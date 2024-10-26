Ночная атака "Шахедов": из-за падения обломков загорелось нежилое здание в Ирпене, спасатели разбирают завалы

В ночь на субботу, 26 октября 2024 года во время вражеской дроновой атаки в Ирпене Киевской области загорелось здание.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате падения обломков сбитого БпЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпене. По состоянию на 01:00 без жертв. Все службы на месте, тушат пожар, разбирают завалы", - информировал он около 5 часов назад.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Как сообщалось, под утро в Киеве и Киевской области снова прогремели взрывы, работают силы ПВО.

Напомним, накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших.