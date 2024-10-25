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Новини
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Україна передала в ООН документ про приєднання до Римського статуту

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра

Заступниця Керівника Офісу Президента України Ірина Мудра передала у пʼятницю до секретаріату ООН ратифікаційну грамоту стосовно долучення України до Римського статуту, що означатиме повноправну участь країни в Міжнародному кримінальному суді.

Процедура передачі ратифікаційної грамоти відбулася в одному з приміщень штаб-квартири ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це історичний момент, - сказала Мудра. - Сьогодні ми завершили довготривалу ратифікацію Римського статуту й нарешті стали повноцінним учасником МКС. Для України Римський статут набуває чинності з 1 січня 2025 року". Вона пояснила, що відбулася передача ратифікаційної грамоти на зберігання до секретаріату Організації Обʼєднаних Націй, яка є депозитарієм міжнародних договорів.

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За словами заступниці глави ОП, з початку року Україна долучиться до роботи в ключовому органі міжнародного правосуддя й матиме, зокрема, можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

Мудра нагадала, що на сьогодні цей суд видав шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема російського правителя Володимира Путіна й військової верхівки - Сергія Шойгу, Валерія Герасимова та інших генералів.

"Наша участь в роботі МКС прискорить розгляд поточних справ і відкриття нових, відтак дасть можливість забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців", - долала вона.

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Як повідомлялося, 21 серпня, Верховна Рада ухвалила ініційований Президентом України закон про ратифікацію Римського статуту та поправок до нього. Ратифікація цього документа є обов’язковою умовою для подальшої євроінтеграції України. Україна підписала цей договір 20 січня 2000 року. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини, вчинені її громадянами, або скоєні на її території – підсудними суду в Гаазі.

Автор: 

ООН (3380) Римський статут (42) Міжнародний суд ООН (168)


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А чьо так рано - вже б після остаточного закриття ООН як нікчемної поїдальниці бабла
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25.10.2024 21:47 Відповісти
Хоча... Он рік минув, як Залужний заявив про пріоритет промислового технічно оновленого вдосконаленого випуску дронів ,порівнявши це з винаходом ПОРОХУ свого часу ... за що його Єрмак й закинув у Лондон ... Боголовний бувший аграрний менеджер Ахмєтова , як міністр стратегічних галузей Камишін ( зараз захований в ОПУ) - виконував тоді завдання олігархів- зерно вивозив , не до дронів йому було - лише обіцяв мільйон до кінця 2023 . А зарах вовка ставку ради цього зібрав , суперзадача - це дрони ...
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25.10.2024 21:53 Відповісти
дебилы подали в ООН какой то статут
хотите чтоб наши воины были подсудны ,уйопки?
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25.10.2024 21:51 Відповісти
Зелений виродок боїться ЗСУ більше ніж путінську армію.
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26.10.2024 03:09 Відповісти
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25.10.2024 22:41 Відповісти
От приймати Римський статут це точно було неначасі. Ви б поцікавилися, чому США не хоче його ратифікувати. А для того, щоб її вояків не притягнули за військові злочини. А ви що зробили, зелені какістократи? Тепер наші воїни будуть під ударом за фейкові справи від різних кацапів?
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25.10.2024 23:07 Відповісти
 
 