Україна передала в ООН документ про приєднання до Римського статуту

Заступниця Керівника Офісу Президента України Ірина Мудра передала у пʼятницю до секретаріату ООН ратифікаційну грамоту стосовно долучення України до Римського статуту, що означатиме повноправну участь країни в Міжнародному кримінальному суді.

Процедура передачі ратифікаційної грамоти відбулася в одному з приміщень штаб-квартири ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це історичний момент, - сказала Мудра. - Сьогодні ми завершили довготривалу ратифікацію Римського статуту й нарешті стали повноцінним учасником МКС. Для України Римський статут набуває чинності з 1 січня 2025 року". Вона пояснила, що відбулася передача ратифікаційної грамоти на зберігання до секретаріату Організації Обʼєднаних Націй, яка є депозитарієм міжнародних договорів.

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За словами заступниці глави ОП, з початку року Україна долучиться до роботи в ключовому органі міжнародного правосуддя й матиме, зокрема, можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

Мудра нагадала, що на сьогодні цей суд видав шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема російського правителя Володимира Путіна й військової верхівки - Сергія Шойгу, Валерія Герасимова та інших генералів.

"Наша участь в роботі МКС прискорить розгляд поточних справ і відкриття нових, відтак дасть можливість забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців", - долала вона.

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Як повідомлялося, 21 серпня, Верховна Рада ухвалила ініційований Президентом України закон про ратифікацію Римського статуту та поправок до нього. Ратифікація цього документа є обов’язковою умовою для подальшої євроінтеграції України. Україна підписала цей договір 20 січня 2000 року. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини, вчинені її громадянами, або скоєні на її території – підсудними суду в Гаазі.