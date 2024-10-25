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Новости
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Украина передала в ООН документ о присоединении к Римскому статуту

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая передала в пятницу в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении Украины к Римскому статуту, что будет означать полноправное участие страны в Международном уголовном суде.

Процедура передачи ратификационной грамоты состоялась в одном из помещений штаб-квартиры ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это исторический момент, - сказала в комментарии Укринформу Мудрая. - Сегодня мы завершили длительную ратификацию Римского статута и наконец стали полноценным участником МУС. Для Украины Римский статут вступает в силу с 1 января 2025 года". Она пояснила, что состоялась передача ратификационной грамоты на хранение в секретариат Организации Объединенных Наций, которая является депозитарием международных договоров.

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По словам заместителя министра, с начала года Украина присоединится к работе в ключевом органе международного правосудия и будет иметь, в частности, возможность "влиять на приоритезацию наших вопросов в МУС".

Мудрая напомнила, что на сегодня этот суд выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе российского правителя Владимира Путина и военной верхушки - Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других генералов.

"Наше участие в работе МУС ускорит рассмотрение текущих дел и открытие новых, поэтому даст возможность обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников", - преодолевала она.

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Как сообщалось, 21 августа Верховная Рада приняла инициированный президентом Украины закон о ратификации Римского статута и поправок к нему. Ратификация этого документа является обязательным условием для дальнейшей евроинтеграции Украины. Украина подписала этот договор 20 января 2000 года. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления, совершенные ее гражданами, или совершенные на ее территории - подсудными суду в Гааге.

Автор: 

ООН (4194) Римский статут (47) Международный суд ООН (155)


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А чьо так рано - вже б після остаточного закриття ООН як нікчемної поїдальниці бабла
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25.10.2024 21:47 Ответить
Хоча... Он рік минув, як Залужний заявив про пріоритет промислового технічно оновленого вдосконаленого випуску дронів ,порівнявши це з винаходом ПОРОХУ свого часу ... за що його Єрмак й закинув у Лондон ... Боголовний бувший аграрний менеджер Ахмєтова , як міністр стратегічних галузей Камишін ( зараз захований в ОПУ) - виконував тоді завдання олігархів- зерно вивозив , не до дронів йому було - лише обіцяв мільйон до кінця 2023 . А зарах вовка ставку ради цього зібрав , суперзадача - це дрони ...
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25.10.2024 21:53 Ответить
дебилы подали в ООН какой то статут
хотите чтоб наши воины были подсудны ,уйопки?
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25.10.2024 21:51 Ответить
Зелений виродок боїться ЗСУ більше ніж путінську армію.
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26.10.2024 03:09 Ответить
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25.10.2024 22:41 Ответить
От приймати Римський статут це точно було неначасі. Ви б поцікавилися, чому США не хоче його ратифікувати. А для того, щоб її вояків не притягнули за військові злочини. А ви що зробили, зелені какістократи? Тепер наші воїни будуть під ударом за фейкові справи від різних кацапів?
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25.10.2024 23:07 Ответить
 
 