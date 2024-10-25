УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6858 відвідувачів онлайн
Новини
4 571 51

В ООН заявили, що намагаються організувати візит Гутерріша до Києва "у взаємно зручний час"

В ООН відреагували на відхилення Зеленським зустрічі з Гутеррішем

У генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша не підтвердили, що президент України Володимир Зеленський відхилив візит Гутерріша до Києва саме через його поїздку на саміт БРІКС, який відбувся у російській Казані.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони (Зеленський і Гутерріш, - ред.) обговорили візит під час зустрічі у вересні", - йдеться у відповіді Гака.

Нагадаємо, що напередодні французьке медіа AFP із посиланням на джерело в оточенні Зеленського повідомило, що український президент відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України.

Читайте також: Литва не відмовлятиме Гутерріша, якщо він вирішить піти у відставку, - Ландсбергіс

Візит Гутерріша до Росії

Нагадаємо, 22 жовтня 2024 року у Казані розпочався саміт БРІКС.

У саміті БРІКС в Казані беруть участь 22 лідери країн, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

На саміт прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Міністерство закордонних справ України заявило, що генсек Антоніу Гутерріш шкодить репутації ООН.

Згодом стало відомо, що Гутерріш на саміті БРІКС закликав до справедливого миру в Україні.

Також Гутерріш підчас саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Читайте також: Прем’єрка Литви Шимоніте розкритикувала генсека ООН Гутерріша за візит до Росії: це плачевно

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Треба брати приклад Ізраіля і оголосити цю потвору персоною нон грата в Україні
показати весь коментар
25.10.2024 20:13 Відповісти
+22
Та оон як кацап - її посилають, а воно знову лізе.
показати весь коментар
25.10.2024 20:09 Відповісти
+19
Ету обезьяну которая с кремлевским Фюрером сосалась и на порог Украины не то что в Киев не пускать. Иначе оно на весь мир раскажет что Украина готова выслушать и пристать на хотелки *****. Нужно брать пример с Израиля и обявить етого фашиста персоной Нон-Грата
показати весь коментар
25.10.2024 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та оон як кацап - її посилають, а воно знову лізе.
показати весь коментар
25.10.2024 20:09 Відповісти
Даже если гандуераш подмоеться, херошенько сполоснет рот и пройдет полную дезинсекцию, пускать этого старого закантаченого пидо№а в Украину после брикса нельзя. Выдать ему просверленую ложку и отправить восвояси
показати весь коментар
25.10.2024 23:14 Відповісти
ООН - ПНХ
показати весь коментар
25.10.2024 20:09 Відповісти
Гутеріш то посібник воєнних злочинців і просто чорт. Оголосити його персоною нон грата треба. Але впевнений, що зелений виродок з радістю з ним пообнімається.
показати весь коментар
25.10.2024 20:11 Відповісти
Гуттереш - ще в 1972 році був завербований КДБ. Цей уйобок був дуже набожним католиком але Андроповські шнирі його різко переформатували на комуняку.
показати весь коментар
25.10.2024 20:48 Відповісти
Ету обезьяну которая с кремлевским Фюрером сосалась и на порог Украины не то что в Киев не пускать. Иначе оно на весь мир раскажет что Украина готова выслушать и пристать на хотелки *****. Нужно брать пример с Израиля и обявить етого фашиста персоной Нон-Грата
показати весь коментар
25.10.2024 20:12 Відповісти
Браво . Разом з Ізраїлем бороться проти гуттереша
показати весь коментар
25.10.2024 20:56 Відповісти
Треба брати приклад Ізраіля і оголосити цю потвору персоною нон грата в Україні
показати весь коментар
25.10.2024 20:13 Відповісти
Welcome to club
показати весь коментар
25.10.2024 21:21 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 20:14 Відповісти
Після дощику - в четвер - саме то
показати весь коментар
25.10.2024 20:15 Відповісти
Без мила в *опу лізуть.
показати весь коментар
25.10.2024 20:16 Відповісти
Не дуже віриться що наш потуж відмовив через брікс. Скоріше гутереш мало запропонував
показати весь коментар
25.10.2024 20:19 Відповісти
Приїхав би цей гандон коли балістика прилітає.
показати весь коментар
25.10.2024 20:20 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 20:22 Відповісти
Дуже був радий,що Гутієришу відмовили у візиту до України. Прикро,що можливо помилився ....можливо Україна назбирала гроші,щоб надати Гутієришу за візит...вищі політичні бачення і все таке....
показати весь коментар
25.10.2024 20:24 Відповісти
Ванья тут водкі нєт. Підлога світу знає що гуталінопьєрец смердючий гебешник який запустив в Європу сміття з близького сходу.
показати весь коментар
25.10.2024 20:50 Відповісти
"Підлога світу" - це пекельні борошна! Залишається тільки бити по пиці статевими ганчірками, щоб аж мову з рота вивалив!
показати весь коментар
26.10.2024 09:28 Відповісти
ООН отказалась помогать жителям Суджи,наживаться на вечно воюющих африканцах им интересней,все эти ООН,ОБСЕ,ЮНЕСКО и Красный крест сжирают 80% бюджета на шикарные зарплаты и поездки своих сотрудников.
показати весь коментар
25.10.2024 20:27 Відповісти
Не, нувот тут я их ООН поддерживаю! Суджаки выбрали ***** и пусть хлебают за это сполна! ООН при этом ни как не отстирала свой обосранный мундир!
показати весь коментар
25.10.2024 20:39 Відповісти
Израиль уже объявил этого прорашистского ****** персоной нон грата.думаю что Украинцы поступят с этим ********** ********* аналогично.
показати весь коментар
25.10.2024 20:30 Відповісти
Лично я всеми руками ЗА! Но сильно сомневаюсь, что у ОПы хватит яиц...
показати весь коментар
25.10.2024 20:34 Відповісти
поживём увидим
показати весь коментар
25.10.2024 20:36 Відповісти
Это было бы супер круто! Круче чем ссаной тпяпкой по мордасам... Израиль можент себе это позволить... Надеюсь, что Зеля тоже психанет, у нас и так все херово и терять нечего...
показати весь коментар
25.10.2024 20:45 Відповісти
я искренне желаю ему так и поступить!
показати весь коментар
25.10.2024 20:47 Відповісти
Я просто мечтаю об этом! Уверен и у него руки чешутся (язык) ... Главное чтоб ни кто не вмешался отговаривать типа Байдена или Макрона... Вообще ООН нужно развалить, как окаменелое дерьмо мамонта погрязшее в коррупции и распиле бабла!
показати весь коментар
25.10.2024 20:56 Відповісти
Вы абсолютно правы насчёт оон,а также всех этих красных крестов,бапоров,юнеско и прочих паразитирующих и террористических организациях которые получают многомиллиардные сборы а фактически поддерживают террористические режимы по всему миру!давно пора их расформировать!но боюсь что у них настолько мощное лобби среди высокопоставленных властителей что всё это останется в наших желаниях.
показати весь коментар
25.10.2024 21:05 Відповісти
Последняя новость - Зеленский отказался принять гуттериша в Киеве! Это уже сильный ход, хотя признать подлеца нон грата было бы куда сильнее...
показати весь коментар
25.10.2024 22:26 Відповісти
На жаль, Україна, на відміну від Ізраїлю, не має ядерної зброї ("у нас її немає, але при потребі ми її використаємо!" Голда Меир). Навіть не має достатньо своєї конвенційної ******** зброї, тому залежить від усіх цих міжнародних організацій. І не може собі дозволити поводитись гідно з лайном із ООН, бо, що буває, коли партнери затримують поставки зброї, українці побачили у Авдіївці. Навіть досі бачать. По 2-3 села на добу...
показати весь коментар
26.10.2024 09:38 Відповісти
**** ти його в двері а воно в вікно лізе.
показати весь коментар
25.10.2024 20:30 Відповісти
АГ, ПНХ за срюцьким кораблем! Нон грата!
показати весь коментар
25.10.2024 20:31 Відповісти
... Гутерріша до Києва "у взаємно зручний час"
---------------------------------------------------------------
Как к пуйлу поехать, к главному нарушителю Устава ООН, на дармовую красную икру, так Гутерриш бегом без всяких согласований со своим ООН.
А теперь Гутерриша намагаются отправить в Киев, а тот все не хочет и не хочет, а ООН намагается и намагается пока не замахается
показати весь коментар
25.10.2024 20:36 Відповісти
А для чого ця зустріч? Для ППР? "Посидели, попи*дели, разошлись..."?...
показати весь коментар
25.10.2024 20:41 Відповісти
ООН та Гуттерішу вона вкрай необхідна - старого брудного цапа треба відмити від того лайна, в яке він занурився з головою, поручкавшись з ****** на БРІКС. Мовляв, бачите, я працюю, і Україна не проти, тож я рукопожатий.

А ось Україні ця зустріч не тільки не потрібна, а й дуже небезпечна, бо вона легітимізує витвір Гуттеріша та повертає йому статус керівника міжнародної організації, а не брудного цапа, як зараз.
показати весь коментар
26.10.2024 09:47 Відповісти
У взаємозручний час той під..р може піти тільки на х..й
показати весь коментар
25.10.2024 20:42 Відповісти
Приїде в Україну - прикопати.
показати весь коментар
25.10.2024 20:45 Відповісти
У відставку путінську цуку
показати весь коментар
25.10.2024 20:54 Відповісти
Круто би було обьявити Гуттереша персоною нон ґрата в Україні.
показати весь коментар
25.10.2024 20:59 Відповісти
отправьте Гутерого путиниста в базу ,,Миротворец,, ... раньше это было модно , хотя и бесполезно
показати весь коментар
25.10.2024 21:03 Відповісти
хоч яке Зэля не лайно, але тут крок правильний! Як влучно підкреслив Портніков, МКС в Гаазі структура ООН видала ордер на ареши, а голова ООН смокчеться з пуйлом!
показати весь коментар
25.10.2024 21:10 Відповісти
Потрібно доставити усний ультиматум Пуйла. З натяком, що може прийти час опублікування документів Зеленского.
показати весь коментар
25.10.2024 21:13 Відповісти
А шо, хай їде...
Цирк у нас зараз непрацює, хоч провітримо...
показати весь коментар
25.10.2024 21:19 Відповісти
А нах. він тут? Він шо, зброю якусь привезе? От нахера він тут? Зовсім не бачу сенсу в візиті ціїє *********** шістки.
показати весь коментар
25.10.2024 21:27 Відповісти
Якщо мерзота Гутерриш стане рукопожатим в Украiнi, пiсля його поiздки у ПаРашу, то за яким бiсом ми взагалi воююем?!...
показати весь коментар
25.10.2024 21:36 Відповісти
Зеленський вже відмовив йому.
показати весь коментар
25.10.2024 22:17 Відповісти
Гуттериш пожал руку путину и стал опущенным. Как его теперь принимать в Киеве?
показати весь коментар
25.10.2024 21:48 Відповісти
"Кого именно он оплакивает?" Исраэль Кац ответил генсеку ООН, пожалевшему командира ""Нухбы"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил возмущение в связи с позицией генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выразившего сожаление по поводу https://www.9tv.co.il/item/80192 ликвидации Мухаммеда Абу-Итиуи , командира подразделения "Нухба" в хамасовском региональном батальоне лагеря беженцев аль-Бурейдж.

Генсек ООН не назвал погибшего по имени, но написал в соцсети "Икс": "В центральной части сектора Газы в результате бомбардировки погиб еще один наш коллега из БАПОРа".

Данная публикация совпадает по времени с опубликованной ЦАХАЛом информацией об уничтожении абу-Итиуи.

7 октября 2023 года абу-Итиуя руководил деятельностью боевиков возле кибуца Реим. В частности, командовал террористами, расстреливавшими израильтян, которые прятались в бетонных укрытиях вдоль шоссе № 232.

Мухаммед абу-Итиуя командовал группой террористов, осаждавших так называемое "убежище смерти", в котором погибло шестнадцать человек и четверо были угнаны в Газу. Один из них, Герш Голдберг-Полин, https://www.9tv.co.il/item/76441 позже был убит боевиками в туннеле в Рафиахе .

Параллельно, как выяснила израильская разведка, Мухаммед абу-Итиуя числился водителем в автопарке БАПОРа в Газе.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявленный персоной нон-грата в Израиле, достиг новых высот лицемерия и бесчувственности. Вчера вечером он сокрушался по поводу ликвидации своего "коллеги по БАПОРе" силами Армии обороны Израиля в секторе Газе, - написал Кац в соцсети "Икс".

"Кого именно он оплакивает? Мухаммеда абу-Итиую, командира подразделения "Нухба" из батальона "Аль-Бурейдж", который руководил резней в убежище возле кибуца Реим 7 октября. Гутерриш и БАПОР являются соучастниками военных преступлений", - подытожил глава МИДа еврейского государства.

https://www.9tv.co.il/item/79441 Ранее мы сообщали , что Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле.

Сегодня о том, Гутерриш - нежелательная персона в его стране, объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после того, как генсек ООН отправился на конференцию БРИКСа в Казань и там пожимал руку российскому президенту Владимиру Путину.
показати весь коментар
25.10.2024 21:58 Відповісти
Гуттеріш вже став ескортницею ?
показати весь коментар
25.10.2024 23:16 Відповісти
Всралася Цураїнітой ця лайновита непотріб разом з такою ж непотрібною ООН
показати весь коментар
26.10.2024 08:03 Відповісти
Оон - пнх!
показати весь коментар
26.10.2024 08:40 Відповісти
 
 