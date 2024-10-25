В ООН заявили, что пытаются организовать визит Гутерриша в Киев "во взаимно удобное время"
У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Киев именно из-за его поездки на саммит БРИКС, который состоялся в российской Казани.
Об этом в комментарии "Суспільному" заявил заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы стараемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерриш. - Ред.) обсудили визит во время встречи в сентябре", - говорится в ответе Гака.
Напомним, что накануне французское медиа AFP со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщило, что украинский президент отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину.
Визит Гутерриша в Россию
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.
В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.
Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---------------------------------------------------------------
Как к пуйлу поехать, к главному нарушителю Устава ООН, на дармовую красную икру, так Гутерриш бегом без всяких согласований со своим ООН.
А теперь Гутерриша намагаются отправить в Киев, а тот все не хочет и не хочет, а ООН намагается и намагается пока не замахается
А ось Україні ця зустріч не тільки не потрібна, а й дуже небезпечна, бо вона легітимізує витвір Гуттеріша та повертає йому статус керівника міжнародної організації, а не брудного цапа, як зараз.
Цирк у нас зараз непрацює, хоч провітримо...
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил возмущение в связи с позицией генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выразившего сожаление по поводу https://www.9tv.co.il/item/80192 ликвидации Мухаммеда Абу-Итиуи , командира подразделения "Нухба" в хамасовском региональном батальоне лагеря беженцев аль-Бурейдж.
Генсек ООН не назвал погибшего по имени, но написал в соцсети "Икс": "В центральной части сектора Газы в результате бомбардировки погиб еще один наш коллега из БАПОРа".
Данная публикация совпадает по времени с опубликованной ЦАХАЛом информацией об уничтожении абу-Итиуи.
7 октября 2023 года абу-Итиуя руководил деятельностью боевиков возле кибуца Реим. В частности, командовал террористами, расстреливавшими израильтян, которые прятались в бетонных укрытиях вдоль шоссе № 232.
Мухаммед абу-Итиуя командовал группой террористов, осаждавших так называемое "убежище смерти", в котором погибло шестнадцать человек и четверо были угнаны в Газу. Один из них, Герш Голдберг-Полин, https://www.9tv.co.il/item/76441 позже был убит боевиками в туннеле в Рафиахе .
Параллельно, как выяснила израильская разведка, Мухаммед абу-Итиуя числился водителем в автопарке БАПОРа в Газе.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявленный персоной нон-грата в Израиле, достиг новых высот лицемерия и бесчувственности. Вчера вечером он сокрушался по поводу ликвидации своего "коллеги по БАПОРе" силами Армии обороны Израиля в секторе Газе, - написал Кац в соцсети "Икс".
"Кого именно он оплакивает? Мухаммеда абу-Итиую, командира подразделения "Нухба" из батальона "Аль-Бурейдж", который руководил резней в убежище возле кибуца Реим 7 октября. Гутерриш и БАПОР являются соучастниками военных преступлений", - подытожил глава МИДа еврейского государства.
https://www.9tv.co.il/item/79441 Ранее мы сообщали , что Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле.
Сегодня о том, Гутерриш - нежелательная персона в его стране, объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после того, как генсек ООН отправился на конференцию БРИКСа в Казань и там пожимал руку российскому президенту Владимиру Путину.