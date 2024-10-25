У Рівненській області після перевірок звільнили 7 керівників МСЕК
На Рівненщині замінили очільників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал з викриттям схеми ухилення від мобілізації через МСЕК.
Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Перевірки МСЕК нині тривають, вони були ініційовані начальником ОВА.
"На сьогодні замінені очільники 7 МСЕКів Рівненщини. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків. Щодо решти медико-соціальних експертних комісій області, то там перевірка триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом. Наша спільна мета – викорінити найменші зловживання у цій сфері. Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила в області масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності задля ухиляння від військової служби.
Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці МСЕК, яка у складі злочинної групи з 29 осіб готувала фіктивні висновки про непридатність.
Напередодні директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького звільнили через зловживання у системі МСЕК.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
22 жовтня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.
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але потім прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
народ так хотів...не чути, щоб каявся
Адже це удар по обороноздатності країни", - зазначив очільник ОВА Олександр Коваль.
тобто мали б, але може статись, що для цього не вистачає прокурорів
Це імітація змін. Реакція тих, хто все це кришує.
Бубочка же і так їх ВСІХ СКОПОМ розганяє до 31 грудня!
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Таких в кожній області, в кожному районі корупціонерів повно !
Де суд, де конфіскація, де посадки ?!
За хабар Володимир Лісовський обіцяв не відправляти військового у зону бойових дій
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Де вироки, де посадки за грати ?!
У нас у "Кримінальному кодексі" є таке покарання за коррупцію?
Але ж хіба незламний Лідор це організує?
don_spiridon
Заарештували тіпів з Голосіївського ТЦК, знайшли в них понад мільйона баксів готівкою.
Серед тіпів майор. Взимку минулого року він порвав моє відношення в кабінеті і кричав: «Ти у мене на посадку поїдеш».
Сьогодні моя душа солодко - спокійна
Коли з*явилась заява Фаріон про те, що захисникам України варто було б говорити українською, буквально через пару годин в мережі з*явилась "відповідь" військових.
З образами та матами.
Вийшли також львівські студенти з вимогою звільнити Фаріон.
З приводу інвалідностей прокурорів та захмарних статків мсеківських небожителів чомусь немає жодного протесту військових в мережі, хоча саме поранених військових ці діячі змушують пройти 7 кіл пекла, щоб отримати інвалідність...
Чому так? Не на часі?
Невже тому, що жінку можна ображати без наслідків, а прокурорів та мсеківських щурів-ні, бо прилетить?
Ви, люди, що користуються безмежною довірою та шаною суспільства, зі зброєю в руках щодня захищаєте суверенітет країни та життя своїх рідних.
Невже ви банально боїтесь сказати хабарникам та шахраям, хто вони є?