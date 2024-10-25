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В ООН заявили, что пытаются организовать визит Гутерриша в Киев "во взаимно удобное время"

В ООН відреагували на відхилення Зеленським зустрічі з Гутеррішем

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Киев именно из-за его поездки на саммит БРИКС, который состоялся в российской Казани.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерриш. - Ред.) обсудили визит во время встречи в сентябре", - говорится в ответе Гака.

Напомним, что накануне французское медиа AFP со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщило, что украинский президент отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) ООН (4194) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+26
Треба брати приклад Ізраіля і оголосити цю потвору персоною нон грата в Україні
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25.10.2024 20:13 Ответить
+22
Та оон як кацап - її посилають, а воно знову лізе.
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25.10.2024 20:09 Ответить
+19
Ету обезьяну которая с кремлевским Фюрером сосалась и на порог Украины не то что в Киев не пускать. Иначе оно на весь мир раскажет что Украина готова выслушать и пристать на хотелки *****. Нужно брать пример с Израиля и обявить етого фашиста персоной Нон-Грата
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25.10.2024 20:12 Ответить
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Та оон як кацап - її посилають, а воно знову лізе.
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25.10.2024 20:09 Ответить
Даже если гандуераш подмоеться, херошенько сполоснет рот и пройдет полную дезинсекцию, пускать этого старого закантаченого пидо№а в Украину после брикса нельзя. Выдать ему просверленую ложку и отправить восвояси
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25.10.2024 23:14 Ответить
ООН - ПНХ
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25.10.2024 20:09 Ответить
Гутеріш то посібник воєнних злочинців і просто чорт. Оголосити його персоною нон грата треба. Але впевнений, що зелений виродок з радістю з ним пообнімається.
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25.10.2024 20:11 Ответить
Гуттереш - ще в 1972 році був завербований КДБ. Цей уйобок був дуже набожним католиком але Андроповські шнирі його різко переформатували на комуняку.
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25.10.2024 20:48 Ответить
Ету обезьяну которая с кремлевским Фюрером сосалась и на порог Украины не то что в Киев не пускать. Иначе оно на весь мир раскажет что Украина готова выслушать и пристать на хотелки *****. Нужно брать пример с Израиля и обявить етого фашиста персоной Нон-Грата
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25.10.2024 20:12 Ответить
Браво . Разом з Ізраїлем бороться проти гуттереша
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25.10.2024 20:56 Ответить
Треба брати приклад Ізраіля і оголосити цю потвору персоною нон грата в Україні
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25.10.2024 20:13 Ответить
Welcome to club
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25.10.2024 21:21 Ответить
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25.10.2024 20:14 Ответить
Після дощику - в четвер - саме то
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25.10.2024 20:15 Ответить
Без мила в *опу лізуть.
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25.10.2024 20:16 Ответить
Не дуже віриться що наш потуж відмовив через брікс. Скоріше гутереш мало запропонував
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25.10.2024 20:19 Ответить
Приїхав би цей гандон коли балістика прилітає.
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25.10.2024 20:20 Ответить
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25.10.2024 20:22 Ответить
Дуже був радий,що Гутієришу відмовили у візиту до України. Прикро,що можливо помилився ....можливо Україна назбирала гроші,щоб надати Гутієришу за візит...вищі політичні бачення і все таке....
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25.10.2024 20:24 Ответить
Ванья тут водкі нєт. Підлога світу знає що гуталінопьєрец смердючий гебешник який запустив в Європу сміття з близького сходу.
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25.10.2024 20:50 Ответить
"Підлога світу" - це пекельні борошна! Залишається тільки бити по пиці статевими ганчірками, щоб аж мову з рота вивалив!
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26.10.2024 09:28 Ответить
ООН отказалась помогать жителям Суджи,наживаться на вечно воюющих африканцах им интересней,все эти ООН,ОБСЕ,ЮНЕСКО и Красный крест сжирают 80% бюджета на шикарные зарплаты и поездки своих сотрудников.
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25.10.2024 20:27 Ответить
Не, нувот тут я их ООН поддерживаю! Суджаки выбрали ***** и пусть хлебают за это сполна! ООН при этом ни как не отстирала свой обосранный мундир!
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25.10.2024 20:39 Ответить
Израиль уже объявил этого прорашистского ****** персоной нон грата.думаю что Украинцы поступят с этим ********** ********* аналогично.
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25.10.2024 20:30 Ответить
Лично я всеми руками ЗА! Но сильно сомневаюсь, что у ОПы хватит яиц...
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25.10.2024 20:34 Ответить
поживём увидим
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25.10.2024 20:36 Ответить
Это было бы супер круто! Круче чем ссаной тпяпкой по мордасам... Израиль можент себе это позволить... Надеюсь, что Зеля тоже психанет, у нас и так все херово и терять нечего...
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25.10.2024 20:45 Ответить
я искренне желаю ему так и поступить!
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25.10.2024 20:47 Ответить
Я просто мечтаю об этом! Уверен и у него руки чешутся (язык) ... Главное чтоб ни кто не вмешался отговаривать типа Байдена или Макрона... Вообще ООН нужно развалить, как окаменелое дерьмо мамонта погрязшее в коррупции и распиле бабла!
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25.10.2024 20:56 Ответить
Вы абсолютно правы насчёт оон,а также всех этих красных крестов,бапоров,юнеско и прочих паразитирующих и террористических организациях которые получают многомиллиардные сборы а фактически поддерживают террористические режимы по всему миру!давно пора их расформировать!но боюсь что у них настолько мощное лобби среди высокопоставленных властителей что всё это останется в наших желаниях.
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25.10.2024 21:05 Ответить
Последняя новость - Зеленский отказался принять гуттериша в Киеве! Это уже сильный ход, хотя признать подлеца нон грата было бы куда сильнее...
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25.10.2024 22:26 Ответить
На жаль, Україна, на відміну від Ізраїлю, не має ядерної зброї ("у нас її немає, але при потребі ми її використаємо!" Голда Меир). Навіть не має достатньо своєї конвенційної ******** зброї, тому залежить від усіх цих міжнародних організацій. І не може собі дозволити поводитись гідно з лайном із ООН, бо, що буває, коли партнери затримують поставки зброї, українці побачили у Авдіївці. Навіть досі бачать. По 2-3 села на добу...
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26.10.2024 09:38 Ответить
**** ти його в двері а воно в вікно лізе.
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25.10.2024 20:30 Ответить
АГ, ПНХ за срюцьким кораблем! Нон грата!
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25.10.2024 20:31 Ответить
... Гутерріша до Києва "у взаємно зручний час"
---------------------------------------------------------------
Как к пуйлу поехать, к главному нарушителю Устава ООН, на дармовую красную икру, так Гутерриш бегом без всяких согласований со своим ООН.
А теперь Гутерриша намагаются отправить в Киев, а тот все не хочет и не хочет, а ООН намагается и намагается пока не замахается
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25.10.2024 20:36 Ответить
А для чого ця зустріч? Для ППР? "Посидели, попи*дели, разошлись..."?...
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25.10.2024 20:41 Ответить
ООН та Гуттерішу вона вкрай необхідна - старого брудного цапа треба відмити від того лайна, в яке він занурився з головою, поручкавшись з ****** на БРІКС. Мовляв, бачите, я працюю, і Україна не проти, тож я рукопожатий.

А ось Україні ця зустріч не тільки не потрібна, а й дуже небезпечна, бо вона легітимізує витвір Гуттеріша та повертає йому статус керівника міжнародної організації, а не брудного цапа, як зараз.
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26.10.2024 09:47 Ответить
У взаємозручний час той під..р може піти тільки на х..й
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25.10.2024 20:42 Ответить
Приїде в Україну - прикопати.
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25.10.2024 20:45 Ответить
У відставку путінську цуку
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25.10.2024 20:54 Ответить
Круто би було обьявити Гуттереша персоною нон ґрата в Україні.
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25.10.2024 20:59 Ответить
отправьте Гутерого путиниста в базу ,,Миротворец,, ... раньше это было модно , хотя и бесполезно
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25.10.2024 21:03 Ответить
хоч яке Зэля не лайно, але тут крок правильний! Як влучно підкреслив Портніков, МКС в Гаазі структура ООН видала ордер на ареши, а голова ООН смокчеться з пуйлом!
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25.10.2024 21:10 Ответить
Потрібно доставити усний ультиматум Пуйла. З натяком, що може прийти час опублікування документів Зеленского.
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25.10.2024 21:13 Ответить
А шо, хай їде...
Цирк у нас зараз непрацює, хоч провітримо...
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25.10.2024 21:19 Ответить
А нах. він тут? Він шо, зброю якусь привезе? От нахера він тут? Зовсім не бачу сенсу в візиті ціїє *********** шістки.
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25.10.2024 21:27 Ответить
Якщо мерзота Гутерриш стане рукопожатим в Украiнi, пiсля його поiздки у ПаРашу, то за яким бiсом ми взагалi воююем?!...
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25.10.2024 21:36 Ответить
Зеленський вже відмовив йому.
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25.10.2024 22:17 Ответить
Гуттериш пожал руку путину и стал опущенным. Как его теперь принимать в Киеве?
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25.10.2024 21:48 Ответить
"Кого именно он оплакивает?" Исраэль Кац ответил генсеку ООН, пожалевшему командира ""Нухбы"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил возмущение в связи с позицией генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выразившего сожаление по поводу https://www.9tv.co.il/item/80192 ликвидации Мухаммеда Абу-Итиуи , командира подразделения "Нухба" в хамасовском региональном батальоне лагеря беженцев аль-Бурейдж.

Генсек ООН не назвал погибшего по имени, но написал в соцсети "Икс": "В центральной части сектора Газы в результате бомбардировки погиб еще один наш коллега из БАПОРа".

Данная публикация совпадает по времени с опубликованной ЦАХАЛом информацией об уничтожении абу-Итиуи.

7 октября 2023 года абу-Итиуя руководил деятельностью боевиков возле кибуца Реим. В частности, командовал террористами, расстреливавшими израильтян, которые прятались в бетонных укрытиях вдоль шоссе № 232.

Мухаммед абу-Итиуя командовал группой террористов, осаждавших так называемое "убежище смерти", в котором погибло шестнадцать человек и четверо были угнаны в Газу. Один из них, Герш Голдберг-Полин, https://www.9tv.co.il/item/76441 позже был убит боевиками в туннеле в Рафиахе .

Параллельно, как выяснила израильская разведка, Мухаммед абу-Итиуя числился водителем в автопарке БАПОРа в Газе.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявленный персоной нон-грата в Израиле, достиг новых высот лицемерия и бесчувственности. Вчера вечером он сокрушался по поводу ликвидации своего "коллеги по БАПОРе" силами Армии обороны Израиля в секторе Газе, - написал Кац в соцсети "Икс".

"Кого именно он оплакивает? Мухаммеда абу-Итиую, командира подразделения "Нухба" из батальона "Аль-Бурейдж", который руководил резней в убежище возле кибуца Реим 7 октября. Гутерриш и БАПОР являются соучастниками военных преступлений", - подытожил глава МИДа еврейского государства.

https://www.9tv.co.il/item/79441 Ранее мы сообщали , что Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле.

Сегодня о том, Гутерриш - нежелательная персона в его стране, объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после того, как генсек ООН отправился на конференцию БРИКСа в Казань и там пожимал руку российскому президенту Владимиру Путину.
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25.10.2024 21:58 Ответить
Гуттеріш вже став ескортницею ?
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25.10.2024 23:16 Ответить
Всралася Цураїнітой ця лайновита непотріб разом з такою ж непотрібною ООН
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26.10.2024 08:03 Ответить
Оон - пнх!
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26.10.2024 08:40 Ответить
 
 