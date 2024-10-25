Кабмин утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК
Кабинет Министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Что предусматривает план правительства
- Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году;
- Создается группа для пересмотра решений, которые принимали МСЭК. Три следующих месяца будут продолжаться проверки;
- В ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;
- Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов;
- Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК.
По словам премьера, в плане "очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение".
"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", - подытожил Шмыгаль.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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треба плани протидії корупції по кожному відомству, кожній області, кожному місту, кожному кварталу, кожному поверху, кожному кабінету, кожній людині.
Все це на папері і очінь срочно.
На составлєніє цих десятків мільйонів планів виділити трильйон гривень і 5 мільйонів чиновників.
Бо ніззя ж, їйбогу, одну статтю по корупції застосовувати до всіх підряд !!!
Бо буде так, як скрізь у світі, а нам не треба так, як скрізь.
Нам треба потужно і незламно, бо ми ламаємо систему державності.
"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль, мабуть будуть працювати цілодобово щоб подолати корупцію, чі це Я дуже високо оцінюю наших чиновників?
(Пам'ятаю наприкінці 80-х минулого століття дискусію в кпрс: "чи повинен правовірний камуніст платити членські внески з хабарів?")
Натякаєте на Порошенко?
"Поброть ніззя возглавіть"