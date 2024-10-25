Украина передала в ООН документ о присоединении к Римскому статуту

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая передала в пятницу в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении Украины к Римскому статуту, что будет означать полноправное участие страны в Международном уголовном суде.

Процедура передачи ратификационной грамоты состоялась в одном из помещений штаб-квартиры ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это исторический момент, - сказала в комментарии Укринформу Мудрая. - Сегодня мы завершили длительную ратификацию Римского статута и наконец стали полноценным участником МУС. Для Украины Римский статут вступает в силу с 1 января 2025 года". Она пояснила, что состоялась передача ратификационной грамоты на хранение в секретариат Организации Объединенных Наций, которая является депозитарием международных договоров.

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По словам заместителя министра, с начала года Украина присоединится к работе в ключевом органе международного правосудия и будет иметь, в частности, возможность "влиять на приоритезацию наших вопросов в МУС".

Мудрая напомнила, что на сегодня этот суд выдал шесть ордеров на арест российских преступников, в том числе российского правителя Владимира Путина и военной верхушки - Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других генералов.

"Наше участие в работе МУС ускорит рассмотрение текущих дел и открытие новых, поэтому даст возможность обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников", - преодолевала она.

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Как сообщалось, 21 августа Верховная Рада приняла инициированный президентом Украины закон о ратификации Римского статута и поправок к нему. Ратификация этого документа является обязательным условием для дальнейшей евроинтеграции Украины. Украина подписала этот договор 20 января 2000 года. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления, совершенные ее гражданами, или совершенные на ее территории - подсудными суду в Гааге.