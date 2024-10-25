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Кабмін затвердив план щодо протидії корупції у МСЕК

Кабмін затвердив план протидії корупції у МСЕК

Кабінет Міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Що передбачає план уряду

  • Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року;
  • Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки;
  • У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;
  • Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів;
  • МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

За словами прем'єра, в плані "дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання".

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль.

Також читайте: У Рівненській області після перевірок звільнили 7 керівників МСЕК

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Також читайте: Скандал з фіктивною інвалідністю: Із керівництва Податкової служби звільнилося 16 посадовців

Автор: 

Кабмін (14160) Шмигаль Денис (4650) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+9
Це таємна частина плану.
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25.10.2024 14:57 Відповісти
+5
нові цінники в плані прописали, чи додатком? чи може окремою постановою?
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25.10.2024 14:53 Відповісти
+5
Цікаво, на фронт бійців не вистачає, а на усіляки комісії центри, борців з корупцією з бувших хабарників народу вистачає з запасом.
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25.10.2024 15:03 Відповісти
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нові цінники в плані прописали, чи додатком? чи може окремою постановою?
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25.10.2024 14:53 Відповісти
Це таємна частина плану.
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25.10.2024 14:57 Відповісти
її розішлють союзникам)
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25.10.2024 15:08 Відповісти
А план щодо протидії прокуратури? Треба ту сволачь в окопи. Нам така інстанція як прокуратура, як виявилось, взагалі не нужона, як і суддівський корпус. Нарід може і самосудом набагато справедливіше вирішувати питання!!!
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25.10.2024 14:53 Відповісти
план щодо протидії корупції у МСЕК

треба плани протидії корупції по кожному відомству, кожній області, кожному місту, кожному кварталу, кожному поверху, кожному кабінету, кожній людині.

Все це на папері і очінь срочно.

На составлєніє цих десятків мільйонів планів виділити трильйон гривень і 5 мільйонів чиновників.

Бо ніззя ж, їйбогу, одну статтю по корупції застосовувати до всіх підряд !!!

Бо буде так, як скрізь у світі, а нам не треба так, як скрізь.

Нам треба потужно і незламно, бо ми ламаємо систему державності.
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25.10.2024 15:03 Відповісти
Черговий план...
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25.10.2024 14:54 Відповісти
.......разом із ПФУ проведе аудит чи повернення коштів в бюджет!???
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25.10.2024 14:55 Відповісти
Підрахують і забудуть.
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25.10.2024 14:59 Відповісти
Треба запланувати перепланування плану!
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25.10.2024 14:56 Відповісти
це тільки в тому випадку, якщо заплановане планування піде не по плану
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25.10.2024 15:05 Відповісти
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25.10.2024 14:57 Відповісти
За словами прем'єра, в плані "дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання".

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль, мабуть будуть працювати цілодобово щоб подолати корупцію, чі це Я дуже високо оцінюю наших чиновників?
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25.10.2024 14:58 Відповісти
А судьям и плокулолам тоже подняли вийськовый збир до 5 % ? чисто интересна
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25.10.2024 14:59 Відповісти
На счет Трампа уважаю. Проголосуй за него, если сможешь!
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25.10.2024 15:04 Відповісти
Прокурвори отримали новий шеврон:
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25.10.2024 15:04 Відповісти
З хабарів?
(Пам'ятаю наприкінці 80-х минулого століття дискусію в кпрс: "чи повинен правовірний камуніст платити членські внески з хабарів?")
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25.10.2024 16:44 Відповісти
У Зе-команди тих ''планів'' до усрачки...
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25.10.2024 15:00 Відповісти
Цікаво, на фронт бійців не вистачає, а на усіляки комісії центри, борців з корупцією з бувших хабарників народу вистачає з запасом.
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25.10.2024 15:03 Відповісти
Надо при МСЕК создать наблюдательные советы. Положить им оклад тысяч 300-400 и пусть наблюдают. Вон серя лещенко укрзализницю в мировые лидеры уже вывел.
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25.10.2024 15:06 Відповісти
На всі "************** савєти" сєрлєщєй з найомамі не вистачить...
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25.10.2024 16:46 Відповісти
який потужний план. Планіще
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25.10.2024 15:08 Відповісти
Правоохоронної системи у нас нема і поки вона не з'явиться жодні плани не подіють
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25.10.2024 15:09 Відповісти
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25.10.2024 15:12 Відповісти
Але ж вождь повідомив , що МСЕК ліквідують .
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25.10.2024 15:13 Відповісти
Він передумав.
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25.10.2024 16:12 Відповісти
стыдно сказать, но обосцался со смеху
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25.10.2024 15:23 Відповісти
МЛЯТЬ, ПОСАДИТЕ ХОТЬ КОГО- НИБУДЬ, А НЕ ПОСЛАМИ ИЛИ МИНИСТРАМИ В ДРУГОЕ ВЕДОМСТВО
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25.10.2024 15:25 Відповісти
"...ПОСАДИТЕ ХОТЬ КОГО- НИБУДЬ..."

Натякаєте на Порошенко?
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25.10.2024 16:49 Відповісти
Країна плану...
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25.10.2024 15:25 Відповісти
щоб не було корупції у мсек, треба ліквідувати мсек, але хто ж на це піде..., неможливо чесно працювати в організації, яка створена саме для корупції, це абсурд..., чому кожен прокурор, суддя, чиновник мріє стати інвалідом та готовий платити за це шалені гроші... це теж абсурд..., але так побудована система, де людина с реальним діагнозом з обмеженими можливостями повинна пройти сім кіл пекла, щоб її визнали такою, а здорові люди при владі роблять собі "інвалідність" легко та безболісно...
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25.10.2024 15:30 Відповісти
план - своих не трогать
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25.10.2024 15:33 Відповісти
План! План! А План из природной растительности? или синтетика да химия?
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25.10.2024 15:40 Відповісти
кабмин ничче не знал и им не заносили
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25.10.2024 15:43 Відповісти
Интересно,хоть одно уголовное дело открыли на фальшивого инвалида разорявшего пенсийный фонд?
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25.10.2024 15:48 Відповісти
План такий:
"Поброть ніззя возглавіть"
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25.10.2024 15:50 Відповісти
Давайте уже сразу "Министерство Протидії Корупції"
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25.10.2024 16:06 Відповісти
Кабмін вирішив очолити корупцію сам?
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25.10.2024 16:20 Відповісти
а до этого не возглавлял?
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25.10.2024 17:07 Відповісти
так а нах цей план, їх жеж все одно розганяють. знов пердь у калюжу?
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25.10.2024 17:10 Відповісти
Отменить все диагнозы ,,хитрожопасть,, ... пройти медкомиссию заново ... НАЧИНАЕМ С ПРОВЕРКУ С 95КВАРТАЛА
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25.10.2024 20:34 Відповісти
 
 