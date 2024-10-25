У Рівненській області після перевірок звільнили 7 керівників МСЕК

На Рівненщині замінили очільників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал з викриттям схеми ухилення від мобілізації через МСЕК.

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірки МСЕК нині тривають, вони були ініційовані начальником ОВА.

"На сьогодні замінені очільники 7 МСЕКів Рівненщини. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків. Щодо решти медико-соціальних експертних комісій області, то там перевірка триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом. Наша спільна мета – викорінити найменші зловживання у цій сфері. Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.

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Нагадаємо, раніше СБУ викрила в області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби.

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб готувала фіктивні висновки про непридатність.

Напередодні директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК.

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Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.

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