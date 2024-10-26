Нічна атака "Шахедів": через падіння уламків загорілась нежитлова будівля в Ірпені, рятувальники розбирають завали

У ніч проти суботи, 26 жовтня 2024 року під час ворожої дронової атаки в Ірпені на Київщині загорілася будівля.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталося загоряння нежитлової будівлі в Ірпені. Станом на 01:00 без жертв. Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали", - інформував він близько 5 годин тому.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Як повідомлялося, під ранок у Києві та на Київщині знову пролунали вибухи, працюють сили ППО.

Нагадаємо, напередодні російські війська запустили на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві ворожий "шахед" влучив у житловий будинок, загинула дитина, п’ятеро постраждалих.