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У Рівненській області після перевірок звільнили 7 керівників МСЕК

Після перевірок у Рівненській області звільнили сімох керівників МСЕК

На Рівненщині замінили очільників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал з викриттям схеми ухилення від мобілізації через МСЕК.

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірки МСЕК нині тривають, вони були ініційовані начальником ОВА.

"На сьогодні замінені очільники 7 МСЕКів Рівненщини. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків. Щодо решти медико-соціальних експертних комісій області, то там перевірка триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом. Наша спільна мета – викорінити найменші зловживання у цій сфері. Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК. Рішення комісій перевірятимуть три місяці 

Перевірка МСЕК на Рівненщині: звільнили сімох керівників

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби.

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб готувала фіктивні висновки про непридатність.

Напередодні директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК.

Читайте також: Скандал з фіктивною інвалідністю: Із керівництва Податкової служби звільнилося 16 посадовців

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкаській та Хмельницькій областях найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

звільнення (2691) МСЕК (103) Рівненська область (1194)


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Топ коментарі
+9
Ну і правильно! Нахапались, то дайте і другим хапнуть!
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25.10.2024 13:54 Відповісти
+9
І жодного слова про конфіскації. Не цікаво.
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25.10.2024 13:57 Відповісти
+4
Прикольно................ Накрав, нахапався і заява назвільнення! Затихне і знову десь тихенько влаштується потім.
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25.10.2024 14:15 Відповісти
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Ну і правильно! Нахапались, то дайте і другим хапнуть!
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25.10.2024 13:54 Відповісти
Прикольно................ Накрав, нахапався і заява назвільнення! Затихне і знову десь тихенько влаштується потім.
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25.10.2024 14:15 Відповісти
І жодного слова про конфіскації. Не цікаво.
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25.10.2024 13:57 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: нестерпна корупція, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, ...
але потім прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
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25.10.2024 14:09 Відповісти
зеленський не прийшов, його обрав нарід...перемога із значною перевагою...
народ так хотів...не чути, щоб каявся
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25.10.2024 14:14 Відповісти
так посадять когось чи ні?
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25.10.2024 14:11 Відповісти
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25.10.2024 14:15 Відповісти
ось призначений президентом голова ова що каже:
Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.
тобто мали б, але може статись, що для цього не вистачає прокурорів
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25.10.2024 14:17 Відповісти
Ну вообще то меняют как правило на заместителей! Для плавности хода процесса. Логично. ,,Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут,, Пословица родилась во времена индустриализации. Правда.
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25.10.2024 14:11 Відповісти
Від перестановки доданків сума не міняється !
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25.10.2024 14:13 Відповісти
В новині подається, наче звільнені це кінцева ланка в хабарництві та підробці документів, ну і зловживання державним становищем.
Це імітація змін. Реакція тих, хто все це кришує.
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25.10.2024 14:15 Відповісти
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25.10.2024 14:16 Відповісти
а на фронт? а конфіскація ? а я-яй
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25.10.2024 14:18 Відповісти
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25.10.2024 14:20 Відповісти
Там ще треба пенсійні фонди провірити. На одні тільки автівки, що у них , звідки гроші. А роботяги, які в три зміни, більше 30 років пахали на підприємствах, часто в шкідливих умовах, не можуть добитись чесно заробленої пенсії... Всілякі довідки, підтверження...Зрізають стаж. Трудові книжки для них не документ. Цих підприєств вже немає, як немає учбових закладів, щоб підтвердити стаж. А "блатні"- прокурори, ПФУ і їм подібні, поробили собі інвалідності, пенсії і на наші податки жиріють.
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25.10.2024 14:22 Відповісти
Тільки звільнили... П..да, та вони вже повинні в СІЗО сидіти і строчити по 20 год в день. Паролі ,явки, адреса!
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25.10.2024 14:22 Відповісти
То це таке покарання? А за вкрадену ''хлібину'' реально посадять.
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25.10.2024 14:22 Відповісти
НАФІГА цей ЦИРК?!!
Бубочка же і так їх ВСІХ СКОПОМ розганяє до 31 грудня!
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25.10.2024 14:28 Відповісти
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
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Таких в кожній області, в кожному районі корупціонерів повно !
Де суд, де конфіскація, де посадки ?!
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25.10.2024 14:30 Відповісти
Звільнили і ?
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25.10.2024 14:31 Відповісти
https://zaxid.net/u_lvovi_posadovtsya_sihivskogo_rttsk_zatrimali_za_vimagannya_habarya_vid_viyskovogo_n1596433 У Львові посадовця Сихівського РТЦК затримали за вимагання хабаря від військового

За хабар Володимир Лісовський обіцяв не відправляти військового у зону бойових дій

=======================================

Де вироки, де посадки за грати ?!
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25.10.2024 14:32 Відповісти
Лайфхак если кому нада заработать. Кароче идёте в отпуск, если не работаете еще лучше. Находите главу МСЄК своего города и устраиваете за ним слежку 24 час в сутки. Дома он деньги не будет хранить, а будет где-то в нычке, за гаражами. Узнаете где єта падла прячет награбленное и забираете себе. изи же
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25.10.2024 14:36 Відповісти
"Звілнили"...
У нас у "Кримінальному кодексі" є таке покарання за коррупцію?
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25.10.2024 14:39 Відповісти
Вони повинні зустрітись в окопах з тими, кого бусифікували. Інакше таку "мобілізацію" не назвеш.
Але ж хіба незламний Лідор це організує?

don_spiridon

Заарештували тіпів з Голосіївського ТЦК, знайшли в них понад мільйона баксів готівкою.
Серед тіпів майор. Взимку минулого року він порвав моє відношення в кабінеті і кричав: «Ти у мене на посадку поїдеш».

Сьогодні моя душа солодко - спокійна
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25.10.2024 14:57 Відповісти
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25.10.2024 15:02 Відповісти
Ось про що подумалось.
Коли з*явилась заява Фаріон про те, що захисникам України варто було б говорити українською, буквально через пару годин в мережі з*явилась "відповідь" військових.
З образами та матами.
Вийшли також львівські студенти з вимогою звільнити Фаріон.
З приводу інвалідностей прокурорів та захмарних статків мсеківських небожителів чомусь немає жодного протесту військових в мережі, хоча саме поранених військових ці діячі змушують пройти 7 кіл пекла, щоб отримати інвалідність...
Чому так? Не на часі?
Невже тому, що жінку можна ображати без наслідків, а прокурорів та мсеківських щурів-ні, бо прилетить?
Ви, люди, що користуються безмежною довірою та шаною суспільства, зі зброєю в руках щодня захищаєте суверенітет країни та життя своїх рідних.
Невже ви банально боїтесь сказати хабарникам та шахраям, хто вони є?
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25.10.2024 15:11 Відповісти
Пане , ті військові , в 2019 , бігали за паном Порошенко з рожевими свинками , це виборці Зе , а студенти слухняні вівці , у яких геть не працює аналітичне мислення , їм наказали, вони і ..
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25.10.2024 16:14 Відповісти
Нажаль, можливо так і було…
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25.10.2024 16:50 Відповісти
А посадити нема за що ?
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25.10.2024 15:18 Відповісти
Як звільнили? Треба садити в тюрму, це ж підробка документів чиновника, що це за держава
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25.10.2024 17:04 Відповісти
 
 