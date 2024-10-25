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Кабмин утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК

Кабмін затвердив план протидії корупції у МСЕК

Кабинет Министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает план правительства

  • Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году;
  • Создается группа для пересмотра решений, которые принимали МСЭК. Три следующих месяца будут продолжаться проверки;
  • В ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;
  • Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов;
  • Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК.

По словам премьера, в плане "очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение".

"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", - подытожил Шмыгаль.

Также читайте: В Ривненской области после проверок уволили 7 руководителей МСЭК

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Кабмин (14035) Шмыгаль Денис (2726) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+9
Це таємна частина плану.
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25.10.2024 14:57 Ответить
+5
нові цінники в плані прописали, чи додатком? чи може окремою постановою?
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25.10.2024 14:53 Ответить
+5
Цікаво, на фронт бійців не вистачає, а на усіляки комісії центри, борців з корупцією з бувших хабарників народу вистачає з запасом.
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25.10.2024 15:03 Ответить
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нові цінники в плані прописали, чи додатком? чи може окремою постановою?
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25.10.2024 14:53 Ответить
Це таємна частина плану.
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25.10.2024 14:57 Ответить
її розішлють союзникам)
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25.10.2024 15:08 Ответить
А план щодо протидії прокуратури? Треба ту сволачь в окопи. Нам така інстанція як прокуратура, як виявилось, взагалі не нужона, як і суддівський корпус. Нарід може і самосудом набагато справедливіше вирішувати питання!!!
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25.10.2024 14:53 Ответить
план щодо протидії корупції у МСЕК

треба плани протидії корупції по кожному відомству, кожній області, кожному місту, кожному кварталу, кожному поверху, кожному кабінету, кожній людині.

Все це на папері і очінь срочно.

На составлєніє цих десятків мільйонів планів виділити трильйон гривень і 5 мільйонів чиновників.

Бо ніззя ж, їйбогу, одну статтю по корупції застосовувати до всіх підряд !!!

Бо буде так, як скрізь у світі, а нам не треба так, як скрізь.

Нам треба потужно і незламно, бо ми ламаємо систему державності.
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25.10.2024 15:03 Ответить
Черговий план...
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25.10.2024 14:54 Ответить
.......разом із ПФУ проведе аудит чи повернення коштів в бюджет!???
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25.10.2024 14:55 Ответить
Підрахують і забудуть.
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25.10.2024 14:59 Ответить
Треба запланувати перепланування плану!
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25.10.2024 14:56 Ответить
це тільки в тому випадку, якщо заплановане планування піде не по плану
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25.10.2024 15:05 Ответить
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25.10.2024 14:57 Ответить
За словами прем'єра, в плані "дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання".

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - підсумував Шмигаль, мабуть будуть працювати цілодобово щоб подолати корупцію, чі це Я дуже високо оцінюю наших чиновників?
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25.10.2024 14:58 Ответить
А судьям и плокулолам тоже подняли вийськовый збир до 5 % ? чисто интересна
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25.10.2024 14:59 Ответить
На счет Трампа уважаю. Проголосуй за него, если сможешь!
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25.10.2024 15:04 Ответить
Прокурвори отримали новий шеврон:
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25.10.2024 15:04 Ответить
З хабарів?
(Пам'ятаю наприкінці 80-х минулого століття дискусію в кпрс: "чи повинен правовірний камуніст платити членські внески з хабарів?")
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25.10.2024 16:44 Ответить
У Зе-команди тих ''планів'' до усрачки...
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25.10.2024 15:00 Ответить
Цікаво, на фронт бійців не вистачає, а на усіляки комісії центри, борців з корупцією з бувших хабарників народу вистачає з запасом.
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25.10.2024 15:03 Ответить
Надо при МСЕК создать наблюдательные советы. Положить им оклад тысяч 300-400 и пусть наблюдают. Вон серя лещенко укрзализницю в мировые лидеры уже вывел.
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25.10.2024 15:06 Ответить
На всі "************** савєти" сєрлєщєй з найомамі не вистачить...
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25.10.2024 16:46 Ответить
який потужний план. Планіще
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25.10.2024 15:08 Ответить
Правоохоронної системи у нас нема і поки вона не з'явиться жодні плани не подіють
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25.10.2024 15:09 Ответить
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25.10.2024 15:12 Ответить
Але ж вождь повідомив , що МСЕК ліквідують .
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25.10.2024 15:13 Ответить
Він передумав.
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25.10.2024 16:12 Ответить
стыдно сказать, но обосцался со смеху
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25.10.2024 15:23 Ответить
МЛЯТЬ, ПОСАДИТЕ ХОТЬ КОГО- НИБУДЬ, А НЕ ПОСЛАМИ ИЛИ МИНИСТРАМИ В ДРУГОЕ ВЕДОМСТВО
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25.10.2024 15:25 Ответить
"...ПОСАДИТЕ ХОТЬ КОГО- НИБУДЬ..."

Натякаєте на Порошенко?
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25.10.2024 16:49 Ответить
Країна плану...
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25.10.2024 15:25 Ответить
щоб не було корупції у мсек, треба ліквідувати мсек, але хто ж на це піде..., неможливо чесно працювати в організації, яка створена саме для корупції, це абсурд..., чому кожен прокурор, суддя, чиновник мріє стати інвалідом та готовий платити за це шалені гроші... це теж абсурд..., але так побудована система, де людина с реальним діагнозом з обмеженими можливостями повинна пройти сім кіл пекла, щоб її визнали такою, а здорові люди при владі роблять собі "інвалідність" легко та безболісно...
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25.10.2024 15:30 Ответить
план - своих не трогать
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25.10.2024 15:33 Ответить
План! План! А План из природной растительности? или синтетика да химия?
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25.10.2024 15:40 Ответить
кабмин ничче не знал и им не заносили
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25.10.2024 15:43 Ответить
Интересно,хоть одно уголовное дело открыли на фальшивого инвалида разорявшего пенсийный фонд?
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25.10.2024 15:48 Ответить
План такий:
"Поброть ніззя возглавіть"
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25.10.2024 15:50 Ответить
Давайте уже сразу "Министерство Протидії Корупції"
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25.10.2024 16:06 Ответить
Кабмін вирішив очолити корупцію сам?
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25.10.2024 16:20 Ответить
а до этого не возглавлял?
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25.10.2024 17:07 Ответить
так а нах цей план, їх жеж все одно розганяють. знов пердь у калюжу?
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25.10.2024 17:10 Ответить
Отменить все диагнозы ,,хитрожопасть,, ... пройти медкомиссию заново ... НАЧИНАЕМ С ПРОВЕРКУ С 95КВАРТАЛА
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25.10.2024 20:34 Ответить
 
 