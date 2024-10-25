В ООН заявили, що намагаються організувати візит Гутерріша до Києва "у взаємно зручний час"
У генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша не підтвердили, що президент України Володимир Зеленський відхилив візит Гутерріша до Києва саме через його поїздку на саміт БРІКС, який відбувся у російській Казані.
Про це у коментарі "Суспільному" заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони (Зеленський і Гутерріш, - ред.) обговорили візит під час зустрічі у вересні", - йдеться у відповіді Гака.
Нагадаємо, що напередодні французьке медіа AFP із посиланням на джерело в оточенні Зеленського повідомило, що український президент відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України.
Візит Гутерріша до Росії
Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.
У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.
На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.
Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.
Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.
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Как к пуйлу поехать, к главному нарушителю Устава ООН, на дармовую красную икру, так Гутерриш бегом без всяких согласований со своим ООН.
А теперь Гутерриша намагаются отправить в Киев, а тот все не хочет и не хочет, а ООН намагается и намагается пока не замахается
А ось Україні ця зустріч не тільки не потрібна, а й дуже небезпечна, бо вона легітимізує витвір Гуттеріша та повертає йому статус керівника міжнародної організації, а не брудного цапа, як зараз.
Цирк у нас зараз непрацює, хоч провітримо...
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил возмущение в связи с позицией генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выразившего сожаление по поводу https://www.9tv.co.il/item/80192 ликвидации Мухаммеда Абу-Итиуи , командира подразделения "Нухба" в хамасовском региональном батальоне лагеря беженцев аль-Бурейдж.
Генсек ООН не назвал погибшего по имени, но написал в соцсети "Икс": "В центральной части сектора Газы в результате бомбардировки погиб еще один наш коллега из БАПОРа".
Данная публикация совпадает по времени с опубликованной ЦАХАЛом информацией об уничтожении абу-Итиуи.
7 октября 2023 года абу-Итиуя руководил деятельностью боевиков возле кибуца Реим. В частности, командовал террористами, расстреливавшими израильтян, которые прятались в бетонных укрытиях вдоль шоссе № 232.
Мухаммед абу-Итиуя командовал группой террористов, осаждавших так называемое "убежище смерти", в котором погибло шестнадцать человек и четверо были угнаны в Газу. Один из них, Герш Голдберг-Полин, https://www.9tv.co.il/item/76441 позже был убит боевиками в туннеле в Рафиахе .
Параллельно, как выяснила израильская разведка, Мухаммед абу-Итиуя числился водителем в автопарке БАПОРа в Газе.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявленный персоной нон-грата в Израиле, достиг новых высот лицемерия и бесчувственности. Вчера вечером он сокрушался по поводу ликвидации своего "коллеги по БАПОРе" силами Армии обороны Израиля в секторе Газе, - написал Кац в соцсети "Икс".
"Кого именно он оплакивает? Мухаммеда абу-Итиую, командира подразделения "Нухба" из батальона "Аль-Бурейдж", который руководил резней в убежище возле кибуца Реим 7 октября. Гутерриш и БАПОР являются соучастниками военных преступлений", - подытожил глава МИДа еврейского государства.
https://www.9tv.co.il/item/79441 Ранее мы сообщали , что Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле.
Сегодня о том, Гутерриш - нежелательная персона в его стране, объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после того, как генсек ООН отправился на конференцию БРИКСа в Казань и там пожимал руку российскому президенту Владимиру Путину.