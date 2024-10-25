В ООН заявили, что пытаются организовать визит Гутерриша в Киев "во взаимно удобное время"

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Киев именно из-за его поездки на саммит БРИКС, который состоялся в российской Казани.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерриш. - Ред.) обсудили визит во время встречи в сентябре", - говорится в ответе Гака.

Напомним, что накануне французское медиа AFP со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщило, что украинский президент отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину.

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Визит Гутерриша в Россию

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС.

В саммите БРИКС в Казани принимают участие 22 лидера стран, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

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