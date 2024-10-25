Кабмін затвердив план щодо протидії корупції у МСЕК

Кабінет Міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що передбачає план уряду

Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року;

Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки;

У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;

Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів;

МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

За словами прем'єра, в плані "дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання".

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

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