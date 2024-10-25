В Ривненской области после проверок уволили 7 руководителей МСЭК

На Ривненщине заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Этому предшествовал коррупционный скандал с разоблачением схемы уклонения от мобилизации через МСЭК.

Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Проверки МСЭК сейчас продолжаются, они были инициированы начальником ОВА.

"На сегодня заменены руководители 7 МСЭКов Ривненской области. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности. Что касается остальных медико-социальных экспертных комиссий области, то там проверка продолжается. Решение относительно их руководителей будут приняты позже. Наша общая цель - искоренить малейшие злоупотребления в этой сфере. Ведь это удар по обороноспособности страны", - отметил глава ОВА Александр Коваль.

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Напомним, ранее СБУ разоблачила в области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу МСЭК, которая в составе преступной группы из 29 человек готовила фиктивные выводы о непригодности.

Накануне директора Департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА Александра Завроцкого уволили из-за злоупотреблений в системе МСЭК.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

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10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

22 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.

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