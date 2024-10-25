Кабмін затвердив план щодо протидії корупції у МСЕК
Кабінет Міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Що передбачає план уряду
- Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року;
- Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки;
- У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;
- Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів;
- МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.
За словами прем'єра, в плані "дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання".
"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба плани протидії корупції по кожному відомству, кожній області, кожному місту, кожному кварталу, кожному поверху, кожному кабінету, кожній людині.
Все це на папері і очінь срочно.
На составлєніє цих десятків мільйонів планів виділити трильйон гривень і 5 мільйонів чиновників.
Бо ніззя ж, їйбогу, одну статтю по корупції застосовувати до всіх підряд !!!
Бо буде так, як скрізь у світі, а нам не треба так, як скрізь.
Нам треба потужно і незламно, бо ми ламаємо систему державності.
"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль, мабуть будуть працювати цілодобово щоб подолати корупцію, чі це Я дуже високо оцінюю наших чиновників?
(Пам'ятаю наприкінці 80-х минулого століття дискусію в кпрс: "чи повинен правовірний камуніст платити членські внески з хабарів?")
Натякаєте на Порошенко?
"Поброть ніззя возглавіть"