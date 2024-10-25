В ООН заявили, що намагаються організувати візит Гутерріша до Києва "у взаємно зручний час"

У генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша не підтвердили, що президент України Володимир Зеленський відхилив візит Гутерріша до Києва саме через його поїздку на саміт БРІКС, який відбувся у російській Казані.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони (Зеленський і Гутерріш, - ред.) обговорили візит під час зустрічі у вересні", - йдеться у відповіді Гака.

Нагадаємо, що напередодні французьке медіа AFP із посиланням на джерело в оточенні Зеленського повідомило, що український президент відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України.

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Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

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