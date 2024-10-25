РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости
3 423 31

В Ривненской области после проверок уволили 7 руководителей МСЭК

Після перевірок у Рівненській області звільнили сімох керівників МСЕК

На Ривненщине заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Этому предшествовал коррупционный скандал с разоблачением схемы уклонения от мобилизации через МСЭК.

Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Проверки МСЭК сейчас продолжаются, они были инициированы начальником ОВА.

"На сегодня заменены руководители 7 МСЭКов Ривненской области. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности. Что касается остальных медико-социальных экспертных комиссий области, то там проверка продолжается. Решение относительно их руководителей будут приняты позже. Наша общая цель - искоренить малейшие злоупотребления в этой сфере. Ведь это удар по обороноспособности страны", - отметил глава ОВА Александр Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК. Решения комиссий будут проверять три месяца

Перевірка МСЕК на Рівненщині: звільнили сімох керівників

Напомним, ранее СБУ разоблачила в области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу МСЭК, которая в составе преступной группы из 29 человек готовила фиктивные выводы о непригодности.

Накануне директора Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александра Завроцкого уволили из-за злоупотреблений в системе МСЭК.

Читайте также: Скандал с фиктивной инвалидностью: Из руководства Налоговой службы уволилось 16 должностных лиц

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Читайте также: Главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу исключат из состава депутатов облсовета, - "Слуга народа"

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкасской и Хмельницкой областях самый большой процент прокуроров с инвалидностью, - Офис Генпрокурора

Автор: 

увольнение (2685) МСЭК (86) Ровенская область (1250)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Ну і правильно! Нахапались, то дайте і другим хапнуть!
показать весь комментарий
25.10.2024 13:54 Ответить
+9
І жодного слова про конфіскації. Не цікаво.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:57 Ответить
+4
Прикольно................ Накрав, нахапався і заява назвільнення! Затихне і знову десь тихенько влаштується потім.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і правильно! Нахапались, то дайте і другим хапнуть!
показать весь комментарий
25.10.2024 13:54 Ответить
Прикольно................ Накрав, нахапався і заява назвільнення! Затихне і знову десь тихенько влаштується потім.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:15 Ответить
І жодного слова про конфіскації. Не цікаво.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:57 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: нестерпна корупція, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, ...
але потім прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:09 Ответить
зеленський не прийшов, його обрав нарід...перемога із значною перевагою...
народ так хотів...не чути, щоб каявся
показать весь комментарий
25.10.2024 14:14 Ответить
так посадять когось чи ні?
показать весь комментарий
25.10.2024 14:11 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 14:15 Ответить
ось призначений президентом голова ова що каже:
Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.
тобто мали б, але може статись, що для цього не вистачає прокурорів
показать весь комментарий
25.10.2024 14:17 Ответить
Ну вообще то меняют как правило на заместителей! Для плавности хода процесса. Логично. ,,Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут,, Пословица родилась во времена индустриализации. Правда.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:11 Ответить
Від перестановки доданків сума не міняється !
показать весь комментарий
25.10.2024 14:13 Ответить
В новині подається, наче звільнені це кінцева ланка в хабарництві та підробці документів, ну і зловживання державним становищем.
Це імітація змін. Реакція тих, хто все це кришує.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:15 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 14:16 Ответить
а на фронт? а конфіскація ? а я-яй
показать весь комментарий
25.10.2024 14:18 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 14:20 Ответить
Там ще треба пенсійні фонди провірити. На одні тільки автівки, що у них , звідки гроші. А роботяги, які в три зміни, більше 30 років пахали на підприємствах, часто в шкідливих умовах, не можуть добитись чесно заробленої пенсії... Всілякі довідки, підтверження...Зрізають стаж. Трудові книжки для них не документ. Цих підприєств вже немає, як немає учбових закладів, щоб підтвердити стаж. А "блатні"- прокурори, ПФУ і їм подібні, поробили собі інвалідності, пенсії і на наші податки жиріють.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:22 Ответить
Тільки звільнили... П..да, та вони вже повинні в СІЗО сидіти і строчити по 20 год в день. Паролі ,явки, адреса!
показать весь комментарий
25.10.2024 14:22 Ответить
То це таке покарання? А за вкрадену ''хлібину'' реально посадять.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:22 Ответить
НАФІГА цей ЦИРК?!!
Бубочка же і так їх ВСІХ СКОПОМ розганяє до 31 грудня!
показать весь комментарий
25.10.2024 14:28 Ответить
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
=================================================

Таких в кожній області, в кожному районі корупціонерів повно !
Де суд, де конфіскація, де посадки ?!
показать весь комментарий
25.10.2024 14:30 Ответить
Звільнили і ?
показать весь комментарий
25.10.2024 14:31 Ответить
https://zaxid.net/u_lvovi_posadovtsya_sihivskogo_rttsk_zatrimali_za_vimagannya_habarya_vid_viyskovogo_n1596433 У Львові посадовця Сихівського РТЦК затримали за вимагання хабаря від військового

За хабар Володимир Лісовський обіцяв не відправляти військового у зону бойових дій

=======================================

Де вироки, де посадки за грати ?!
показать весь комментарий
25.10.2024 14:32 Ответить
Лайфхак если кому нада заработать. Кароче идёте в отпуск, если не работаете еще лучше. Находите главу МСЄК своего города и устраиваете за ним слежку 24 час в сутки. Дома он деньги не будет хранить, а будет где-то в нычке, за гаражами. Узнаете где єта падла прячет награбленное и забираете себе. изи же
показать весь комментарий
25.10.2024 14:36 Ответить
"Звілнили"...
У нас у "Кримінальному кодексі" є таке покарання за коррупцію?
показать весь комментарий
25.10.2024 14:39 Ответить
Вони повинні зустрітись в окопах з тими, кого бусифікували. Інакше таку "мобілізацію" не назвеш.
Але ж хіба незламний Лідор це організує?

don_spiridon

Заарештували тіпів з Голосіївського ТЦК, знайшли в них понад мільйона баксів готівкою.
Серед тіпів майор. Взимку минулого року він порвав моє відношення в кабінеті і кричав: «Ти у мене на посадку поїдеш».

Сьогодні моя душа солодко - спокійна
показать весь комментарий
25.10.2024 14:57 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 15:02 Ответить
Ось про що подумалось.
Коли з*явилась заява Фаріон про те, що захисникам України варто було б говорити українською, буквально через пару годин в мережі з*явилась "відповідь" військових.
З образами та матами.
Вийшли також львівські студенти з вимогою звільнити Фаріон.
З приводу інвалідностей прокурорів та захмарних статків мсеківських небожителів чомусь немає жодного протесту військових в мережі, хоча саме поранених військових ці діячі змушують пройти 7 кіл пекла, щоб отримати інвалідність...
Чому так? Не на часі?
Невже тому, що жінку можна ображати без наслідків, а прокурорів та мсеківських щурів-ні, бо прилетить?
Ви, люди, що користуються безмежною довірою та шаною суспільства, зі зброєю в руках щодня захищаєте суверенітет країни та життя своїх рідних.
Невже ви банально боїтесь сказати хабарникам та шахраям, хто вони є?
показать весь комментарий
25.10.2024 15:11 Ответить
Пане , ті військові , в 2019 , бігали за паном Порошенко з рожевими свинками , це виборці Зе , а студенти слухняні вівці , у яких геть не працює аналітичне мислення , їм наказали, вони і ..
показать весь комментарий
25.10.2024 16:14 Ответить
Нажаль, можливо так і було…
показать весь комментарий
25.10.2024 16:50 Ответить
А посадити нема за що ?
показать весь комментарий
25.10.2024 15:18 Ответить
Як звільнили? Треба садити в тюрму, це ж підробка документів чиновника, що це за держава
показать весь комментарий
25.10.2024 17:04 Ответить
 
 