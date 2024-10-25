В Ривненской области после проверок уволили 7 руководителей МСЭК
На Ривненщине заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Этому предшествовал коррупционный скандал с разоблачением схемы уклонения от мобилизации через МСЭК.
Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Проверки МСЭК сейчас продолжаются, они были инициированы начальником ОВА.
"На сегодня заменены руководители 7 МСЭКов Ривненской области. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности. Что касается остальных медико-социальных экспертных комиссий области, то там проверка продолжается. Решение относительно их руководителей будут приняты позже. Наша общая цель - искоренить малейшие злоупотребления в этой сфере. Ведь это удар по обороноспособности страны", - отметил глава ОВА Александр Коваль.
Напомним, ранее СБУ разоблачила в области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы.
Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу МСЭК, которая в составе преступной группы из 29 человек готовила фиктивные выводы о непригодности.
Накануне директора Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александра Завроцкого уволили из-за злоупотреблений в системе МСЭК.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.
Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.
22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.
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але потім прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
народ так хотів...не чути, щоб каявся
Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.
тобто мали б, але може статись, що для цього не вистачає прокурорів
Це імітація змін. Реакція тих, хто все це кришує.
Бубочка же і так їх ВСІХ СКОПОМ розганяє до 31 грудня!
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Таких в кожній області, в кожному районі корупціонерів повно !
Де суд, де конфіскація, де посадки ?!
За хабар Володимир Лісовський обіцяв не відправляти військового у зону бойових дій
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Де вироки, де посадки за грати ?!
У нас у "Кримінальному кодексі" є таке покарання за коррупцію?
Але ж хіба незламний Лідор це організує?
don_spiridon
Заарештували тіпів з Голосіївського ТЦК, знайшли в них понад мільйона баксів готівкою.
Серед тіпів майор. Взимку минулого року він порвав моє відношення в кабінеті і кричав: «Ти у мене на посадку поїдеш».
Сьогодні моя душа солодко - спокійна
Коли з*явилась заява Фаріон про те, що захисникам України варто було б говорити українською, буквально через пару годин в мережі з*явилась "відповідь" військових.
З образами та матами.
Вийшли також львівські студенти з вимогою звільнити Фаріон.
З приводу інвалідностей прокурорів та захмарних статків мсеківських небожителів чомусь немає жодного протесту військових в мережі, хоча саме поранених військових ці діячі змушують пройти 7 кіл пекла, щоб отримати інвалідність...
Чому так? Не на часі?
Невже тому, що жінку можна ображати без наслідків, а прокурорів та мсеківських щурів-ні, бо прилетить?
Ви, люди, що користуються безмежною довірою та шаною суспільства, зі зброєю в руках щодня захищаєте суверенітет країни та життя своїх рідних.
Невже ви банально боїтесь сказати хабарникам та шахраям, хто вони є?