечиваем против любой будущей агрессии", - сказал министр.

По его словам, состояние вооруженных сил было "гораздо хуже, чем мы думали" после того, как лейбористы пришли к власти в июле.

Напомним, немецкий командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

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